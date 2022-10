Acusa AMLO que desde la FGR quisieron dinamitar caso Ayotzinapa

Manifestó su respaldo a Alejandro Encinas

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa quisieron “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador expresó que el intento para “reventar” la indagatoria consistió en sumar acusaciones contra diversos personajes, con la intención de que el gobierno detuviera las pesquisas.

El mandatario federal fue cuestionado sobre si Omar Trejo Gómez, exfiscal para el caso Ayotzinapa, estuvo detrás del intento de sabotaje. Al respecto, el Presidente lo negó pero aseguró que están involucrados diversos funcionarios de esa área de la FGR.

“Yo sostengo de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”, dijo en su conferencia mañanera.

Además, aprovechó para manifestar su respaldo a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y encargado de la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa.

Apuntó que es un servidor público ejemplar y se quiere poner en duda su actuar en el caso Ayotzinapa, esto al abordar el reportaje del diario estadounidense The New York Times.

López Obrador reiteró que van a seguir “dando pasos” en el caso Ayotzinapa y pidió a opositores que “no estén gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo porque no nos van a descarrilar”. Agregó que se le tiene toda la confianza a Alejandro Encinas, quien dijo no se va a desgastar y no lo van a debilitar.

Encinas acusa campaña para desacreditar investigaciones

Por su parte, Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión Presidencial para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusó que existen intereses involucrados en el crimen que buscan desacreditar las indagatorias que realiza el grupo de trabajo y generar desinformación.

El miércoles, The New York Times publicó un reportaje en el que cita una entrevista con el funcionario federal y en el cual desacredita las pruebas vertidas en el informe sobre las indagatorias del caso Iguala.

Según el rotativo, el líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.

Al respecto, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Alejandro Encinas expuso que comentó a los periodistas que la investigación y sus pruebas deben verse de manera integral y que en ningún momento descalificaría el trabajo de la Fiscalía General de la República y la Comisión de la Verdad.

“Creo que ha sido muy difícil porque es un proceso de investigación muy complejo, incluso la información que le brindamos no abordamos este tema. Y yo soy el principal sorprendido. Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo la verdad no fue así, además sería una falta de respeto a los compañeros y compañeros del equipo trabajaron de una manera muy seria y profesional”, sostuvo Encinas.

En una relatoría de hechos, Encinas expuso que el informe se basa en 154 eventos que las autoridades consideran cruciales para armar el rompecabezas del caso, en estos, se contemplan capturas de texto y el análisis de las comunicaciones además de las declaraciones, las entrevistas y testimonios, recogidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Secretaría de la Defensa Nacional así como recomendaciones de la CNDH y los mensajes de la DEA en Chicago.

“De estos 154 identificados, 99 tienen claras coincidencias con indicadores de información, 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base en captura de metadatos de 2014, y 61 tienen base capturas de metadatos posteriores a 2014”, detalló.

“Hemos tenido una campaña de descalificaciones, el informe, las personas, hacia todos los trabajos realizados. Ahora pasamos al espionaje pero sea lo que siga nosotros no daremos marcha atrás”, comentó.

En el reportaje de The New York Times se reveló, tras la escucha de audios, que como parte de las indagatorias, Encinas viajó a Israel, donde Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y que encabezó las pesquisas del caso Ayotzinapa en el sexenio de Peña Nieto, para convencerlo de acogerse al criterio de oportunidad y se entregara a la justicia mexicana.

Según el diario, Encinas ofreció el respaldo del gobierno federal a Zerón, quien vive en Israel tras haber sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias, a cambio de su testimonio para resolver el caso, hecho que fue rechazado por el exfuncionario.

“Tuvimos una reunión donde se le planteó directamente a las garantías del criterio oportunidad. No lo aceptó, fue así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llegado a este compromiso”, apuntó Encinas.