Llego al Senado la decisión de los Diputados, de tomar recursos abandonados en bancos para seguridad. Cámara de Diputados avaló una reforma para disponer de recursos abandonados en bancos y destinarlos a la seguridad pública; pasa al Senado. Todo es dinero para la Cuarta Transformación.

Se apoderan, según ellos, de poco más de 20 mil millones de pesos, aunque se estima que podría ser muchísimo más de los 100 mil millones de pesos. Ese dinero está durmiendo en cuentas de miles, quizá decenas de miles de cuentahabientes que murieron, que olvidaron pequeñas cantidades o simplemente, de empresas, sindicatos y otras personas morales, que cambiaron de directivos y los nuevos no recibieron los estados de cuenta.

¡Es una expropiación! Un vulgar robo, ya que ese dinero tiene dueño y no es el gobierno. Es una decisión autoritaria, totalitaria e inescrupulosa. No se le da margen de defensa a los propietarios de esas cuentas.

Ni los bancos, se dieron a la tarea de buscar a los dueños, con el mismo afán como buscan a los deudores de tarjetas bancarias, víctimas de la crisis económica y la incompetencia del gobierno en el manejo financiero.

No tienen ningún derecho para quedarse con ese dinero. No es del gobierno. Es de los cuentahabientes o sus herederos. Dicen que están destinadas para los estados y Municipios, pero la verdad es que irá a la Sedena.

Si no se mueve el dinero durante 6 años, entonces el gobierno se apodera. Así se los quitan a los bancos que los deben tener bajo resguardo.

Si bien la banca es la que usufructúa ese dinero, pero había la posibilidad de que fuera regresado a sus legítimos dueños. Por qué los legisladores, en lugar de robarse el dinero, no buscan a los legítimos dueños y entregan el dinero. Que eso sea una obligación de banqueros y de gobierno. En cambio, se lo roban.

Pero, no es un asunto nuevo. Peña Nieto había hecho lo mismo para recuperar esas cuentas para la “beneficencia pública”, lo que nunca ocurrió. Los bancos se quedaron con el dinero. La cantidad era muy baja. El Congreso aumenta el monto. Con la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito permite transferir dinero de las cuentas inactivas por seis años y superiores a 52 mil pesos, a la seguridad pública.

Ahora, los montos menores a 540 Unidades de Medida y Actualización, que representa la verdadera inflación según Hacienda, irán a la beneficencia pública y los superiores a la Seguridad, donde se encuentra la Sedena.

De acuerdo a lo aprobado, el 45% del dinero abandonado será para la Federación, un 30% para los Estados y 25% para los municipios y alcaldías.

Sin embargo, de transparencia no hablamos, ya que el dinero en manos de la Sedena, no hay un guapo o guapa, que se atreva a exigir cuentas a las Fuerzas Armadas. Y, este organismo no está acostumbrado a informar, por razones de Seguridad Nacional, el manejo de sus cuentas.

Prueba de ello, está el costo de las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles, así como otras obras en las que participan los militares

En conclusión, otro saqueo de la cacareada Cuarta Transformación.

REY DEL CASH, TESTIMONIAL: Elena Chávez, se volvió en el centro de ataques de las redes sociales pagadas desde el gobierno. Y, no es para menos. La principal bandera de López Obrador, es su honestidad, misma que ahora está cuestionada en el libro que escribió Elena, llamado el Rey del Cash. El título fue por que AMLO, desde hace más de 5 lustros, edificó una red para financiarse en compañía de su familia. Todo era en efectivo, ya que no maneja cuentas bancarias, ni tarjetas. Todo en efectivo, debido a que (creen) no deja huella. Pero el amor y el dinero, no se puede ocultar. Una breve pregunta. El y su familia, nunca tuvieron carencias y tuvo mucho dinero para impulsar su movimiento (MORENA), entonces ¿dónde están los registros de sus actividades fiscales? Parece que para ellos la ley no aplica, ni mucho menos el pago de impuestos.

SANTANDER: Banco Santander, bajo el liderazgo de Héctor Grisi, promoverá más de 80,000 becas en el segundo semestre del año a través de iniciativas globales y locales desarrolladas en 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, EU, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay). Para este segundo semestre, los principales programas de becas impulsados en México, que en 2021 concedió más de 47,500 becas de estudio y ayudas al emprendimiento en el país, son las Becas Santander Estudios, poyo a la manutención, para ayudar a los estudiantes mexicanos a que continúen con sus estudios en educación superior. Las Becas Santander Idiomas para todos, para estudiar alemán, francés e italiano. Y, las Becas Santander Tecnología, para la formación en Data Science y Desarrollo Web- JavaScript, como competencias muy valoradas en el mercado para impulsar negocios digitales.

