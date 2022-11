Organismos operadores de agua, lastre para gobiernos locales: Faustino De la Cruz

Cobran 3 de cada 4 litros que facturan

Ecatepec, Estado de México.— Los organismos operadores de agua municipales son un lastre para los gobiernos municipales, pues reportan pérdidas en vez de ser generadores de ingreso, la mayoría depende de subsidios oficiales locales, pues tan sólo cobran tres de cada cuatro litros del agua que facturan, no miden el agua que se consume en cuatro de cada diez tomas, afirmó el diputado de Ecatepec, Faustino de la Cruz Pérez.

Acorde a datos oficiales, los organismos están atados a condiciones políticas y no pueden determinar sus propias tarifas, además sus directivos no están profesionalizados ni son ajenos a los intereses políticos y términos de transparencia, ya que no están obligados a presentar un informe de indicadores de desempeño hacia sus usuarios y mucho menos sobre el estado financiero que guardan, detalló.

El legislador de Morena señaló que lo anterior está asociado con las finanzas municipales que enfrentan una enorme fragilidad al igual que los organismos de agua potable, atribuible a las capacidades de recaudación de los gobiernos locales que son casi inexistentes en la mayor parte del estado de México y el país.

Subrayó que a pesar de que el impuesto predial podría ser una fuente de ingresos que les permitiera atender las necesidades de las alcaldías, porque constitucionalmente los municipios administran libremente su hacienda, ésta depende totalmente de la Federación.

En promedio, 75.4 por ciento de los ingresos de los ayuntamientos de la República son recursos federales, pero en los municipios más pobres, como algunos de Guerrero, llega a 98 por ciento, lo que se traduce en una dependencia casi absoluta de esos recursos, al igual que municipios rurales del estado de México, dijo el parlamentario.

Añadió que esta elevada dependencia se explica, por el inadecuado aprovechamiento de sus fuentes de ingresos, principalmente el impuesto predial, cuya recaudación es muy reducida, respecto de su potencial.