Más hermoso y majestuoso llega “El Cascanueces” al Auditorio Nacional

Tras 2 años en pausa, la Compañía Nacional de Danza está lista

Bajo la dirección de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera; del 16 al 23 de diciembre

Isabel Violeta

A partir del 16 de diciembre y hasta el 23 del mismo mes regresa al Auditorio Nacional el espectáculo “El Cascanueces”, tras dos años de pausa por la pandemia. La Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por Iván López Reynoso, así como estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana y de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAl formarán parte de este grandioso montaje.

La historia de Clara, una niña a quien su padrino juguetero Drosselmeyer, le regala en la víspera de Navidad un misterioso y mágico cascanueces con el que viajará al país de Azúcar, lugar donde habitan extraordinarios y encantadores personajes, está de regreso y listo para envolvernos en la magia y las artes.

Fue en una conferencia de prensa donde Blanca Ríos, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza; Cuauhtémoc Nájera, codirector artístico; Iván López Reynoso, director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes; Andrea Chávez, alumna de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Mariana Ángeles, alumna de la Academia de la Danza Mexicana, nos contaron detalles y anécdotas que rodean al espectáculo.

Primero, el codirector Cuauhtémoc Nájera, expresó “agradezco al equipo que formamos y a quienes me acompañan hoy, me da gusto retomar las temporada, el pasado ‘Cascanueces’ que presentamos fue en diciembre del 2019, con esta nueva producción que se estrenó en 2017 y que todavía tiene mucha magia, mucha vida, regresar es muy importante, una historia llena de emociones, de Navidad y además me da mucho gusto que muchas bailarinas empiezan desde pequeñas, y lo importante es que ‘El Cascanueces’ para ellos, empezando como Clarita, convirtiéndose en primeras bailarinas y llegar a ser el Hada de Azúcar, es un privilegio trabajar en esto en esta ocasión tendremos dos claritas que les deseo que después estén aquí como primeras bailarinas”.

El director de orquesta Iván López Reynoso compartió como es trabajar con la partitura de Tchaikovski “es un privilegio estar aquí y también trabajar con la partitura de Tchaikovski, es una partitura que no necesita presentación, todos la conocemos y la historia, pero técnicamente es un reto importante, es una obra ambiciosa que nos hace muy felices”.

Pasando a las bailarinas y empezando por Blanca Ríos, quien contó su cariño y gran anécdota que tiene con El Cascanueces, apuntó, “es algo muy importante para mí, desde niña he interpretado casi todos los roles del show, recuerdo que las otras niñas ya hacían otros papeles porque crecieron antes, mientras que yo seguía siendo ratón, hasta ya era el ratón principal de tantas veces que lo hice, mis papás siempre me motoivaron y fue hasta que el maestro Cuauhtémoc Nájera me invitó, es un sueño hecho realidad hacer a Clara, este lugar impone muchísimo y cada vez que lo hago es emocionante en esta ocasión haré el Hada de Azúcar, con música espectacular, les juro que se me pone la piel chinita al salir al escenario, y es que creo que el Hada representa el resplandor de la técnica clásica, me siento muy emocionada”.

EL ESPECTÁCULO CONTARÁ DE 29 FUNCIONES

Pequeñas de edad, pero talentosas y emocionadas por la oportunidad, Andrea Chávez expresó “siento mucha emoción, en el 2019 pude ser ratón y angelito, me emociona ser Clarita”.

El espectáculo tendrá 29 funciones, el sábado y domingo inicial y el 23 con funciones dobles, y en cuanto a las personas que estarán en el escenario comentaron que, cuentan con 74 músicos y 72 bailarines, más o menos 40 o 45 estudiantes que se turnarán, completando 170 personas que participan en una sola función.

La selección de bailarines para participar fue hecha desde sus escuelas, los maestros las califican en una audición para tener el papel deC, pero los demás niños quedan como invitados, no dejan de participar.

En palabras de las seleccionadas, los nervios y la emoción no faltaron en la audición “ensayamos mucho, y en el momento de la audición nos llenamos de muchos nervios, pero nos apoyamos siempre entre compañeros, y cuando escucheé mi nombre me puso muy feliz, pero sé que tengo que trabajar mucho”, comentó Andrea.

“Para anunciar a los seleccionados, en mi escuela colocaron papeles con los nombres y cuando los vimos lloramos, me quedé en shock, no imaginaba lo que iba a lograr, sin duda el esfuerzo da muchos frutos”.

El codirector Cuauhtémoc Nájera, agregó “el reto es mucho más grande porque cuando haces algo todos los años es como automático, pero ahora perdimos un poco el ritmo, tenemos nuevos protocolos que seguir, tenemos que estar atentos a cuantos estamos ensayando en un lugar cerrado, ensayar doble, sin duda el regreso nos da alegría, llevamos 2 años sin trabajar con orquesta, perdimos como continuidad, pero muy emocionados”.

Completando, Iván López dijo que “fue difícil poner una pausa porque era un espectáculo que nunca faltaba, ahora que tenemos que volver a ensayar es como empezar con un lienzo en blanco, tenemos como 10 músicos nuevos haciendo un rejuvenecimiento de la orquesta, que será algo bueno.

Los boletos ya están a la venta en las taquillas del recinto y a través del sistema Ticketmaster.

COSTOS $1,320 – zona preferente

$1,044.25 – luneta

$719.25 – balcón

$513 – piso 1

$336 – piso 2