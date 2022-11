Iglesia, Ejército y reforma electoral

Ángel Soriano

Hay sectores interesados -incluso dentro de sus mismas filas- de inmiscuir a la Iglesia católica y al Ejército en actividades político-electorales cuando en realidad sus integrantes, por vocación, se inclinan hacia las actividades exclusivas para la disciplina y la vocación, alejadas del estruendo y del protagonismo como ocurre en el escenario político.

Y si en el ejercicio de la vocación militar o religiosa se dan cuenta que no son aptos para esa función, declinan o se alejan para el ejercicio de otras misiones, incluida la política, que es una actividad completamente alejada al ministerio de la fe o del servicio armado, del arriesgar la vida en aras de la Patria misma.

Y si como institución la Iglesia expresa sus opiniones sobre política-electoral o el ejército hace lo propio inconformándose por políticas públicas, están distorsionando su función, pues no sólo la ley se los prohíbe, sino los mismos mandatos los mantienen ajenos a la actividad pública e incumplen con su apostolado.

Ni la Iglesia entiende la reforma electoral, ni el Ejército mexicano tiene vocación de poder. Pretender un papel protagónico en la vida pública sólo les sería permitido si como ciudadanos conforman partidos políticos ajenos a ambas instituciones; como tales, no les es permitido ni moral ni legalmente. Su inclusión en la política no es en este momento.

TURBULENCIAS

Saqueo y componendas

La maestra Elba Esther Gordillo reaccionó ante los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la subsecretaria de Educación Básica y el ISSSTE le fueron concesionados por el presidente Felipe Calderón en pago a su participación en el fraude electoral por el que el michoacano llegó a Los Pinos, y lo cual es una prueba de las componendas que se acostumbraban en el pasado para hacerse del poder. “Deje de culpar al pasado y póngase a trabajar”, reviró la maestra chiapaneca, en tanto que el michoacano sigue contabilizando las menciones en “la mañanera” hacia su actividad política, sea en funciones de Presidente o ex Presidente… Por tener horario de trabajo diferente, el presidente triunfador en Brasil, Lula da Silva, dijo que no establecerá “las mañaneras” en su país, ya que trabaja hasta muy noche, pero seguirá el ejemplo del presidente mexicano en su cercanía con el pueblo, que es la base social más importante para mantenerse en el poder. No hay que confiarse ni de los medios, ni de los periodistas, ni los poderosos, adelanta el tabasqueño que insiste en que Lula visite México en la cumbre de presidentes… Todo parece indicar que el principal asesor español en materia de promoción de imagen no le ha funcionado a la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, pues ha cometido dislates que luego ha tenido que rectificar. Pretende asumir una actitud similar a la del presidente López Obrador de ironizar con sus adversarios y de colocar frases coloquiales en su momento, acertados porque lo hace con naturalidad, virtud de la que carece la científica aspirante presidencial… Otro que incurre en yerros semejantes es el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, que por imitar a su primo se mete en problemas frecuentemente. López Obrador tiene vasta cultura y formación en el lenguaje popular, tiene gracia y es acertado, en tanto que sus imitadores están lejos de contar con ellos y son bastante limitados… En Puebla, lamentablemente, siguen los hechos de violencia en la calle o en centros comerciales, lo cual aleja a la ciudad de ser una de las más atractivas, modernas y seguras capitales del país con atractivos suficientes para la inversión y la vida familiar. Ojalá y se detengan los frecuentes hechos delictuosos en la entidad que gobierna Miguel Barbosa.

