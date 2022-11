Polarización en el Senado

Ángel Soriano

A 72 horas del inicio de la marcha conmemorativa del IV año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la Interparlamentaria México-España, todo parece indicar que se polarizan las fuerzas políticas más importantes del país en dónde habrá qué definirse y aceptar el dicho del senador Héctor Vasconcelos: Estamos o no estamos.

Y prioridades son prioridades, subraya Ignacio Mier, al declinar su viaje a Madrid para marchar al lado de AMLO de El Ángel de la Independencia al Zócalo en lo que es la celebración de los avances del gobierno de la IV Transformación y el apoyo del pueblo de México a su Presidente y a las reformas que ha emprendido, ahora en discusión, la reforma electoral.

Esto contrasta con los últimos dichos del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, -que han sido ya rechazados por el Presidente-, en el sentido de que en nuestro país se vive una polarización y que la división que se fomenta es veneno para México, por lo cual se presenta como una propuesta de unidad y conciliadora.

Los senadores, ha trascendido, han cuestionado al zacatecano porque en su intención de ser considerado como candidato presidencial de Morena, se ha alejado más del Presidente y se ha entregado a los adversarios, al grado que el mismo líder panista Santiago Creel celebra que en Madrid Monreal presidirá una mesa de trabajo. ¿Polarización en el Senado?

TURBULENCIAS

Sheinbaum, puesta para la candidatura

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, en Santa Cruz Acalpixco, Xochimilco, ratificó su aspiración de ser la primera presidenta de México y no sólo se prepara para su boda con el químico y experto financiero Jesús María Tarriba Unger, sino para la lucha al interior de Morena para ganar la candidatura presidencial y, contrario al zacatecano, la científica cada vez está más cerca del que decide en el país… Lamentable que tráileres cargados con aguacates de exportación sean incendiados en los caminos de Michoacán rumbo a los Estados Unidos lo cual da idea de cómo se encuentra el país en materia de seguridad. Es imposible que ninguna autoridad no esté pendiente de lo que ocurre en cada rincón de la República y sólo se entere de lo que pasa por las redes sociales… La reforma electoral no es juego de vencidas ni de fuerza, es de argumentos y de discusión política, señala el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel que adelanta que la coalición Va por México votará en contra y verán de que se trata el plan B, en tanto que el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, afirma que las modificaciones hechas a la propuesta presidencial beneficia a las minorías, pero no la han estudiado. “Se están dando un balazo en el pie”, dice el legislador poblano… El presidente Andrés Manuel López Obrador es anfitrión de presidentes latinoamericanos con motivo de la reunión de la Alianza del Pacífico que, aunque se debilitó por la ausencia del presidente Pedro Castillo, podría realizarse formalmente en el mes de diciembre… Ante las denuncias de tráfico de niños en Nuevo León, el líder del Congreso Local, Ricardo Canavati, pidió que se aporten las pruebas necesarias para que las autoridades actúan en consecuencia y tales afirmaciones no sólo se hagan a través de los medios de comunicación sin aportar ningún sustento, sobre todo cuando los señalamientos provienen de las mismas autoridades que deben dar el ejemplo de cumplimiento de la Ley y más en el caso de menores de edad indefensos… Gobernadores y alcaldes del país compiten por llevar el mayor número de partidarios de la IV-T a la marcha de este domingo.

