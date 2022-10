Diana Olivares entregó a María Eugenia Jiménez Torres, la presea “Tony Gutiérrez” de la Canaero

Radisson Hotel Group acaba de inaugurar en Madrid el primer establecimiento Radisson RED

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya reeligió a Toni Chaves como presidente

Diana Olivares, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y directora de LATAM Airlines en México, entregó la presea “Tony Gutiérrez”, de la Canero, por su trayectoria, profesionalismo y valiosa contribución como mujer destacada en la industria de la aviación comercial en México a María Eugenia Jiménez Torres de Grupo Aeroméxico, con 41 años de trayectoria.

Jiménez Torres ha ocupado diversos cargos: gerente de Sistemas Aeropuertos y gestión; Optimización de Procesos de Slots y gerente de Servicio al Cliente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). También fue coordinadora de aeropuertos, jefa de Servicios en Aeropuertos e instructor comercial, enfrentando grandes retos para la industria.

En su oportunidad, Diana Olivares afirmó: “somos muchas las mujeres que hoy estamos haciendo realidad aquello que un día fue un deseo; y no sólo en la aviación comercial, sino también en la de carga o la militar, entre otras. Como mujeres debemos sentirnos orgullosas por incursionar en áreas donde hasta hace algunos años o décadas no éramos tomadas en cuenta, pero gracias al esfuerzo y dedicación de nuestras antecesoras, hoy podemos dirigir, surcar y controlar el cielo desde y hacia cualquier parte del mundo; por ello, me honra entregar esta presea a María Eugenia Jiménez”.

Además, señaló: “en nuestra industria, avanzar requiere de acciones concretas, aprendizajes y generar conciencia; por ello es importante la propuesta 25by2025 de la IATA, así como las acciones que cada una de las aerolíneas estamos trabajando en materia de equidad, inclusión y diversidad.

“El objetivo es llegar al año 2025 con 25 por ciento de los puestos directivos ocupados por mujeres”, agregó.

Por su parte, María Eugenia Jiménez Torres, agradeció el reconocimiento y aseguró: “este es un gran logro para todas nosotras que decidimos trabajar en una industria controlada por hombres; nos ha tocado luchar por ese lugar. Para mí es un honor haber estado nominada junto a mujeres que han sido referente en esta industria”.

El Comité de la Presea, nombrado previamente por la Mesa Directiva de la Canaero, fue el encargado de elegir a la ganadora bajo tres premisas fundamentales: contar con experiencia mínima de 10 años en la industria de la aviación comercial, y por lo menos tres con desempeño en territorio mexicano; haber contribuido de manera notable y con profesionalismo al desarrollo de la aviación comercial en México y poseer un reconocido prestigio profesional y personal.

Fueron 11 las profesionales de la industria las finalistas, colaboradoras actuales de las siguientes empresas: Air Canada, Aviación 21, Aeroméxico, Valencia y Sánchez, Aviation Solutions y la Universidad Regional del Norte.

La “Presea Tony Gutiérrez” de la Canaero es nombrada así en homenaje a Antonia Gutiérrez, fallecida en julio de 2021, quien fue la primera mujer en ser designada directora general de una aerolínea extranjera en México y la primera también en desempeñar dicho cargo en American Airlines fuera de los Estados Unidos.

Tony Gutiérrez es importante referente en la industria aérea de México e ícono de la aerolínea de los Estados Unidos, donde colaboró durante 43 años logrando incrementar de manera importante la presencia de la compañía aérea en el país, convirtiendo a México en el mercado más grande de American a nivel internacional. Además, se reconoce a Tony Gutiérrez como uno de los pilares fundamentales para lograr la fusión de American Airlines y US Airways en 2013.

✰✰✰✰✰ Radisson Hotel Group acaba de inaugurar en Madrid el primer establecimiento Radisson RED en España. La firma especializada en hoteles boutique, se ubica en edificio situado en la calle Atocha, en pleno centro de la capital española, con el objetivo de atraer a público interesado en la oferta cultural de la urbe. El inmueble cuenta con 260 habitaciones y está adaptado para la celebración de reuniones sociales o de negocios.

El hotel ya estaba siendo operado anteriormente por la marca bajo el nombre de ‘Hotel Paseo del Arte’, de 4 estrellas en la rama Radisson Individuals. Así, la compañía estadounidense ha transformado sus instalaciones, apostando por diseño más minimalista e influenciado por el arte español, y servicios dirigidos a mejorar las experiencias sociales e interactivas de los huéspedes.

El renovado establecimiento cuenta con gran zona de reuniones principal, gimnasio y zona de juegos abierta 24 horas al día. Radisson Red Madrid pondrá en funcionamiento —a partir de noviembre— tres tipos de restaurantes, con menús diseñados por el chef 5 estrellas Michelin, Eneko Atxa. ‘NKO’ con la cocina fusión vasca y japonesa, mientras que la terraza de la azotea contará con el espacio culinario ‘Nigiri Basque House by NKO’. Por último, DeBokata, rincón que rendirá homenaje a la comida callejera favorita del renombrado cocinero Eneko Atxa.

✰✰✰✰✰ La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) reeligió a Toni Chaves como presidente para el periodo 2022–2024, durante la Asamblea General Extraordinaria en la que eligieron por unanimidad al empresario.

Los miembros de la AHRM han considerado que Toni Chaves, que lleva en el cargo desde octubre de 2020, ha realizado en estos dos años una “excelente” gestión durante la época más difícil de la pandemia, impulsando los protocolos de seguridad en los hoteles y colaborando estrechamente con las autoridades.

Los asociados también han reconocido el liderazgo para hacer frente común para defender los intereses de los hoteleros en el trazado de las vías del Tren Maya o la participación en las Mesas de Seguridad. Asimismo, han destacado que durante la dirección de Chaves se han impulsado numerosas actividades de formación de personal y se ha fortalecido la promoción del destino junto al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

