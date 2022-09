Otra vez, “anarcos” agreden y destrozan impunemente

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Por desgracia, otra vez aparecieron los supuestos o autodenominados “anarquistas” para llevar la violencia a la manifestación de protesta por el octavo aniversario de los trágicos y lamentables sucesos de Iguala, Guerrero, donde fueron secuestrados y presumiblemente asesinados 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Asistieron miles de personas, sin que se llenara el Zócalo capitalino, en parte porque la columna se extendió por cientos de metros. Cuando ya empezaba el mitin en la plaza principal, todavía algunos contingentes desfilaban a la altura de la Alameda Central.

Los que encabezaron la marcha, como siempre, fueron los padres de los desaparecidos y su demanda central fue la misma: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Hasta allí todo normal, incluidas las pintas sobre Paseo de la Reforma, incluida la columna de la Independencia.

Lo que ya no está dentro de lo normal fue que, en el primer cuadro capitalino, aparecieron grupos de encapuchados que destrozaron cristales y trataron de saquear comercios. Ellos no llegaron con los contingentes de manifestantes que marchaban por Cinco de Mayo, sino por las calles transversales como Isabel la Católica y Palma.

Allí, en Isabel la Católica, muy cerca de Cinco de Mayo, se produjo un enfrentamiento. En realidad, un ataque de los encapuchados contra los policías, que sólo se cubrían con sus escudos para defenderse de piedras y otros proyectiles, entre ellos una bomba molotov, cuyas llamas fueron rápidamente sofocadas.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Gobierno, Martí Batres, los policías sólo actuaron cuando los encapuchados se introdujeron en un comercio e intentaron saquearlo, pero no hubo golpeados ni detenidos.

Este es el problema, los vándalos quedan sin castigo, en vez de ser presentados ante un juez para responder de sus delitos.

Se mantiene la confusión entre represión y hacer que se aplique la ley.

La contienda por la candidatura presidencial

de México se extiende hasta Brasil

Sin duda, se trata de aprovechar su experiencia y su conocimiento de la política brasileña, pero en lo interno no se puede dilucidar cuál es el verdadero propósito de enviar a Beatriz Paredes Rangel como jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) que la COPPPAL enviará a Brasil para la elección presidencial del venidero domingo 2 de octubre.

¿Se pretende alejarla o consolidarla como potencial candidata a la Presidencia de la República del PRI y de una eventual alianza opositora?

En este adelantado proceso de selección presidencial —desatado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador— surgen muchas cuestiones novedosas y una de ellas ha sido la autopostulación de los aspirantes a jefes del Ejecutivo, proceso en el cual, desde las filas del PRI, ya se han anotado dos políticos que aparecen actualmente en los primeros planos de la vida nacional: el presidente del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y la mencionada senadora Paredes Rangel.

Por eso sorprende que Moreno Cárdenas le ofrezca a su competidora una plataforma que le servirá para proyectar más su figura y consolidar eventuales alianzas internacionales.

Es de tomar en cuenta que Moreno Cárdenas es, también, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), un organismo que agrupa a algunos de los principales partidos del hemisferio, como lo es el Partido del Trabajo del Brasil, que postula a Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para desempeñar un tercer periodo como presidente del gran país sudamericano, en competencia con el derechista Jair Bolsonaro, quien pretende reelegirse, pero que aparece atrasado en las encuestas.

La ex gobernadora de Tlaxcala, la mencionada senadora Paredes Rangel, tuvo contacto estrecho con el Partido del Trabajo, aunque no durante el doble mandato de Lula, sino de su sucesora Dilma Roussef, quien gobernó Brasil de 2011 a 2016, pues se desempeñó como embajadora de México de 2012 a 2016. En consecuencia, tiene las condiciones para actuar ahora como observadora en unas elecciones que pueden resultar sumamente reñidas.

Pero sobre todo, esa misión le permitirá consolidar viejas amistades y cultivar nuevas amistades con políticos de otras naciones, que también estarán representadas.

En cambio, el presidente de la COPPPAL, el campechano “Alito” Moreno no puede abandonar territorio nacional, pues está involucrado en la intensa polémica en torno a la militarización del país, debate que se intensificó porque su grupo sostiene una iniciativa para prolongar el control que tiene la Secretaría de la Defensa sobre la Guardia Nacional.

Esa iniciativa le valió a Moreno Cárdenas quedar marginado de la coalición que había cultivado con el nombre de Va por México, en alianza con el PAN y el PRD y que también dio más argumentos a quienes dentro del tricolor están en contra de su mandato y, por supuesto, se oponen a que se convierta en candidato presidencial.

En cambio, Paredes Rangel, como dimos cuenta en este espacio, ha tenido respuestas favorables a su postulación, como lo demuestra el haber reunido a casi una veintena de ex gobernadores, no sólo de su partido sino también del PRD y del PAN.

En un comunicado, Moreno Cárdenas dijo que la Misión de Observación Electoral (MOE), a cargo de la senadora Paredes, tiene la responsabilidad de observar y verificar que el proceso electoral cumpla con los principios rectores de certeza legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad.

También mencionó que el equipo del Observatorio Electoral de la COPPPAL fue invitado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que es el órgano más alto de la justicia electoral, el cual desempeña un papel fundamental en la construcción y el ejercicio de la democracia brasileña.

En cuanto a Paredes Rangel, el presidente del tricolor señaló que es una mujer que se ha significado por su lucha en favor de la democracia en América Latina y el Caribe, además es una profunda conocedora de Brasil, por lo cual “estoy convencido que Beatriz va a desempeñar esta responsabilidad con eficacia, objetividad y neutralidad”.

Se mantiene la resistencia contra la militarización

A propósito de la necesidad de “Alito” Moreno de mantenerse en México para atender el tema de ampliar el periodo por el cual la Guardia Nacional debe quedar bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al respecto, la bancada del PAN en el Senado reiteró que no acompañará la nueva propuesta que construyen Morena y el PRI para mantener el Ejército en las calles hasta 2028 en tareas de seguridad pública, a pesar de las ofertas oficiales de que habrá

evaluaciones del Congreso de la Unión, de la sociedad civil y supervisión internacional de su desempeño.

Absolutamente no estamos de acuerdo, afirmó la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien precisó que no lo aceptan “porque la estrategia es una estrategia fallida, porque claramente ya tenemos cuatro años y los resultados son feminicidios, asesinatos, desaparecidos. No vamos a continuar con esta estrategia y no la vamos a respaldar”, afirmó.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, advirtió que Acción Nacional no apoyará esta “irresponsable estrategia” que tiene en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no ha dado resultados

“Nosotros no vamos a estar respaldando esta irresponsable estrategia que hoy claramente no le está dando resultados al pueblo de México”, recalcó.

La vicecoordinadora del PAN también criticó la abyección de los senadores de Morena hacia el presidente López Obrador, supuestamente por defender de manera incondicional todas sus propuestas, pero en realidad lo que defienden es su sueldo y cargo.

En cambio, la senadora del PRI Claudia Anaya se manifestó a favor de elaborar una contrapropuesta conjuntamente con el grupo de contención, con aportaciones de todos los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Admitió que cada legislador puede tener sus ideas muy particulares sobre este tema, pero insistió en trabajar en equipo para sacar adelante una propuesta que satisfaga a todos los grupos parlamentarios pero, sobre todo, que sirva a México.

