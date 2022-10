Lo vamos a extrañar

Triple Erre

Francisco Reynoso

Dice la señora de la carnicería, del mercado del Laberinto, donde acostumbro comprar el bofe para los gatos, que: “Lo van a extrañar, de mí se acuerda si no. Desde “El show del Loco Valdés, allá por 1972, no me reía tanto como ahora en las mañaneras de López Obrador”.

Según la comerciante, el presidente López Obrador es tan ocurrente y tan chistoso como el hermano de Tin Tan. O más.

Bueno, cada quien sus gustos.

Ayer en la mañanera, López contó una anécdota de Porfirio Díaz. Un periodista le preguntó si México ya estaba listo para la democracia. Y el presidente respondió que por supuesto que sí.

Al otro día —abundó López en su clase de historia— El Imparcial publicó lo declarado por el general Díaz, pero aclaró que el país estaba listo para la democracia, pero siempre con la guía de su gran líder.

Y soltó la carcajada.

Puede que la señora de la carnicería tenga razón. Quizá el 30 de septiembre de 2024 sea la última mañanera con López Obrador como conductor y decidor de chistes y trompetillas.

Muy difícil será que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Ricardo Monreal llenen sus zapatos.

Ninguno de ellos tiene el carácter para reírse de las tragedias, minimizar lo grave y reírse de sus adversarios.

Y seguramente quien sea Presidente o Presidenta de México querrá hacer lo que no ha hecho López Obrador: Gobernar con seriedad y responsabilidad.

El escándalo de Ken Salazar

El abogado Jorge Rada Luévano denunciará penalmente al gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal Ávila, por las violaciones a la Constitución en que incurrió al acordar programas de trabajo y de combate al crimen con el gobierno de Estados Unidos, representado por el embajador Ken Salazar.

El escándalo continúa.

Y al que más le incomoda es al senador Ricardo Monreal, quien el martes anduvo muy contento porque el presidente López lo incluyó entre las “corcholatas” presidenciales.

Es un honor ser la cuarta “corcholata”, dice Monreal

Sobre el escándalo político, diplomático y policiaco de David Monreal y Ken Salazar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, magistrado Arturo Nahle, hace aportaciones importantes.

Ken Salazar fue a Zacatecas para ofrecer los servicios de sus principales agencias investigadoras.

El FBI —explica Nahle— tiene 50 oficinas en igual número de embajadas en países de todas partes del mundo. Tiene jurisdicción en la investigación de más de 200 delitos federales, por lo que es la agencia anticrimen más grande del mundo.

La DEA también depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos y centra sus actividades en la persecución de contrabando, trasiego, consumo y producción de drogas. Tiene oficinas en 62 países, 5,000 agentes y aviones.

Y la CIA es la agencia de inteligencia que trabaja directamente con el gobierno de Estados Unidos. Sus actividades las hace encubiertas. Tiene un presupuesto de 15 mil millones de dólares y posee aviones y satélites. Ha planeado golpes de Estado y financiado organizaciones terroristas y manipulado grandes medios de comunicación.

Desde diciembre de 2020 —refiere el magistrado Nahle— los agentes de la DEA y FBI pueden internarse a México para hacer investigaciones, amparados en los convenios y tratados sobre seguridad firmados por los gobiernos de México y Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores los acredita y a ella deben presentar un informe mensual confidencial sobre sus actividades.

No pueden hacer detenciones ni cateos y sólo pueden portar las armas que les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.

El rey del cash

El best seller de moda: El rey del cash, escrito por la señora Elena Chávez, ex esposa de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a López Obrador hasta antes de que llegara al Palacio Nacional.

El Presidente ya lo descalificó y lo calificó de calumnioso.

Esta señora Chávez sólo escribió lo que vio, lo que le constó de cómo vivió y cómo se reunía el dinero para las campañas y andanzas personales de López Obrador.

El rey del cash puede comprarse por internet, pero hay que darse prisa porque está más demandado que cualquiera de los escritos por López Obrador.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

