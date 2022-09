Rechaza AMLO que su sexenio sea el más violento en la historia del país

Le presentan cifras del mismo gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno sea el más violento de la historia moderna de México por la cantidad de homicidios dolosos y volvió a dejar en claro que su estrategia de seguridad va en el camino correcto y que no la cambiará pese a lo que digan sus adversarios.

Al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos, en la mañanera, el jefe del Ejecutivo federal indicó que si mintiera tendría un problema con su conciencia.

En Palacio Nacional, el presentador de noticias cuestionó: “Tengo que comenzar con malas noticias: su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México”

“No coincidió contigo”, contestó el mandatario federal. Jorge Ramos replicó: “Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su página. Usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso es que muchos se ponen a ella y la idea es que `abrazos no balazos, al final han dado más balazos; el problema es que si no corrigen se va a poner mucho peor; al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre de 2024, va haber 191 mil muertos”, cuestionó.

Ramos apuntó que en México hay 84 muertos por día, los cuales multiplicados por los 25 meses que le quedan al Gobierno de López Obrador habría 191 mil muertos, lo que consideró una “emergencia nacional”.

En respuesta, el presidente López Obrador contestó: “No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón”.

“Pero es que son tus datos”, replicó nuevamente el periodista

“Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben de darse a conocer”, dijo el presidente López Obrador

En el salón Tesorería, el mandatario federal garantizó que su gobierno reducirá el número de homicidios dolosos y “es lo que me tiene tranquilo, optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados”. “Tendría yo problemas con mi conciencia, con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviera mintiendo”, agregó.

Seguiré enviando iniciativas para mantener Ejército en las calles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que él seguirá enviando propuestas para ampliar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, aunque no tenga mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

“Soy partidario que se presente la iniciativa y que aunque no se tenga la mayoría, que pase un período y voy a volverla a presentar, mientras yo esté de Presidente, como tengo la facultad de hacerlo, voy a seguir insistiendo porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o Chong, porque esa Policía Federal se pudrió”, sentenció el mandatario federal.

El miércoles, en el pleno de la Cámara alta se trató de discutir y aprobar el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados, sin embargo, Morena regresó el documento a comisiones a fin de generar los votos necesarios para que la iniciativa sea aprobada.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal cargó contra los senadores del PAN y a algunos del PRI a quienes señaló de haber llevado al país a un espiral de violencia y de haber empleado a los miembros del Ejército de manera ilegal en tareas de seguridad pública durante 12 años.

“Ayer por ejemplo, del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas cuando ellos, sin fundamento constitucional, hacían esto.

“No sólo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, Chong, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestro, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo”, consideró.

Decisiones de gobernador de Texas sobre cárteles son politiqueras: AMLO

Por otra parte, López Obrador consideró que la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de declarar a los cárteles mexicanos como “terroristas” es un asunto politiquero ante las elecciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos.

“En ningún estado de la Unión Americana, y que no olvide el señor que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y nosotros hemos dicho con mucho respeto que quien no trate bien a nuestros paisanos no creo que vaya a contar con votos de mexicanos.

“No vamos nosotros, por ejemplo, a permitir maltrato, todo esto es politiquería hace como un mes, dos meses, implementó el gobernador de Texas un operativo para revisar los frenos, bloqueó la frontera causando muchísimos daños al comercio”, acusó el jefe del Ejecutivo federal.

El miércoles, Abbott emitió una orden ejecutiva que designa a los cárteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas e instruyó al Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS) tomar medidas inmediatas para mantener seguros a los texanos en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo.

Asimismo, envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris solicitando clasificaciones de terroristas federales para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como otros cárteles que producen y distribuyen fentanilo.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal acusó que el gobernador de Texas está utilizando este tema y el migratorio con tintes electorales.

“En Estados Unidos, hay elecciones en Texas. Están usando el tema migratorio con propósitos electorales, habría que ver si le corresponde a él hacer está declaratoria, y no al gobierno federal, pero en noviembre hay elecciones y ellos siempre utilizan con propósito electorales”, sostuvo.