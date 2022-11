Nuestras guerras

Así las cosas…

Humberto Mares N.

En todos los sentidos, el país se encuentra en una guerra. La electoral y la de violencia. Los partidos políticos están en pleno trance para definir sus candidatos. Los grupos políticos trabajan a marchas fosadas. La primera parada son las elecciones del año que entra. La segunda es la presidencial.

En este festín, Morena vive momentos de definición y sólo es el principio. AMLO les pide que se mantengan unidos, pero los acontecimientos dicen lo contrario. Un vivo ejemplo es el encuentro entre Monreal y Sansores. Dos políticos de importancia en la vida de Morena, fundadores de Morena. Nadie puede cuestionar su militancia y cercanía con AMLO. Hoy el asunto es la preferencia del líder.

La reforma electoral

Iniciativa presidencial busca controlar conformación del padrón electoral. Una de las implicaciones de la reforma electoral del presidente AMLO que busca dictaminar Morena y sus aliados antes de que termine este periodo ordinario el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, es que la conformación del padrón electoral ya no será atribución del INE y no se establece quién será el responsable de ese instrumento pero hay un riesgo enorme de su posible uso clientelar o político.

Esto representa un retroceso a la democracia. El hecho de que la información del padrón electoral no esté bajo el resguardo y manejo de una institución autónoma y regrese al control del estado, es una gran retroceso además de que se presta para el menos discrecional en las elecciones. Es decir que voten los muertos, o simplemente que usted vote pero no por quien desea. Así era en el siglo pasado.

La Secretaría de Gobernación, que durante años, décadas, ha intentado tener una identificación oficial a través del registro poblacional, para crear una identificación oficial de todos los mexicanos, nunca ha podido consolidar este proyecto. En principio contar con un documento oficial que acredite en el mundo y en nuestro país, nuestra identidad, que es obligación sin duda de la autoridad.

Al no poder llevar a cabo esta titánica, pero necesaria tarea por parte de la Secretaría de Gobernación la tomó el IFE cuando fue creado y se quedó como una identificación oficial. Hoy aún nos siguen pidiendo su “IFE por favor”, para identificarnos con un documento oficialmente. Este es el fondo del asunto que es la prioridad para poder manejar las elecciones a modo.

Octubre rompe récord en asesinatos

80 asesinatos diarios durante el mes de octubre rompen récord. Con las 92 personas que se registraron este martes fueron asesinadas en el país, octubre cerró como el más violento de los últimos 25 meses, con al menos 2 mil 481 personas asesinadas en total, es decir, un promedio de 80 muertes violentas por día.

Desde que en agosto de 2020 el reporte diario de víctimas de homicidio que realiza el gobierno federal registró 2 mil 524 asesinatos, hasta el martes pasado no se habían contabilizado tantas víctimas.

Guanajuato, el Estado de México y Jalisco fueron las entidades que concentraron la mayor cantidad de asesinatos. Este es el resultado y la estadística del gobierno federal para dar cuenta de la política de abrazos y no balazos. Esta es otra de nuestras guerras.

La corrupción en su apogeo

La corrupción, no como los adversarios neoliberales sino mejor que ellos, según los registros de lo sucedido en Segalmex, la Conasupo de hoy.

Y sólo hay que ver las denuncias por irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, apuntan a un desfalco de más de 12 mil millones de pesos, monto que duplica a la “estafa maestra”, en la que se desviaron 5 mil millones en contratos ilegales a universidades.

Una juez federal abrió un segundo proceso a René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por presuntamente autorizar en Liconsa adquisiciones ilegales de 700 millones de pesos en títulos bursátiles, entre 2019 y 2020. Verónica Gutiérrez Fuentes, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso al ex funcionario por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad de otorgar ilícitamente autorizaciones con contenido económico. La corrupción en Segalmex en su plenitud, aunque en Palacio Nacional afirma que son diferentes, no son iguales, creo que son mejores, y Segalmex es la prueba.

Edomex

Alejandra Del Moral de inmediato fue arropada por la clase política del Edomex, encabezados por Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chuayffet, Eruviel Ávila y Alfredo Baranda y en genera toda la familia tricolor del Edomex la vio con simpatía. Pero como sucede en todas las familias, hubo una ausente, que luego de unos días apareció en redes sociales en un video, me refiero a la diputada federal Ana Lilia Herrera.

Lo singular es que en su video habla de institucionalidad y da las gracias a quienes la apoyaron en su trayecto en busca de la candidatura. Nunca habla sobre Alejandra del Moral, ni mucho menos le da su apoyo. Es decir, no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Seguramente se reunirá con Alejandra y luego lo hará. La negociación está en marcha. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

