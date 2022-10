Peppa Pig y Mini Pink Magnolia se unen en un lindo proyecto

Para apoyar planes de ayuda a la infancia en México

La marca de moda para peques mexicana hace equipo con el icónico personaje de Hasbro para lanzar una línea de ropa exclusiva y de edición limitada para apoyar los proyectos de Save the Children México

Peppa Pig es un referente infantil global que se ha convertido en una constante inspiración para las nuevas generaciones de niños y padres, así como de importantes talentos mexicanos. En esta ocasión, la marca de moda mexicana Mini Pink de Pink Magnolia diseña y lanza una colaboración especial y de edición limitada inspirada en Peppa Pig, disponible en pinkmagnolia.com.mx y Pink Room CDMX.

La colaboración incluye a personajes tan queridos como Peppa y George, además de divertidos, exclusivos y cómodos sweatshirts y pants hechos además de ciertos materiales del taller dándole un giro de sustentabilidad.

Una de las grandes virtudes de la línea es que todo lo recaudado de la venta de esta colección se irá directamente para apoyar proyectos locales de Save the Children México (https://www.savethechildren.mx), una organización humanitaria sin fines de lucro con presencia mundial que trabaja todos los días para dar a los niños una vida saludable, la oportunidad de aprender y ser protegidos de cualquier daño.

Como parte de la experiencia, Peppa Pig, Mini Pink de Pink Magnolia y Save the Children México trabajaron en colaboración con un grupo de mamás influencers y sus hijos para celebrar este lanzamiento con estilo, compartiendo este momento y modelando cada diseño en un shooting muy divertido para apoyar la causa. Algunas de las asistentes fueron Ilana Duque, Marisa Arizpe, Paola Mussan, Stephanie Arouesty y Pamela Wong.

Pavo Wong, Directora creativa y cofundadora de Pink Magnolia cuenta: “Peppa Pig by Mini Pink es una colaboración de moda donde juntos buscamos alentar la creatividad, la magia y la diversión de los pequeños a través del diseño. Dejar volar su imaginación y unirnos a su día a día es la forma más auténtica a través de una mini colección que incluye piezas pensadas y diseñadas para dejarlos explorar su lado creativo y divertido de la moda. Hacer este tipo de proyecto nos llena de ilusión para las nuevas generaciones, buscando sembrar sonrisas que vamos a recordar para toda la vida”.

Acerca de la importancia de la participación de Save the Children México, Mariana Valdés, Directora de alianzas estratégicas en Save the Children México: “En Save the Children estamos muy contentos de seguir colaborando con Peppa Pig, que ha sido nuestro aliado durante 5 años ayudándonos a llegar a más niños con nuestros programas educativos. Esta vez, unir fuerzas con Pink Magnolia, una marca mexicana, fortalece nuestros esfuerzos y nos ayuda a seguir teniendo un impacto en la vida de los niños, brindándoles un comienzo saludable, la oportunidad de aprender y protección contra daños”.

Rebecca Harvey (Vicepresidenta Ejecutiva de Gestión de Marca Global): “En Hasbro y eOne, trabajamos todos los días para crear una comunidad y brindar alegría en todo el mundo a través de la emoción del juego, por lo que esta nueva colección encaja perfectamente. Estamos encantados de unir fuerzas con Pink Magnolia para apoyar a Save the Children México y tener un impacto positivo en la vida de los niños de la región”.

Conoce más de la campaña, la colección y la iniciativa en @minipinkmagnolia www.pinkmagnolia.com y https://www.savethechildren.mx