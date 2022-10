T-MC, negociación energética

Ángel Soriano

La posibilidad de establecer un panel para dirimir la controversia en materia energética entre México y Estados Unidos de acuerdo al T-MC, no ha sido descartada, esto debido a las presiones de las poderosas empresas trasnacionales que se ven afectadas en sus intereses ante la política nacionalista de nuestro país.

Desean tener el territorio mexicano como un mercado cautivo para explotar y vender energía e instalar sus empresas al margen de las decisiones gubernamentales de favorecer a las mayorías mediante el manejo racional y equilibrado de nuestros recursos, sin ánimo de ganancia ni de lucro indebido a costa de las necesidades de la población.

En el pasado, las transnacionales gozaron de todas las facilidades oficiales para instalarse cómodamente, obtener recursos oficiales para emprender sus negocios, obtener ganancias y todavía subsidios con el pretexto de generar energía que, en esa época, el Estado mexicano no estaba dispuesto a ofrecer por limitaciones oficiales.

Y esas limitaciones iban en favor de intereses de funcionarios deshonestos que obtuvieron colosales utilidades asociándose con tales empresas u obteniendo empleos bien remunerados a costa del sacrificio de las mayorías. A nivel gubernamental, México y Estados Unidos, hay coincidencia en respetar la soberanía de nuestro país, a nivel mercantil, no.

TURBULENCIAS

Va la reforma electoral

La próxima semana inicia en San Lázaro la discusión sobre la reforma electoral que, a decir del mismo presidente López Obrador, será la última cuando menos en este año, pero que es fundamental para consolidar la democracia en nuestro país. Quienes defienden al INE es porque están de acuerdo en los salarios elevadísimos que obtienen consejeros electorales y una burocracia dorada que se beneficia de los recursos públicos con el pretexto de garantizar elecciones limpias. Un nuevo organismo, que al igual que la Guardia Nacional con el Ejército, que no se corrompa y cumpla con sus funciones en beneficio de la ciudadanía y deje de entrar en componendas con las cúpulas partidistas y grupos de poder que se benefician con los cargos públicos. Ya de salida la reforma en materia de Guardia Nacional, viene la electoral que, al igual que anteriores reformas, saldrán adelante, pues ya se alinearon diputados de la oposición que finalmente entraron en razón de que es mejor estar al lado del pueblo y no de quienes ven en la estructura administrativa del gobierno mexicano una forma de enriquecimiento inexplicable… Y los amparos siguen funcionando lo mismo para detener, temporalmente, las megaobras en marcha, como para proteger a políticos en desgracia acusados de lavado de dinero y de tener nexos con la delincuencia organizada. Así están los casos del ex gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y de Cuauhtémoc de la Torre, ex priista capitalino, cuyos casos están en manos de la justicia. De Quintana Roo, donde supervisó las obras del Tren Maya, el presidente López Obrador fue a Tamaulipas a darle un espaldarazo a Américo Villarreal, nuevo gobernador, que enfrenta todavía los rescoldos del ex gobernador panista que dejó toda una estructura para hacerle la vida pesada y seguir conservando sus intereses. El fuego amigo entre los 42 aspirantes a la candidatura presidencial más los tres oficiales arreciará en los próximos días, conforme se acerca la fecha de las definiciones y cuyo proceso habrá de ser inaugurado con un nuevo organismo electoral que dé certeza a la elección federal del 2024.

