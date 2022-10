Contra todo vaticinio, Monreal dice que continuará en Morena

Miguel Ángel Rivera

Desde hace mucho tiempo en los medios políticos se especula acerca de cuándo y cómo saldrá de Morena el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, inquietud a la cual el también precandidato presidencial respondió ayer.

“No saldré por la puerta trasera de Morena”, dijo el ex gobernador de Zacatecas y ex delegado en Cuauhtémoc, en la ahora Ciudad de México, quien aseguró que tampoco admitirá ser un traidor al movimiento, del cual fue fundador.

También dejó en claro que lo retiene en Morena el respeto que tiene al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero recalcó que los ataques en su contra como el impulsado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, no es un hecho aislado sino obra de un grupo al interior del partido que intenta hacerlo a un lado de la contienda por la candidatura presidencial.

Estas precisiones fueron necesarias porque, efectivamente, un sector de Morena ha procurado, desde antes de la victoria del partido guinda en las elecciones federales de 2018 marginar al político zacatecano y el más reciente embate ha sido la denuncia en su contra de parte de la mandataria campechana, quien intentó exhibirlo como un traidor a su causa por negociaciones con el presidente nacional del PRI, el también ex gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Sea o no cierto, en todos los casos de ataques (¿fratricidas?) contra Monreal, la figura que aparece atrás es la también aspirante a la nominación presidencial, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo.

El primer enfrentamiento entre los bandos de “claudistas” y “monrealistas” se dio en el proceso interno para elegir al candidato de Morena para el gobierno de la capital del país, el cual, a final de cuentas, favoreció a la actual mandataria capitalina. Esa victoria de Sheinbaum, como es ampliamente conocido, gracias a una supuesta encuesta que nadie conoció.

Luego, a medio camino, en las elecciones de 2021, Monreal fue acusado de los resultados negativos que tuvo Morena en la capital del país, donde perdió más de la mitad de las alcaldías, una de ellas, Cuauhtémoc, que anteriormente gobernó el zacatecano y en donde triunfó una joven política, Sandra Cuevas, a quien se vincula con el grupo del coordinador de los senadores “morenos”.

Los rumores acerca de este vínculo se intensificaron en los últimos días porque el pasado día 11 de septiembre la alcaldesa —quien ha tenido fuertes enfrentamientos con Claudia Sheinbaum y su equipo— lanzó un elogioso mensaje en redes sociales a Monreal:

“¡Una gran alcaldía a la altura de un gran hombre! #Cuauhtémoc es su casa Senador @RicardoMonrealA; y no tengo duda, usted será el próximo Presidente de México”.

Por si fuera poco, la alcaldesa de Cuauhtémoc respaldó a su homóloga de la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón García, en sus críticas contra hacia la gobernadora Layda Sansores por sus denuncias contra Monreal.

A través de su cuenta de Twitter Sandra Cuevas expresó: “Por eso la alianza ganará la #CDMX y el país, tenemos el camino libre, pues en #Morena, como hienas, ¡entre ellos se acabarán!”.

Con anterioridad, también en redes sociales, Lía Limón arremetió contra Sansores, quien fue su antecesora en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde la actuación de la campechana fue mal calificada y a ello se atribuyó la derrota de Morena en esa demarcación.

Lía Limón, quien fue postulada por el PAN, escribió: “Que siempre no, dice la cirquera. Su acuerdo con @Claudiasheinbaum es muy evidente, apoyarla y pegarle a los que le compiten a cambio de que no la toquen por todos los malos manejos durante su gestión en @AlcaldiaAO que hemos denunciado”.

Esto no se queda así: Ricardo Monreal

denunciará penalmente a Layda Sansores

Además de calificar de falsas las supuestas grabaciones presentadas por Sansores en su programa Martes del jaguar, el jurista Monreal recalcó que difundirlas es un delito. Por ello, anunció que ya prepara personalmente la denuncia penal que presentará en contra de la gobernadora de Campeche, por espionaje.

Precisó revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales para que la denuncia penal contra Sansores pueda tener seriedad y consistencia al presentarla ante las respectivas fiscalías.

El legislador indicó que Sansores cometió un delito al transgredir el artículo 16 constitucional que establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables, salvo que exista un mandato judicial.

“El programa (Martes del jaguar) se transmite a través de un ente público que es la televisión de Campeche, pues lo que se espera es la degradación, la defenestración, el autoritarismo y la arbitrariedad y eso es muy grave para el Estado de Derecho”, detalló

Monreal dijo que presentará evidencias del uso de redes de bots para atacarlo y que, por el contrario, alaban a Sheinbaum. Por ello, insistió en denunciar que los ataques en su contra, no constituyen un hecho aislado, sino obra de un grupo al interior del partido que intenta hacerlo a un lado de la contienda por la candidatura presidencial.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República. Él y yo iniciamos hace 26 años nuestra lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto, tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento, no creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política”, manifestó también el legislador que ha pedido que la elección no sea mediante encuestas.

Monreal aseguró que esperaba los ataques o descalificaciones de sus adversarios en la oposición, pero nunca de su propio partido, por lo cual lamentó el espectáculo que se está dando a la población.

“No coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno, los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política, y lo único que voy a hacer es responder con nivel y responder con la ley en la mano”, aseveró

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a final de cuentas ya incorporó al político zacatecano a su lista de “corcholatas”, hizo un llamado a la gobernadora Sansores y al senador Monreal para que mantengan la unidad.

“Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. Ni siquiera a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios”, señaló el jefe del Ejecutivo.

El PAN pide que el bloque opositor

confirme su rechazo a la reforma electoral

Al señalar aparentes titubeos en las filas de la oposición para rechazar la reforma electoral que pretende el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió que los partidos dejen los titubeos y hagan un compromiso público ante la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En referencia a los titubeos en las filas del llamado bloque opositor, el dirigente panista indicó que, una vez más estará a prueba si se dejan presionar y ceden a una reforma destructiva.

“Debe existir un compromiso claro, público e institucional de los grupos parlamentarios opositores para cuidar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, quienes han sido los verdaderos garantes de la democracia en más de tres décadas.

“Los partidos y legisladores opositores deberían comprometerse pública e institucionalmente a construir de manera conjunta la próxima sustitución de cuatro consejeros del INE y de varios magistrados electorales, ya que son quienes garantizan elecciones libres, equitativas y democráticas”, dijo.

Cortés insistió en denunciar que la iniciativa presentada por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador es “retrógrada, regresiva y lo único que pretende es debilitar los contrapesos constitucionales y vulnerar la autonomía de las autoridades electorales”.

“Los partidos opositores deberían rechazarla con total firmeza. Hoy, la pluralidad se encuentra en todo el país y está en constante transformación, cualquier partido puede aspirar a gobernar gracias a las elecciones limpias y transparentes que organiza el INE y que califican los tribunales. El árbitro electoral construyó confianza y eso es lo que está en juego hoy, la libertad del voto y condiciones de equidad en la competencia”, remató el dirigente nacional del PAN.

