Entre lluvias, temblores, informes de gobierno, fiestas patrias se desarrolló septiembre y se llega al primer año de haberse instalado las administraciones municipales 2021-2024 y la del gobierno estatal 2021-2027. Son cavilaciones de Ramón Loya, desde Acapulco.

En todos los informes, las y los presidentes municipales hacen gala de sus buenos haberes en su quehacer como gobernantes capaces e inmaculados servidores del pueblo. Juegan un papel destacado algunos de los oficiosos de la comunicación a sueldo. Los hay en todos lados.

Se requieren respuestas inmediatas, soluciones que resuelvan la realidad del estado. En fin, quienes ostentan el poder, sólo ven lo que quieren y les conviene saber, así lo entienden sus corifeos, fieles aduladores y más edulcorantes con sus sensibles y castos oídos. La entrega servil, abunda aquí y allá

Para la administración estatal que cumplirá un año el 15 de octubre, las cosas no deben de estar mejor, al menos no en la realidad. Para quienes tienen el encargo y el control del poder gubernamental, bailan y cantan al son de su propia música.

Un suceso que reventó a 30 días de cumplirse el primer aniversario de la toma de protesta de la gobernadora, fue la renuncia irrevocable de Arquelao Manuel de la Cruz Piza, como Subsecretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. Los que lo conocen, afirman que es un huecote.

Pienso que no se conformó un gabinete adecuado de los que están; no se ve capacidad, experiencia, trayectorias probadas y reconocidas dentro y fuera de la entidad. No, no lo hicieron ni desearon jamás.

Félix Salgado Macedonio, apenas tomaba protesta como senador y ya Aquelao iniciaba su proyecto a la gubernatura desde la Terraza de Costera Miguel Alemán, sede de su búnker por tres largos años; en medio de la pandemia de Covid, las denuncias contra Félix y más dilemas se registró una decisión atinada.

Otra propuesta, no era la mejor. De lo que se trataba era salvar la elección, catalizando el descontento generalizado.

Se destaca que el trabajo, la organización y operatividad electoral, en Acapulco, los coordinó, bien Aquelao, los ejecutó día y noche hasta llevarlos al final. Su entrega, pasión y quedó manifiesta en su trato sensible, constante y responsable.

La renuncia del ingeniero Arquelao fue sorpresiva, aunque no sorprende ni mucho menos desagrada. Es lo mejor que pudo haber hecho, y se tardó mucho. Por hoy, su vida pública es un enigma, pero ya sabremos sus decisiones.

Se sabe que tiene el poder y el control Félix, que nunca se interesó en otorgarle el mérito por su trabajo a Arquelao y eso puede explicar, que haya sido la razón de su dimisión. Así es la política.

La gobernadora tiene muchos huecos en su gabinete, inexperiencia e impreparación en una entidad de elevada pobreza: Un dato que ofrece Ramón Loya: “El INEGI, en la Encuesta Nacional de los Hogares arrojó que Guerrero ocupa el cuarto lugar en el país en rezago educativo, debajo de Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

