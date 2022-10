La capital toma partido: “Claudia, presidenta”

La idea de una alianza opositora se aleja cada vez más

A cuatro años de su administración como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, habrá quien diga que los recorridos que ha iniciado a lo largo y ancho de la capital tienen un fuerte olor a campaña política o que se asemejan mucho a viejos estilos en eso de hacer proselitismo en tiempos electorales, tal vez, pero la verdad es que Claudia Sheimbaun Pardo le ha ganado la partida a sus adversarios de dentro y fuera de su partido en un tema por demás vigente y de enorme aceptación popular: La rendición de cuentas.

Es cierto, el objetivo final de los informes regionales es la búsqueda de un posicionamiento que la identifique como precandidata en pos de la silla del águila, pero nadie podrá negar que en este juego el que pega primero pega dos veces y por lo pronto Sheimbaun Pardo encontró la fórmula ideal para dar a conocer las obras y resultados de su gobierno bajo un esquema novedoso y de paso promocionarse sin infringir las normas electorales.

¿Cuándo antes los gobernantes se preocupaban por informar?, pregunta la funcionaria capitalina a quienes asisten a sus informes y la respuesta es la esperada, al unísono en coro le responden “nunca” y vuelve a preguntar ¿Por qué?, otra vez el grito esperado “Por la corrupción”. Luego, como si fuera parte de un guión a seguir; o como si la palabra corrupción fuera la señal de salida de las arengas, el grito de los auditorios es casi unánime “Claudia, presidenta”.

Falta mucho para que el calendario electoral rumbo a la madre de todas las elecciones inicie; hay tiempo de sobra para que la lista de aspirantes para la candidatura presidencial se defina; hoy por hoy se vislumbran sólo dos opciones en la competencia de la jornada electoral de 2024, el partido del gobierno y sus aliados contra una alianza imaginable y por el momento poco imperceptible. Y mientras llega esa fecha, la CDMX empieza a agarrar color en cuanto a su preferencia, “Claudia, presidenta”.

No es que los ciudadanos capitalinos no muestren interés en temas de salud, educación, equidad de género, infraestructura urbana, seguridad pública u otros, pero la realidad nos dice que ir en contra de la corrupción es un tema vigente para cualquier propósito político-electoral, lo demás es accesorio, ya que es el “coco” de los partidos que ya saben lo que es ser gobierno y por esos su desgaste, de ese lado se encuentran los aliancistas PRI, PAN y PRD. De ahí que ir en contra de la corrupción es un filón de oro que hay que seguir explotando, porque la corrupción derrumbó no sólo la presidencia del PRI, sino también a la mayoría de sus gobiernos estatales y lo mismo le sucedió al PAN y a los del sol azteca.

Dicen que en política no hay que adelantar vísperas, ya que del plato a la boca se puede caer la sopa, es cierto, pero por lo pronto en la filas gubernamentales Claudia Sheinbaum no parece tener contrincante, en tanto que del lado de la oposición el anhelo por construir una alianza nacional sigue en modo aspiracionista, en la que pareciera ser que sus liderazgos hacen todo para evitarla, y en caso de una definición favorable en ese sentido, la duda será en todo caso si les alcanzará el tiempo para organizarse como para ganar o únicamente demostrarán que hubo “tiro”.

LAS CARTAS HABLAN.— La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió su Cuarto Informe de Gobierno en el Auditorio Nacional y ha iniciado visitas a las 16 alcaldías bajo el mismo esquema de rendición de cuentas, en donde sigue resaltando que, en lo que va de su administración ha construido una ciudad de derechos, donde la honestidad da resultados.

El tema de la inseguridad sigue siendo un tema que la población capitalina sigue demandando continua atención y por ello la mandataria ha puesto este rubro en uno de los ejes más importantes de su gobierno: Atención a las causas; más y mejor policía; Inteligencia e Investigación; y coordinación entre las diferentes instancias de gobierno.

En la atención a las causas, destacan programas como PILARES, Sí al Desarme, Sí a la Paz, Barrio Adentro, Senderos Seguros y Formación Policial.

Entre los resultados obtenidos en materia de disminución de delitos de alto impacto se encuentran las siguientes estadísticas:

El homicidio doloso disminuyó entre enero-septiembre de 2019 y enero-septiembre de 2022 en 53 por ciento, de mil 143, a 536; lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, de mil 108 a 466, una disminución del 58 por ciento; robo de vehículo sin violencia, 6 mil 653 a tres mil 364, una reducción del 50 por ciento; el robo de vehículo con violencia, de tres mil 352, a mil 249, una reducción del 63 por ciento; en total, es una reducción de delitos de alto impacto, entre 2019 y 2022 del 54 por ciento.

VA MI RESTO.— No hay duda, la jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sigue sumando palomitas rumbo a la carrera presidencial y en ese intento, lo que más agrada a la gente es que sus gobiernos sean transparentes y rindan cuentas a sus gobernados y si la práctica de esos ejercicios a los gobernantes les da para soñar pues sólo ellos lo saben y hasta ahí porque como veo doy.

