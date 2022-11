Inglaterra gana 6 goles contra 2 a Irán en su debut en el Mundial

Primera goleada en Qatar

La selección inglesa tiene el equipo más valioso, con Jude Bellingham

Un doblete de Bukayo Saka, el primer gol con la absoluta de Jude Bellingham y los tantos de Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jack Grealish desvelaron el poderío de los de Gareth Southgate, que comienzan viento en popa el Grupo B, y dejan tiritando a la Irán de Carlos Queiroz, que tuvo que conformarse con un intrascendente doblete de Mehdi Taremi.

Sin brazalete multicolor, pero sí con goles. La selección inglesa hizo caso a su entrenador, se centró en el fútbol y goleó a una pobre Irán (6-2), con una gran actuación de Bukayo Saka, con un doblete, de Harry Kane, en versión asistente, y de un Jude Bellingham que hizo su primer gol con los ‘Tres Leones’.

“Toca hablar de fútbol”, dijo Southgate en la previa, cansado de las continúas preguntas sobre la situación catarí y el poco interés en la propia pelota. Sus quejas cayeron en saco roto, porque la previa estuvo colonizada por el brazalete de ‘OneLove’ y su prohibición por parte de la FIFA y su veto por parte de la federación inglesa.

No hubo sorpresa de última hora y Harry Kane, amenazado de amarilla, no lució el brazalete. Quienes no se plegaron fueron los de Carlos Queiroz, que ayudados por una afición harta de las injusticias de su país, denunciaron las barbaridades de su régimen. Los jugadores no cantaron el himno, no celebraron los goles y los carteles de protesta en la grada fueron numerosos.

Y entre tanto lío, también hubo fútbol. Aunque quedara apartado como casi un asunto trivial, este Inglaterra-Irán era el segundo partido de un Mundial que está atropellando al cuero a base de escándalos. Para enrarecer aún más el ambiente, a los pocos minutos, un centro de Kane provocó una salida de Alireza Beyranvand, un choque con un compañero y una imagen escalofriante. Golpe mentón con mentón y el portero caído en el suelo. Tras unos diez minutos de asistencias, Beyranvand consiguió levantarse, con el tabique dañado, y para incredulidad del respetable, siguió jugando. Duró apenas un minuto. Esta vez fueron las asistencias, con una camilla, las que se llevaron al guardameta. Fue sustituido en el minuto 19 por Hossein Hosseini.

Selección de Inglaterra, la más valiosa del mundial de Qatar 2022: estudio

La selección de fútbol de Inglaterra, que busca su segundo título mundial, tiene el equipo más valioso en Qatar con Jude Bellingham encabezando una lista de más de 800 jugadores.

Según un estudio realizado por el grupo de investigación suizo CIES Football, la selección de Inglaterra tiene un valor de transferencia de poco menos de 1.500 millones de euros (unos 1.540 millones de dólares), con Bellingham, de 19 años, valorado en 202 millones de euros.

El jugador del Borussia Dortmund mejoró su reputación como uno de los mejores futbolistas jóvenes del mundo con un gol soberbio en la victoria de Inglaterra por 6-2 sobre Irán en su primer partido del torneo.

Brasil ocupa el segundo lugar en la lista con un valor de transferencia de 1.450 millones de euros. El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. fue su jugador más valioso con 200 millones de euros.

Francia ocupó el tercer lugar con un valor de transferencia estimado de 1.340 millones para su selección. El delantero del Paris St Germain Kylian Mbappé fue su mejor jugador con un valor de 185 millones de euros.

Más atrás aparecen España (1.200 millones de euros), Portugal (1.150 millones de euros) y Alemania (1.020 millones de euros).

La muestra comprende más de 2.000 transacciones de jugadores traspasados de clubes de las cinco grandes ligas europeas durante el periodo de julio de 2012 a noviembre de 2021.

El valor total de todos los equipos en la Copa del Mundo se calculó en 15,000 millones de euros.

Valor Asegurable

Según el análisis de Lloyd’s of London, respaldado por el Centro de Investigación Económica y Comercial, los equipos se clasificaron según el valor asegurable colectivo de sus jugadores.

Inglaterra encabeza la lista con un valor asegurable estimado de 3.170 millones de libras (3.740 millones de dólares), superando a Francia (2.660 millones de libras) y Brasil (2.560 millones de libras).

Lloyd’s dijo que la evaluación del valor asegurable comprende una variedad de métricas como salarios, patrocinio, edad y posiciones en el campo.

Usando esta metodología, Lloyd’s predijo que Inglaterra, campeona en 1966, terminará en la cima del Grupo B en Qatar y vencerá a Senegal, Francia, España y Brasil para consagrarse campeona del mundo.

Bellingham fue calificado como el jugador más asegurable, seguido de Mbappé y Vinicius Jr.