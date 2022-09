Fundación Reintegra será apoyada con las presentaciones de Carmina Burana

Los días 4 y 5 de octubre

El espectáculo con más de 250 artistas en escena regresa con una meta altruista

Con más de 250 artistas en escena Carmina Burana Producción Monumental 2022 regresa al Auditorio Nacional los días 4 y 5 de octubre, pero no lo hacen con un fin artístico únicamente, sino con una meta altruista, que busca ayudar lo más que se pueda a la organización Reintegra, que trabaja desde hace más de 40 años en favor de la justicia social a través de la prevención del delito.

La directora general de Reintegra, Jimena Candano contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Contribuimos a la seguridad a través de la reinserción social de adolescentes en contacto con el sistema de justicia, con asesorías, apoyo legal, psicológico y educativo para lograr su reinserción y concretando un proyecto de vida en cada uno de ellos. Somos la única institución autorizada por el gobierno de la Ciudad de México para dar cumplimiento integral a las medidas impuestas a los adolescentes en contacto con el sistema de justicia”.

Ellos cuentan con 40 años de experiencia en la prevención del delito de forma comunitaria en la colonia Guerrero y barrio de La lagunilla a través de talleres artísticos, culturales, deportivos y recreativos para niños y jóvenes “Empezamos hace 40 años, somos de las organizaciones más antiguas y el desarrollo de nuestros modelos es importante para seguir adelante. El balance lo tenemos con dos modelos exitosos, por un lado, podemos reintegrar a los jóvenes a la sociedad, 92% de nuestros jóvenes no volvieron a cometer un delito y por el otro, en prevención comunitaria, trabajamos con niños y jóvenes para que puedan tener proyectos alejados del delito y la violencia. Los apoyamos a ellos y sus familias, fortaleciendo sus capacidades para que construyan alternativas de vida”.

Afirma que en cada proceso siempre están preponderando a la persona, “porque estamos generando agentes de paz, que van a lograr cambios en su comunidad y en el país, por un México mejor y más seguro. Nos encantaría seguir transformando historias de vida, sobre todo llevar estos modelos en otros estados y países para que muchos jóvenes tengan la oportunidad de salir adelante”.

Trabajan actualmente en las colonias Guerrero y Lagunilla, según sus palabras “porque la mayoría de los adolescentes que nos llegaban eran precisamente de Delegación Cuauhtémoc, entonces se buscó una colonia donde se pudiera trabajar, y ahí estamos hasta la fecha trabajando. Literalmente, vamos a donde nos lo pidan, pero lo que nos ha impedido de pronto llegar a más lugares es el tema económico”.

Es por ello que buscan el apoyo de diferentes altruistas y en este caso será a través del boletaje de Carmina Burana para sus presentaciones en el Auditorio Nacional, que la fundación estará obteniendo un porcentaje que será utilizado “en el tema de reinserción social, vamos por los jóvenes a partir de los 12 y antes de los 18 que hayan cometido un delito, y que tengan un adulto de red de apoyo que los acompañe en el proceso. Que quieran transformar sus vidas. Trabajamos mucho el desarrollo socioemocional, sabemos que la comisión del delito es por muchos factores, entonces les hacemos un diagnóstico personalizado a ellos y su familia para detectar sus necesidades y que desarrollen mejor sus habilidades para bien” dijo Candano.

Reconoce que un nuevo proyecto de vida no es algo sencillo “pero muchos seriamos más felices si en nuestra adolescencia nos hubieran enseñado como hacer para conseguir nuestros sueños. Nosotros les ayudamos y hemos tenido muchísimos casos de éxito. Uno en particular que siempre platico es de un chavo de la Colonia Morelos, que sin necesidad más allá de un tema de pertenencia terminó involucrado con jóvenes que se dedicaban a conductas antisociales y cayó con nosotros por un delito que no cometido, pero ya había cometido muchos antes y no lo habían agarrado, dijo que ya le tocaba. El trabajo de él y su mamá fue profundo, y hoy se dedica a dar talleres a jóvenes que quieren cambiar su vida. Su caso me encanta porque es regresarle a la sociedad lo bueno que hicieron por ti”.

Finalmente, dijo que además de ayudar comprando boletos para Carmina Burana, también pueden ingresar a www.reintegra.org.mx “ahí pueden ver como apoyarnos ya sea de forma económica o como voluntarios” concluyó.

