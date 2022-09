¿Cañonazo$ o candidaturas por votos?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SENADOR MERENDADO-. En su “operación cascajo” con miras a elecciones locales para 2024, Morena desde hoy acepta nuevos ¿militantes? como el senador yucateco Raúl Paz Alonzo, profesionista fifí egresado del Tec de Monterrey y panista de toda la vida… política.

Raúl Paz Alonzo llegó a ser casi todo como miembro destacado del Partido Acción Nacional en su entidad, diputado local, presidente estatal del blanquiazul y senador, que de seguir en el mismo partido también apuntaba para la candidatura a gobernador, oferta que seguramente se la mejoró Movimiento de Regeneración Nacional, con apoyos de sobra para su futura campaña.

El precio de su voto para apoyar la militarización del país fue prometerle la gubernatura de su natal Yucatán, entidad gobernada por panistas, pues la última priista fue Ivonne Ortega Pacheco, hoy también fuera del tricolor.

Pero como no habrá más elecciones locales que coincidan con el cambio de gobierno federal, otro recurso de los morenistas, en el partido o en el gobierno, seguramente podría ser la emisión de fuertes cañonazo$, pero como creemos que los de hoy ya no son como los de antes -no se sabe si mejores o peores-, deseche ese mal pensamiento de inmediato, no vaya a pecar.

Sin embargo, sigue la interrogante en el aire, qué ofrecerán los dirigentes partidistas cuando menos a diez senadores panistas, priistas y perredista para conVENCERLOS y voten con la mayoría del comando guinda en el Senado de la República, coordinado por el descorcholatado presidencial Ricardo Monreal.

Seguramente, la “operación cascajo senatorial” no corre por cuenta del coordinador aún morenista zacatecano, pues el anuncio del cambio de tinte de azul a guinda de Raúl Paz Alonso no la hizo él sino el gerente de Morena, Mario Delgado, quien hasta presumió su nuevo fichaje, como si se tratara de un seleccionado nacional.

Entre ayer y hoy se conocerán los alcances de nuevos “fichajes” senatoriales por parte del gerente de Morena, existiendo la posibilidad de lograr la decena de votos que le faltan a la divisa presidencial, para alcanzar el número suficiente de votos que permitan la militarización del, país cuando como dijeron algunos clérigos hace un mes, “México chorrea sangre”, pero ni se apure, según los otros datos que nadie conoce “vamos bien”.

DIVISIONISMO AL MÁXIMO-. Tras todo lo anterior, sólo hay una verdad irrefutable, quien salió reprobado en sumas y multiplicaciones no obstante sus doce años estudiando la licenciatura, aprobó y hasta con mención honorífica en restas pero sobre todo en DIVISIONES, como las que en este momento privan entre panistas y priistas.

De su dirigencia ni vale la pena hablar, se agachó hasta con Layda, que mejor aquí concluyó por hoy.

elefa44@gmail.com