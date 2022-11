AMLO da por perdida su reforma constitucional en materia electoral

Impulsará su “plan B” para hacer recortes al INE

Presentará ley que, sin infringir la Constitución, permita generar ahorros en organización de elecciones

Tras el rechazo de la oposición, incluido el PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, “por ahora”, no se podrá llevar a cabo una reforma constitucional en materia electoral, ya que su propuesta no podrá obtener la mayoría necesaria en el Congreso de la Unión.

Ante este panorama, López Obrador insistió en que el “plan B” sigue en pie y consistirá en un recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) y prohibir la compra de voto.

“Pues ya no se va a poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal”, aseguró el mandatario en conferencia de prensa.

“Vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras generar ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto; esas son las dos cosas que van a hacer en la ley”, aseguró López Obrador.

El Presidente aseguró en su mañanera que la oposición rechaza su reforma para asegurar un fraude electoral en las próximas elecciones.

“Ellos tienen muchos intereses y piensan que si se queda el INE como está van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente equivocados, la gente ya no acepta el fraude y el dinero, porque la reforma a la Constitución que nosotros propusimos es disminuir el dinero que se entrega a los partidos, todo eso lo cuidaron, y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral, porque han hecho uno, dos, tres, 10, 20 fraudes”, lamentó.

“Era necesario el cambio en Senasica”

Por otro lado, el presidente López Obrador sostuvo ayer que la renuncia del titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Trujillo, era necesaria pues ya llevaba más de 20 años en el cargo.

El mandatario federal reconoció que aún no se ha decidido quién sustituirá al funcionario, pero no respondió acerca de si fue él quien le pidió dimitir al cargo. No obstante, en semanas pasadas, el tabasqueño había lanzado fuertes críticas contra el organismo ante la licencia para la libre importación de alimentos. “Renunció ayer o antier al cargo de Senasica, ya llevaba muchos años ahí, 20 o 30 años ahí y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir. Tiene que ser gente con experiencia en la materia respecto a sanidad animal, vegetal, todo el cuidado de los sanitario”, concedió.

Trujillo fue designado en ese cargo en diciembre de 2018 por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos. Senasica se encarga de la vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, la inspección en la movilización de mercancías reguladas, campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.

La carrera de Trujillo en este organismo comenzó hacia 1995 donde participó en la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que dio origen a la Senasica.

En un comunicado, la Sader reconoció la labor del exdirector de Senasica y pidió al equipo de trabajo fortalecer la coordinación con las distintas dependencias relacionadas con el cuidado del patrimonio agroalimentario del país y el sector productivo.

Felicita a Sheinbaum por su próxima boda

López Obrador también felicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ayer dio a conocer que se casará con quien fuera su novio en la universidad y actual pareja, además de anunciar públicamente su ‘destape’ para 2024.

¡Felicidades, muchas felicidades! Todo lo que sea estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse. No hay que enojarse, andar con cara dura frustrados, no hay que frustrarse, hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto”, dijo.

El mandatario descartó asistir si es invitado, ya que no suele acudir a este tipo de reuniones desde hace tiempo debido a que, dijo, lo invitan mucho. “Tendría yo que dedicar bastante tiempo”.