Acuerdo con Rusia, mala señal para EU

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es para espiar al vecino del norte

La 4T busca romance con Rusia

Venezuela, Bolivia y Perú, aliados −¿A dónde quieren llevar al país?

Ahora, a saquear ahorros olvidados

Dicen que van a la seguridad, pero va a Sedena

Presupuesto a educación, no al Ejército

Brinca AMLO contra Ken y David

American Express, crecimiento

Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo:

no digas en el poder lo que decías en la oposición

John Galsworthy (1867-1933), escritor inglés

AMLO aseguró que es un acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado, antes de la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo satélites rusos que puedan ser utilizados para espiar espacio aéreo mexicano y de América del norte, lo cierto es que, estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni afectar la soberanía.

Luego de que el canciller Marcelo Ebrard reiteró que no se instalará Glonass.

Al ser cuestionado sobre la cooperación de México-Rusia con Glonass, López Obrador habla sobre la guerra en Ucrania; llama a que se busque un diálogo y se busque la paz y recuerda su propuesta para “que se consiga la paz”. Asegura que por las elecciones en EU habrá “más propaganda de buenos y malos” y confía en que no escalen las agresiones y se llegue a la paz.

Acusa que “hay movimientos en Europa de la población que se está viendo afectada por la guerra, sobre todo por la escasez de energía”. “A nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad”, dice el Presidente sobre la guerra Rusia-Ucrania.

Al ser cuestionado sobre la cooperación de México-Rusia con Glonass, López Obrador menciona a los medios de comunicación y refiere que el pueblo de México ya cambió y “no es susceptible a la manipulación”. Asegura el presidente López Obrador que en medios se están promoviendo píldoras para resistir radiaciones nucleares y se habla de una tercera guerra mundial: “Toco madera”.

Reprocha otra vez el presidente López Obrador que en medio de la guerra “no se escucha nada” de la ONU: “Están como adorno, cuando deberían tener una actitud muy protagónica en estos momentos”. Dice que hasta Donald Trump ya está planteando que se necesita la paz “y el presidente Biden es una gente muy responsable, muy sensata” y no cree que pase a mayores. Reitera que “no nos metan a nosotros”.

“Nosotros no somos bélicos (…) no a la guerra, sí a la paz, no estamos con ninguna potencia hegemónica en el mundo (…) que no nos metan a nosotros”, dice. “Estamos impulsando que haya paz y no nos vamos a mover de ahí”, dice sobre su propuesta de paz.

El canciller Ebrard les entregó su propuesta de paz a las autoridades de Rusia y Ucrania. Habla que se tiene que enfrentar a quienes, desde los medios, buscan confrontar a México con los países en guerra. “Lo que queremos es la paz, la guerra es lo más irracional que hay”, reitera.

PODEROSOS CABALLEROS

MORENA SE APODERA DE DINERO OLVIDADO EN CUENTAS

Avalan tomar recursos abandonados en bancos para seguridad. La Cámara de Diputados avaló una reforma para disponer de recursos abandonados en bancos y destinarlos a la seguridad pública; pasa al Senado. Todo es dinero para la Cuarta Transformación. Se apoderan de poco menos de medio billón de pesos que se encuentran durmiendo en cuentas de miles, quizá decenas de miles de cuentahabientes que murieron, que olvidaron pequeñas cantidades o simplemente, de empresas, sindicatos y otras personas morales, que cambiaron de directivos y los nuevos no recibieron los estados de cuenta. Es una expropiación. No tienen ningún derecho para quedarse con ese dinero. No es del gobierno. Es de los cuentahabientes o sus herederos. Dicen que están destinadas para los estados y municipios, pero la verdad es que irá a la Sedena. Si no se mueve el dinero durante 6 años, entonces el gobierno se apodera. Así se los quitan a los bancos que los deben tener bajo resguardo. Si bien la banca es la que usufructúa ese dinero, pero había la posibilidad de que fuera regresado a sus legítimos dueños. Por qué los legisladores, en lugar de robarse el dinero, no buscan a los legítimos dueños y entregan el dinero. Que eso sea una obligación de los banqueros y del gobierno. En cambio, se lo roban.

POR ESTO AMLO CUESTIONA ACUERDO ZACATECAS-EU

Lo que hay detrás de la iracunda respuesta de López Obrador al acuerdo verbal entre el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Primero, tiene razón en decir que sólo el gobierno federal es el que puede realizar acuerdos internacionales. No regañó a gobernadores de Morena, que han hecho lo mismo con otros gobiernos, aunque sea para acercamientos. Todos “violan la ley”. Segundo, David, ve con preocupación como no puede contener la inseguridad en la entidad, por lo que pide ayuda a quien se la dé. Ofreció apoyo Salazar, de mano de la DEA, el FBI y otras agencias. Y, tercero: AMLO quiere ser el muñeco del pastel y en ese tema le quitó candilejas a Monreal, quien es hermano del líder del Senado, con luz propia, Ricardo Monreal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AMERICAN EXPRESS

American Express, liderado por Santiago Fernández, se encuentra en un intenso periodo de expansión constante por haber avanzado la digitalización integral y adelantada de sus clientes, sistemas de atención a clientes y trabajo híbrido voluntario. En 2021 creció en 20% el volumen de créditos y 30% en ingresos financieros y este año avanzan en forma más acelerada.

