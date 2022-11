Se estrena con éxito en Amazon “El Presidente: El juego de la Corrupción”

Creada, escrita y dirigida por Armando Bó

Elenco encabezado por Andrés Parra, Albano Jerónimo, Eduardo Moscovis y más

Arturo Arellano

El Presidente: El juego de la Corrupción en su segunda temporada ofrece una mirada satírica a la corporación corrupta que conocemos como FIFA, de tal manera que veremos como la Federación era una organización deportiva modesta, pero se convirtió en una gran potencia comercial y política.

En el centro de la historia está el expresidente de la FIFA João Havelange y un ingenuo chileno que se convirtió en presidente de la Federación Chilena de Fútbol, Sergio Jadue, cuyas vidas van siendo seguidas en medio de polémicas, fraudes, corrupción y demás factores que pudieran empañar al hermoso deporte del futbol.

La serie es creada, escrita y dirigida por Armando Bó, quien sostuvo una interesante charla con DIARIO IMAGEN “Había poca información sobre João Havelange, porque él mismo se encargó de editar sus biografías, incluso, se peleó con su biógrafo, porque éste quería incluir la historia el caso del del FIFA Gates, trató de editar su vida, profesionalizar lo que hizo y contar lo que él quería nada más, de hecho, eso fue una de las inspiraciones para contar la historia que aquí tenemos”.

En su tarea de documentación, refiere que “Hice research con periodistas, guionistas y encontramos cosas reales que están en nuestra historia, pero también tuvimos que reunir, construir, e incluso, inventar personajes o situaciones para conectarlo todo. Construimos sobre los puentes para lograr una narración que tuviera sentido y además fuera atractiva para la gente. Hay ocho guiñes escritos, para que tenga sentido, humor y que sea diferente, que no sea una biopic común”.

Al cuestionarle si había algún temor por estar revelando cosas turbias alrededor del futbol dijo “A Brasil no quiero ir (risas). La serie cuenta y denuncia cosas, pero al mismo tiempo son cosas que ya son conocidas, bien sabidas por el mundo. Espero que no haya una reacción mala, todo puede pasar en el mundo del futbol y le tengo mucho respeto, pero no estamos diciendo nada que no se sepa”.

Destaca que se narran pasajes muy interesantes de la historia “Todos los episodios cuentan una parte de la historia que me ha parecido super interesante, por ejemplo, Havelange visitó 70 países en África con Pelé para conseguir apoyo de lideres africanos y destacar en la FIFA, conocer como fue la elección y como quitó a los colonialistas siendo latino, es algo muy fuerte, cuando leí como Havelange negocio con lideres de la dictadura y usó al futbol para tapar crímenes. Paso a paso fue trascendiendo las fronteras y corrompiéndose él mismo y no solo al futbol”.

No obstante, aclara que, a pesar de ser una historia fuerte “Es una temporada que mantiene el humor de la primera, pero con historias verdaderas, que sucedieron y que de alguna monra le dan peso específico. La temporada no revela los nuevos corruptos, se enfocó en el inicio de la corrupción y en el de la contaminación del dinero en el futbol, la verdad es que ya está todo dicho, pero lo interesante es como lo hacemos es con ironía, humor y es algo que no se había hecho antes en televisión”.

El único actor que quedó de la temporada pasada, para esta nueva es Andrés Parra y al respecto el director con cuenta “es porque continúa narrado, cuenta historia del gran inventor de la corrupción: Havelange, que es interpretado Albano Jerónimo, es el único posible Havelange, le trajo humanidad a alguien que parecía robot, él lo construyó y le dio una calidez, ironía y humanidad notable”.

A final de cuentas, Bó reconoce que esto no empaña al balón y de hecho se considera “un fanático del futbol, me encanta Messi, puedo ver el futbol con mis hijos, con mi papa, y eso es lo maravilloso, porque lo otro son los negocios alrededor del futbol, la gente corrupta, pero al final el futbol como deporte nos une, nos hace creer en algo, son tipos corriendo atrás de una pelota, es la creencia más simple que tenemos, pero a la vez generan un montón de cosas positivas, nos ponemos contentos”.

Y no descartó que pueda haber una nueva temporada “Lo que es seguro es que el mundo del futbol nos regala situaciones para crear temporadas, es decir, que contenido tenemos, el problema es el tiempo y dedicación, que hay que ponerle, hay que negociar y charlar para ver que sucede a futuro” concluyó.

La serie ya puede verse a través de la plataforma Amazon Prime.