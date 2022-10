Por órdenes superiores o por su cuenta, Layda Sansores sacudió al PRI y a Morena

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Finalmente, la gobernadora de Campeche, la ex priista y ex perredista Layda Sansores San Román, demostró que tiene la mano tan pesada que no sólo tiene arrinconado a su antecesor en el gobierno estatal y ahora dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, sino que arremetió contra su “compañero” de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el también ex gobernador, pero de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila.

Lo más notable del caso no es el embate contra esos dos personajes, sino que las denuncias de la mandataria campechana generaron aquelarres al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues alteran sus respectivos procesos de nominación de candidatos presidenciales.

Es cierto que las denuncias de la también ex alcaldesa de Álvaro Obregón se fundamentan en grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas y mensajes electrónicos —los cuales no tienen valor en caso de una demanda legal— pero por lo pronto ya generaron escándalos en las filas tricolores y guindas.

Esos supuestos testimonios acerca de acuerdos por lo menos irregulares entre el presidente del PRI y el líder de los senadores de Morena fueron difundidos en el programa semanal Martes del Jaguar que se transmite por redes sociales y por el oficial Sistema de Televisión y Radio de Campeche.

Como ya lo había hecho con “Alito” Moreno Cárdenas, al que debilitó al grado de ponerlo al borde del desafuero y de un proceso penal —lo cual se dice que contribuyó a que el priista se “doblara” y no sólo aceptara sino promoviera la militarización de la Guardia Nacional— la mandataria campechana pretende repetir el mismo proceso con el zacatecano Monreal que, a base de acuerdos para sacar adelante las reformas ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha logrado imponerse como una de las “corcholatas” de Morena que aspiran a la candidatura presidencial.

Como lo hizo con “Alito”, Sansores hizo campaña publicitaria para anunciar las presuntas irregularidades de su “compañero” Monreal, para así tener difusión nacional y no sólo en su estado.

El líder senatorial advirtió que respondería a cualquier ataque y que una agresión en su contra generaría divisiones en el partido oficial y con eso logró que, en apariencia, Sansores desistiera de agredirlo, pero luego cambió de opinión y lanzó las grabaciones de acuerdos entre “Alito” Moreno y Monreal, en la emisión de su programa el pasado martes 25.

La mandataria reveló un intercambio de mensajes por WhatsApp entre Monreal y el dirigente nacional del PRI, donde supuestamente acuerdan una serie de protecciones mutuas, desde un amparo para el líder tricolor a fin de que no pierda sus bienes ante la embestida judicial de que era objeto, así como un pacto para entregarle la gubernatura de Zacatecas al hermano del senador, David, quien efectivamente resultó triunfador.

Según la versión difundida en el Martes del jaguar, Monreal reclamó a Moreno no aceptar una alianza entre el PRI y Morena para afianzar el triunfo de su hermano. “Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable. Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera, menos de ti”, reclamó Monreal.

Según la versión de Sansores, el dirigente del tricolor respondió que lo importante es lograr el objetivo, y alegó que su partido tenía que cumplir con la cuota de género, pero que, al final, lo importante es el resultado “vas a ganar tu tierra, ningún engaño, pero lo que te interesa se logrará que es ganar”.

Otro episodio es relativo a las acusaciones contra Moreno, que estuvieron a punto de costarle su condición de diputado. Al parecer, Monreal le preguntó si ya había promovido un amparo y el priista respondió que no lo hizo por recomendación de su abogado y luego manifestó: “sabes que estoy en tus manos y sólo te la debo a ti, hermano”.

Por si lo anterior no fuera suficiente, Sansores reveló tener en su poder al menos 337 conversaciones entre Monreal y Moreno Cárdenas, que revelará durante la emisión semanal, así como “800 paquetes de conversaciones con diferentes personas”.

Los dos acusados niegan

Ayer, luego de que se difundió el contenido del Martes del jaguar, Monreal respondió, también a través de sus redes sociales que es falso el supuesto diálogo con Moreno Cárdenas y anticipó que acudirá ante instancias legales para denunciar las acciones en su contra, las cuales buscan eliminarlo de la contienda presidencial, y subrayó que va a resistir.

(Al respecto, es de recordar que Sansores se ha declarado partidaria de la también “corcholata” presidencial, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo).

Monreal, quien anteriormente había advertido acerca los riesgos que implica haber adelantado el proceso para la elección de candidato presidencial, se quejó de que “se han multiplicado las descalificaciones y los ataques no sólo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo, algo lamentable.

“La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la guerra sucia en nuestra contra, porque se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal, y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país”, dijo.

“Como señalé, voy a actuar y a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes, y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley. Vamos a resistir”, declaró Monreal, quien también señaló que

se busca orillarlo a un “camino de difícil retorno”, lo cual se les revertirá como un búmeran a sus adversarios al interior del partido.

“Al menos por mi parte, creo que ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno, que en efecto terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado a partir de ayer”, añadió Monreal.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI también aseguró que son falsas las grabaciones presentadas por Sansores y admitió dijo que mantiene una comunicación permanente con Monreal para los temas comunes del Congreso.

Monreal, dijo el ex gobernador campechano, “merece mi afecto y aprecio, consideración, mi apoyo y respaldo siempre. Tenemos trabajos normales en ambas cámaras. Esto no se puede permitir, porque son cosas ilegales, tergiversadas, que dañan la imagen de las personas”, dijo.

En declaraciones antes de una sesión de la comisión legislativa que preside, Moreno Cárdenas dijo que su equipo ha detectado que otros supuestos chats entre él, políticos y periodistas, tienen la misma hora, las 12 PM, el teléfono aparece con el 100 por ciento de batería y el mismo nivel de señal.

Además, calificó de inverosímil las presuntas conversaciones filtradas y señaló que las supuestas conversaciones con el senador Monreal son parte de la campaña de persecución contra los opositores de Morena.

“Son hechos reprobables violando la ley, dejando una persecución que se ha hecho durante los últimos meses contra todos los opositores y cosas ilegales, cosas que no pueden suceder”, acusó.

Para desgracia de Moreno Cárdenas, que ya enfrenta a corrientes internas que desean se aleje de la dirigencia del PRI, no todos en su partido creen en sus palabras.

De manera significativa, entre los incrédulos se cuenta la senadora Claudia Anaya Mota, quien postulada por la Va por Zacatecas, integrada por el PRI, PAN y PRD.

Al conocer el contenido del mencionado programa Sansores, la política zacatecana resumió en una frase su decepción: ““Yo no perdí, me entregaron”.

Pero la ex candidata y senadora no se limitó a lamentar lo ocurrido. Pidió la renuncia de “Alito”, al que acusó de traidor, no sólo a su partido y a su persona, sino a la militancia del tricolor, a la coalición y a la democracia.

“Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección, Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la dedicación de la militancia del PRI para ganar esa elección, Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del PRD para acompañarnos y luchar a nuestro lado por el triunfo… Alejandro Moreno Cárdenas no sabe nada de eso, pero tampoco le importa”, remató.

