Desde el próximo julio, pruebas en varios tramos del Tren Maya

Instrucciones del presidente López Obrador

Señala el mandatario que se intensificarán giras de supervisión y se agilizarán obras

El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que a partir de julio de 2023 van a comenzar con las pruebas de operación de vagones en algunos tramos la ruta del Tren Maya, que consta de mil 550 kilómetros, pues con la gestión del canciller Marcelo Ebrard, dijo, se da seguimiento al avance en la construcción de todos los carros necesarios para el inicio de sus operaciones.

Adelantó que a partir de enero intensificará sus giras de supervisión, es decir, que ahora visitará las obras cada dos semanas y aseguró que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación no son graves. “No todos estos procedimientos que refiere esta instancia se trata de casos de corrupción, sino que en ocasiones obedece a que hay diferencias en torno al procedimiento”, dijo.

Y sobre el relevo que se dio en el responsable de la construcción, afirma que la llegada de Javier May obedeció a la necesidad de agilizar el proyecto. “Fue para imprimirle más velocidad a la obra. Que se avanzara más, por eso está Javier May, senador con licencia, que tiene mucha experiencia en el trabajo con la gente. Fue dos veces presidente municipal de Comalcalco, senador, secretario del Bienestar. Estamos disponiendo de los mejores cuadros, porque no se trata de cargos, sino de encargos. Nos estamos desdoblando porque si no, no avanzamos”.

Si bien, también reconoció algunos problemas en torno a la construcción, destaca que se van a resolver de la mejor forma, entre esas dificultades destaca la escasez de mano de obra y la falta de disposición de carros de volteo “Es una gran obra, por eso estoy supervisando cada tres semanas a la península, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A partir de enero voy a ir cada 15 días a la obra porque hace falta”.

Aclaró que desde un principio se determinó que la operación del Tren Maya estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “les corresponde desde Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul y Escárcega. Los ingenieros militares están ya operando en la zona, llegaron tarde porque estaban abocados a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, comentó.

Y destacó la importancia de terminar la construcción en los tiempos estimados, porque esto significa un importante impacto a favor de una zona que estaba abandonada y ahora se espera una mayor derrama económica y bienestar “Era una zona donde se vive la paradoja de que es una región rica, con pueblo pobre. Se estima que en 2023 lleguen 25 millones de turistas, si al menos en diez por ciento utiliza el tren, significa más de dos millones en todos los puntos del recorrido” concluyó el mandatario federal.

Avance de casi 50% en obras

Por otro lado, se informó que la construcción de los tramos uno, dos, tres y cuatro del Tren Maya, ya tienen un avance de 47.38 por ciento, es decir, que aún están por debajo de lo previsto para estas fechas, pero el gobierno federal mantiene su meta de entregarlo funcional para finales del próximo año.

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, y la directora de Gestión Estratégica y Enlace Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Violeta Giorgina Abreu, informaron que dichos avances incluyen el mejoramiento de 26 zonas arqueológicas que contarán con las condiciones adecuadas para recibir a los turistas como nuevos atractivos culturales de Quintana Roo. Destacaron que en todo el trayecto del Tren Maya se contará con 11 Centros de Atención a Visitantes (Catvis), mismos que se pondrán en marcha a la par del proyecto ferroviario.

“El Tren Maya será detonante de la economía, el empleo y el bienestar de las comunidades, con 20 estaciones y más de 190 atractivos turísticos” dijo Miguel Torruco.