La 4T sólo usa a “los pobres”

Índice político

Francisco Rodríguez

Desobediencia militar

Higinio, Horacio, Delfina

Cada vez es más evidente que “los pobres” sólo sirvieron a Andrés Manuel López Obrador para discursear en sus tres campañas presidenciales.

En la terca realidad donde nada “es mentira, pero se exagera” —según la señora que cada miércoles presume sus problemas ortolálicos— “los pobres” son quienes más han resentido los terribles efectos de la “transformación”, tales como quedarse sin medicamentos…

…sin estancias infantiles…

…sin refugios para madres y mujeres violentadas…

…cual sujetos de un experimento de una educación que no es educación y, lo peor…

…AMLO y la llamada 4T han dejado a “los pobres” en garras de la delincuencia…

…por lo que no se entiende que sigan dando su apoyo mayoritario al Movimiento del tabasqueño, a menos que “los pobres” sumen a sus desgracias económicas el masoquismo, ese disfrute o placer que se experimenta con un pensamiento, situación o hecho desagradable o doloroso.

El ejemplo más cercano al escribidor es el oriente de Ciudad de México.

En esa porción geográfica Morena ganó en 2021 la titularidad de las alcaldías.

Aún ahora, de acuerdo al encuestador Roy Campos, el caudillo mantiene un apoyo que casi llega a los 60 puntos porcentuales en las áreas rurales de la capital nacional: Milpa Alta 57.4 y Magdalena Contreras 53.8…

…ligeramente superior al 50% en Xochimilco 51.1… y en Iztapalapa 50.8…

…descendiendo a los 40 y tantos puntos en otras alcaldías del oriente de CDMX: Venustiano Carranza 47.6… Tláhuac 46.9… Álvaro Obregón 45.3… Tlalpan 45.2… Azcapotzalco 43.6… Iztacalco 42.5…

…y un quinteto más en donde ya ni siquiera alcanza los 40 puntos porcentuales de popularidad: Cuauhtémoc 39.6… Gustavo A. Madero 39.4… Cuajimalpa 38.7… Coyoacán 38.1… Benito Juárez 37.6…

…hasta llegar a un mísero 30.1 en Miguel Hidalgo.

Claro que las derrotas electorales y el abrupto descenso de la aceptación del caudillo en la urbe que lo encumbró obedece a la magnífica, estupenda, grandiosa, actuación —no se ría— de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno central.

Y aun así es la consentida, la perfilada para alcanzar la candidatura presidencial de Morena en la sucesión de 2024.

Le digo, caray, ¡los cuatroteros son masoquistas!

Empezando, claro, por el primer masoq…, perdón, por el primer morenista del país.

Inseguridad+pobreza=votos por Morena

Parodiando el poema Diario Oficial del inolvidable e inmortal Jaime Sabines, para los cuatroteros todavía encumbrados en el poder los pobres “son una entidad pluscuamperfecta, / generosamente abstracta e infinita”.

Los pobres sirven “para otros menesteres literarios: / escribir el cuento de la democracia, / publicar la revista de la revolución, / hacer la crónica de los grandes ideales…

…sirven “para que jóvenes idiotas / aumenten el área de los panteones / o embaracen las cárceles / o aprendan a ser ricos.”

Y hasta para repetir un mantra: “primero los pobres”…

… pero no para tampoco a ellos brindarles seguridad.

Le platico de un caso en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco —hogar de muchos trabajadores y sus familias que perciben recursos limitados, casi de supervivencia— donde un jubilado abrió un pequeño negocio para brindar servicios de limpieza.

Se han presentado a intentar extorsionarlo con el consabido “pago de piso”, representantes —de alguna forma hay que llamarles— de cuando menos cuatro grupos delincuenciales… protegidos con abrazos por el gobierno de AMLO y de Sheinbaum:

1) La Unión Tepito; 2) Los AntiTepito; 3) Una pandilla local, y 4) los colombianos.

Lo que cada grupo de estos le demanda va de los 15 a los 25 mil pesos mensuales “de piso” que ni manteniendo abierto el pequeño negocio las 24 horas alcanzaría a juntar “si apenas sale para los gastos y el pago de la luz”.

Trabaja aterrorizado.

Ya ha visto como ametrallan otros negocios.

Está a punto de cerrar el propio.

De perder mucho dinero ahorrado también con muchos sacrificios

¿”Primero los pobres”?

Aparte del bla, bla, bla, ¿para qué le sirven a la 4T?

Valdría la pena preguntarle a López Obrador.

¿No cree usted?

Indicios

De acuerdo al orden jurídico de México y del Artículo 39 constitucional, “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Y en ese tenor, el pueblo, o sea nosotros, usted y yo, somos los soberanos y delegamos tal soberanía en representantes a quienes llamamos diputados federales. Y ha sido un diputado, Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano, quien, en nuestra representación, repito, citó a comparecer a Luis Cresencio Sandoval para que, en su calidad de titular sexenal de la Defensa Nacional explique a nuestros representados la situación que guarda nuestra soberanía, la nuestra, la de usted, la mía, después de que los hacktivistas de Guacamaya penetraron los sistemas electrónicos de la dependencia, el porqué de tan grave descuido y, sobre todo, que rinda cuentas sobre el espionaje a civiles, que explique por qué conociendo de antemano que se cometerían todo tipo de delitos sus tropas no intervinieron para que no se llevaran a cabo… y a Sandoval le valió madres el citatorio. Primero se negó a asistir a la Cámara baja y extendió a nuestros representantes una “invitación” para que fueran ellos los que, como sus criados, acudieran a instalaciones del Ejército, lo que supuestamente sería este martes 18 de octubre. Y luego, casi de última hora, el sábado 16 dijo que no, que se posponía hasta que a él se le hinchen… las muchas medallas que lleva prendidas al pecho del uniforme. ¿Creería usted que sí AMLO, supuestamente el comandante supremo, le ordenara que acudiera, el militar obedecería? Obviamente, no. Es Sandoval el que manda a López Obrador y éste ni siquiera se atrevería a darle una orden, vaya, ni siquiera a pedírselo como favor. Entonces, ¿por qué el miedo, general, a enfrentarse a los representantes de nosotros los soberanos? * * * Me dice un experimentado político que a Chiapas “le cayeron las siete plagas. Es un estado en el que, como cereza del pastel, inicia un experimento de las fuerzas armadas. Riesgoso para la democracia nacional. Además es su prueba de fuego, pues está en duda que pueda cumplir con lo que sí es trabajo de soldados y marinos disfrazados de guardias nacionales que es combatir a los salvadoreños salvatruchas expulsados por su presidente Nayib Bukele y que ya se apropiaron de la entidad que mal gobierna Rutilio Escandón, cuñado del ensoberbecido Adán (Augusto) López.” * * * Como adelantó José Luis Montañez, editor de Diario Imagen, algo grueso pasará en el Estado de México esta misma semana. “Enfermarán” a Delfina Gómez, su lugar en la precandidatura guinda será ocupado por Horacio Duarte y, una vez más, el siempre muy agradecido López Obrador dejaría a Higinio Martínez —su gran benefactor con mucho cash—, con un palmo de narices. Manténgase pendiente y en sintonía con el Índice Político para estar al corriente de esa y otras informaciones más. * * * Y por hoy es todo. Gracias por leer hasta aquí. Y como siempre, deseo para usted y los suyos ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

