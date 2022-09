Ramírez de la O, el secretario de las antesalas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Oposición le pide destine más recursos a educación, salud y crecimiento económico, no a campañas

Tal parece que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, estuvo condenado a hacer largas antesalas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Cuando acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro, hubo de esperar porque la Junta de Coordinación Política, estaba reunida por el tema del mensaje que había dado el fin de semana el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Santiago Creel, sobre la iniciativa para que las fuerzas armadas continúen colaborando en labores de combate a la inseguridad hasta 2028, misma que para muchos, ya estaría “congelada”, por no decir muerta. Por esa razón, el aspirante presidencial se ganó un reconvenimiento en la Jucopo para que, si va a enviar otro mensaje, primero avise y consulte a los diputados.

En San Lázaro, el responsable de la política financiera del país hubo de esperar dos horas y ayer, en la Cámara alta, también tuvo que hacer prolongada antesala, pues hubo un debate previo que pidió la bancada del PAN, que coordina el senador Julen Rementería, sobre un tema no menos controvertido, ese juego que se trae el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villareal, que un día pide licencia y al otro no, cambiando un oficio por otro, así como la impugnación que interpuso precisamente Acción Nacional, a la que de alguna manera se sumó el gobernador saliente de dicho estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en lo que se dice que es un intento para en cuanto pierda el fuero, no acabe siendo objetivo de la víscera ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien el tamaulipeco ya tuvo serios enfrentamientos.

Lo cierto es que Villarreal no podía estar haciendo este juego hasta perverso, porque cuando fue reactivado como senador, se le incluyó también como integrante de la comisión de Energía de la Cámara alta y todo se volvió hasta una burla porque por momentos, Américo Villarreal aparecía en el tablero de salón de sesiones

Todo esto es atribuible a los asesores jurídicos que rodean al gobernador electo, cuya torpeza es evidente y que lo llevaron a redactar un oficio para otra vez, pedir licencia, diciendo que se arrepentía de haberla solicitado.

Así las cosas, se dice que García Cabeza de Vaca, ya tendría listo el pasaporte para hacer mutis después de sábado, cuando se supone que AméricoVillarreal asumiría como gobernador constitucional.

No obstante, tanto en el centro como en Tamaulipas, los albicelestes siguieron contraatacando. El presidente de la Jucopo del Congreso del Estado, el panista Félix García Aguiar, propuso designar a un gobernador interino luego de que concluya el periodo del aún mandatario estatal. Bueno, en un exceso de optimismo, quizás porque la Constitución local dice que en este caso Américo Villarreal debió haberse separado de cualquier cargo 120 días antes, el diputado local Félix García, hasta fecha puso a las nuevas elecciones en tierras tamaulipecas, marzo del año entrante.

Sin embargo, al momento de escribir estas líneas, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), José Luis Vargas, en una larga exposición, calificaba de infundada la demanda del PAN, argumentando que no había ilegalidad y que no se configuró apoyo ilícita a las campañas en dicho estado, amén de que señaló que el conocer a una persona relacionada con el narcotráfico, no involucraba implícitamente, en este caso, al gobernador electo morenista. O sea, el TEPJF le allanó el camino a Américo Villarreal y a su ineficiente equipo de asesores jurídicos.

Municiones

*** Por lo demás, en la comparecencia del secretario de Hacienda, se vio a un mermado físicamente Rogelio Ramírez de la O, y eso que se alimenta muy bien, que fue cuestionado básicamente por las bancadas del PAN y del PRD. El senador Juan Manuel Fócil, reclamó que los dineros del gobierno se estén ocupando en las campañas. “No podemos permitir que en medicinas se esté planeando comprar un 14 por ciento menos por eso la gente dice que por un lado (esta errada y llamada Cuarta Transformación), les da y por el otro les quitan el dinero”. Luego el perredista añadió: “Así que ahí me voy a quedar, le deseo suerte al gobierno y que el dinero se aplique en crecimiento económico, salud y educación”, ello, sin olvidar que por otra parte, esta errada y llamada Cuarta Transformación, le ha dado nulo apoyo a las microempresas. Por su parte, los panistas manifestaron su coraje porque este gobierno “se roba el dinero de los mexicanos”, así como las licitaciones que se asignan directamente y como se les entrega más y más dinero a los “elefantes blancos” del presidente López Obrador.

*** Y en el tema Américo Villarreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el coordinador de Morena aclaró que había pensado sustraerse del debate, pero tratándose de un debate jurídico constitucional muy interesante, decidió intervenir para decir que escuchó dijo pocos argumentos jurídico-constitucionales. Más bien he escuchado descalificaciones, diatriba, insultos y no entrar al fondo de la discusión del tema que nos ocupa. Por su parte, la panista Kenia López Rabadán avizoraba ya el nivel de explicación que daría Monreal Ávila frente a la máxima tribuna de la Nación. De verdad que se agradece un debate legal. Siempre, siempre el pueblo de México lo agradecerá, sostuvo la legisladora. Como se recordará, el PAN ha venido sosteniendo que el procedimiento de Américo Villarreal, que en días pasados avisó de su reincorporación al Senado, y luego, por razones personales, pidió dejar sin efecto dicha solicitud, era un trámite erróneo porque contravenía la ley. Monreal aclaró al Pleno que es constitucional que Américo Villareal se reincorpore (a la Cámara alta) y que mañana solicite licencia o un día antes o unas horas antes de tomar protesta. No se lo impide la Constitución, no se lo impide la ley.

*** El diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, destacó la importancia de contar con medios de comunicación y periodistas objetivos, imparciales, profesionales y valientes, “pues ayudan a vislumbrar el camino que toma una nación, ya sea en su gobierno, sus actores sociales y políticos, así como la problemática de la sociedad narrada de manera clara”. Así lo manifestó el también coordinador del sol azteca en el Congreso de la Ciudad de México, en su mensaje para la entrega de la Medalla al Mérito Periodístico 2021, donde resaltó que ser periodistas es una gran profesión, porque es donde puede vigilarse a los poderosos, custodiar los intereses de los ciudadanos y una trinchera para cambiar el mundo. Sin embargo, comentó, año tras año México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas.

