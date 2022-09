¿No le da temor a Ebrard hacer el ridículo en ONU con propuesta de López Obrador?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Espaldarazo de organismos y autoridades electorales a INE

La semana que concluye será inédita por mucho al registrarse dos sismos; uno, el emblemático 19 de septiembre y el otro, dos días después, el 22, con epicentro en el mismo estado, Michoacán. Éste último se sintió por la madrugada, pasada la una de la mañana, mientras que el del lunes pasado, fue a la una y media de la tarde.

Sin duda, el hecho de que un temblor se registre por la noche, le imprime una carga emocional negativa mucho más alta. El miércoles, el cielo se veía completamente “aborregado”, lleno de nubes y se proyectaron relámpagos que se atribuyeron a que muchos transformadores explotaron dejando a la Ciudad de México en buena parte, en la oscuridad y no faltaron aquellas voces llenas de miedo que atribuyeron el sismo del día 22 de septiembre, a la coincidencia de ser precisamente ese día del año 2022, algo que se conoce como “capicúa”.

Asimismo, en Coalcomán, Michoacán, la desgracia volvió a caer implacable sobre quienes resultaron damnificados y lo perdieron todo, sin posibilidad alguna de recuperarlo, más aún, que al presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ocurrió quitar el Fonden y hace oídos sordos al pedimento de ayuda de gobernadores, incluso de su mismo partido. Si no, que le pregunten a Alfredo Ramírez Bedolla y a Indira Vizcaíno.

De cualquier manera, este movimiento telúrico, no evitó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudiera a la sede de la ONU, cuyo secretario es António Guterres, a presentar la laureada propuesta de su jefe, que con “bombos y platillos” anunció el pasado 16 de septiembre, durante el desfile que encabezó la Guardia Nacional, para lograr la paz mundial, poniendo énfasis en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Así, el canciller propuso ante la ONU, crear un comité nombrado, “para el Diálogo y la Paz en Ucrania”, que medie entre las dos mencionadas naciones, pero lo cierto es que la intervención de Ebrard Casaubon en ese foro internacional tan importante, pasó “sin pena ni gloria”, bueno, con más de lo primero que de lo segundo.

No sólo por las “ex benditas redes”, buena parte de quienes navegan por ahí, se preguntaron si al titular de la SRE no le daba pena ir a hacer el ridículo a la ONU, porque incluso a nivel mundial se sabe que el presidente López Obrador, no ha podido remediar el gravísimo problema de inseguridad y delincuencia que se vive en México pero eso sí, se preocupa por trascender a lo internacional con propuestas huecas como la suya.

Ahí está que en la mañanera de ayer, el periodista Jorge Ramos, lo volvió a poner en ridículo con las cifras de asesinatos que ha habido en esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Una vez que el de Tepetitán hizo gala de aquel refrán que dice: “candil de la calle, oscuridad en su casa”, a lo mejor el canciller supuso que la ONU sería un óptimo foro, una pasarela para proyectarse en sus aspiraciones para el 2024, pues en todo caso, sigue siendo una digna “corcholata”.

Lo que es definitivo, es que Marcelo Ebrard cometió otro error en la misma semana, ya que antes, fue sumamente criticado porque en los funerales de la Reina Isabel, se tomó varias “selfies”, acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso. En la posición del titular de la SRE, se trata de guardar las formas y los protocolos pero al parecer, le están ganando más las ansias de obtener la candidatura presidencial de Morena.

Municiones

*** En el marco del tercer día de actividades de la Cumbre Global de la Democracia Electoral Desde la Cumbre Global de la Democracia Electoral, organizada por el INE, organismos internacionales y autoridades electorales coincidieron en la urgencia de construir una alianza para defender y detener el deterioro de la integridad electoral, el acoso de las autoridades a cargo de la organización de las elecciones y atajar el uso de la polarización como estrategia política. En esto hizo hincapié, el consejero presidente de dicho Intituto, Lorenzo Córdova Vianello, que reconoció: “Sus voces han resonado con claridad y fuerza. Estoy seguro de que nuestra voz colectiva a favor de la democracia, de las elecciones libres y justas será la anticipación de acciones firmes y conjuntas que habremos de impulsar muy pronto en todos los rincones del planeta”. Sin duda, esto representa un gran espaldarazo y reconocimiento a la labor que ha tenido que desplegar el INE en medio de la adversidad que se empeña en plantar esta errada y llamada Cuarta Transformación, y ahí viene el recorte que en nombre de una inexistente “pobreza franciscana”, López Obrador impuso al INE.

*** Al impartir la Conferencia Magistral titulada Expectativas para el corto y mediano plazo: ¿Qué hacer por la democracia?, que tuvo lugar en dicha Cumbre Global en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), el Vicepresidente de la Comisión de Venecia, Michael Frendo, señaló que en democracia es necesario alejarse con decisión del modelo de “quien gana las elecciones, gana todo … “porque hemos visto ejemplos donde para crear un nuevo orden constitucional se separa del existente, imponiendo una orden a través de un referendo, resultado muchas veces de un enfoque populista”. Esto sin duda, le viene “como anillo al dedo” ni más ni menos que al inquilino de Palacio Nacional. El funcionario europeo consideró que la Cumbre Global de la Democracia Electoral, celebrada en el INE, es en extremo importante porque ha generado un momento para reflexionar, para unir pensamientos y compartir experiencias, además de seguir ayudando a una forma de gobierno que “no importa qué tan imperfecta sea, sigue siendo la mejor para la raza humana”.

*** El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, hizo un exhorto para que, una vez regresado el dictamen que amplía la presencia de las fuerzas armadas hasta el 2028, en la discusión y ahora que el presidente López Obrador dijo que lo va a rehacer para volverlo a presentar, pese a ser una propuesta del PRI, se tomen en cuenta las propuestas de la oposición. Señaló el panista específicamente: “No es una cuestión de triunfos o derrotas, verlo así es una visión impropia. Que se abra un espacio de diálogo, esperaría que ese diálogo fuera productivo”.

*** Si familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años, protestaron frente a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, y un grupo de estudiantes lanzaron piedras, ladrillos

y petardos contra los policías capitalinos que resguardaban el inmueble y hubo heridos, ¿qué va a pasar el próximo lunes cuando se cumple el octavo aniversario de esta masacre? Parece que no se podrá contener la violencia. Es más, el subsecretario Alejandro Encinas, encargado de ver este asunto, se la vive de pleito con todos y ha sido acusado de manipular el caso, ¿Qué nos podemos esperar?

morcora@gmail.com