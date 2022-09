Sanjuana destroza Notimex

Arturo Ríos Ruiz

Permiso para violar la ley

SutNotimex da la pelea

La dirección general de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, insiste en faltar a su palabra al no asistir a la reunión conciliatoria que ella misma solicitó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, JFCA, para dialogar y solucionar la huelga, que cumple 31 meses de haber estallado, informó el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, SutNotimex.

Se presenta otra vez la ineptitud de la directora general de la Agencia, Sanjuana Martínez Montemayor, así como otra táctica dilatoria para alargar este conflicto, abusando de la disposición de los agremiados del SutNotimex para buscar una solución al paro. Se convierte en “aviadora” o “chayotera”, es periodista.

La Dirección de Notimex no sólo ha incurrido en ilegalidades al no respetar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo al no reconocer el derecho de huelga y rechazar su obligación a negociar con el SutNotimex, sino en acusar falsamente a sus integrantes de delincuentes.

Ha ejercido ilegalmente el presupuesto de 2020, 2021 y 2022, unos 600 millones de pesos, sin dar cuentas claras de este dinero público. Tampoco ha sido llamada a comparecer ante el Congreso de la Unión, como lo marca la ley, para exponer la verdadera situación de la agencia. Solapada por la gracia gubernamental.

Ahora, en el Proyecto de Presupuesto Federal para 2023 se propone presupuestar a Notimex con más de 200 millones de pesos, y aun así la dirección de esta empresa pública rehúye su responsabilidad de dialogar y negociar para buscar una verdadera salida al conflicto laboral.

La dirección planteó levantar de la huelga sin respuestas al pliego petitorio de las y los huelguistas, arguyendo que “después se verá si pagan salarios caídos” y todas las cláusulas, pero no garantiza cumplir el compromiso, menos respetar los laudos de los despedidos injustamente ya ganados con firmeza sus laudos de reinstalación.

El SutNotimex reitera su disposición para alcanzar un acuerdo favorable para las partes, en estricto apego a la ley; no obstante, ante la actitud negativa y dilatoria de la dirección de Notimex para establecer la mesa de diálogo, y la falta de las mesas de alto nivel con los titulares de las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, así como con la Junta de Gobierno de Notimex.

Los trabajadores exhortaron a la JFCA a que emita la resolución de la demanda de imputabilidad, que daría la solución jurídica a la huelga, que mantiene inactiva la agencia y la situación económica de los empleados ante la actitud impune de la arropada ex periodista que con sus hechos desprecia la profesión.

Sanjuana, con sus desplantes y el apoyo gubernamental con permiso de incumplir la ley, es una más que se suma a la larga fila de los impunes de la 4T, una emulación muy clara del aquel famoso agente de las películas, el 007, que tenía permiso para matar, y ella, para burlarse de la ordenanza.

