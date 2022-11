Menos de 24 horas bastaron para lograr la unidad en bancada de Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de una agria sesión interna del miércoles, donde surgieron los gritos y descalificaciones entre unos y otros de los senadores de Morena, ayer regresó la cordura y la civilidad al grupo mayoritario y pronunciamientos de unidad.

Así, igual se alejó la idea de que opositores internos buscarían estos días, en que estará encabezando a senadores que acuden a un encuentro interparlamentario en Madrid, España, la remoción de Ricardo Monreal de la coordinación del grupo mayoritario en la Cámara alta.

Ayer, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que lo que ocurrió durante la previa del miércoles fue que una parte de los senadores de Morena lo acusaron de obstruir una iniciativa en contra del uso del glifosato mientras que otros expresaron su apoyo a ese producto.

Monreal rechazó las acusaciones internas y explicó a sus compañeros que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pedía a sus legisladores posponer cualquier trámite respecto de ese producto, mientras él espera un dictamen científico-técnico que le informará de las consecuencias de la supresión del uso del glifosato en el campo mexicano.

Pero las cosas ya estaban muy confrontadas y el encuentro terminó en forma ríspida.

Una vez aclaradas las cosas, la calma volvió al grupo. Y sobrevinieron las disculpas y las promesas de unidad.

Interrogado respecto a si todo este sainete lo había debilitado o hecho cambiar de sus posiciones, Monreal aclaró:

“Yo dije: Yo estoy con el Presidente, pero no formo parte de un coro incondicional de seguimiento. O sea, yo estoy con el Presidente, pero tengo mi opinión propia, mi criterio y lo que estoy intentando es que el órgano legislativo sea un auténtico órgano de control legislativo, que sea un contrapeso y que sea un órgano equilibrador en las decisiones que tomamos. Eso no es malo”.

—¿Usted no ha traicionado al movimiento?, se le preguntó.

“Nunca, nunca he traicionado al movimiento (de Regeneración Nacional).

“Bueno, tan nunca lo he traicionado, que todas las reformas que al Presidente le interesaban, como movimiento y como titular del Ejecutivo que presentó como iniciativas, salieron, incluyendo nombramientos que no fueron fáciles, incluyendo nombramientos que no fueron cómodos y que su desempeño debe ser valorado”, subrayó.

Monreal se irá en las próximas horas a Madrid, España, estará allá 4 días y regresará para continuar como coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política y precandidato abierto a la sucesión presidencial de 2024.

Un caso sorprendente

Sin duda, el caso de Oswaldo Reyes Corona, un especialista en finanzas y CEO de una de las firmas de abogados más importantes en México, con negocios en varios países de 2 continentes, es además autor de unas 60 obras literarias.

Propietario de la editorial Reyes y Mora este personaje incursiona hoy en el mundo del criptoarte para exponer algunas de sus piezas literarias y plásticas en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

En su innovador stand de 2 pisos y 5 metros de altura, esta editorial presentará la obra plástica del artista así como libros digitales bajo el nombre de Mr. Blockchain.

El autor considera que en los próximos años la FIL evolucionará hasta convertirse en un recinto 100% digital, que podría tener presencia en el metaverso incluso con salas 3D en las que los visitantes y/o compradores podrían acceder desde la comodidad de su hogar y adquirir así obras de arte literarias.

“Los libros del futuro están pensados de esta manera y existen incluso modelos de lentes inteligentes a través de los cuales podremos leer”.

No le sorprendería, agregó, que en las próximas ediciones de la FIL sea cada vez menos necesario estar físicamente presentes.

“Es para mí un honor participar en esta casa de la cultura, a mi parecer la más importante en México y en muchos otros países, aunque no es mi primera vez con un stand, sí es la primera vez que estaré presentando mi obra plástica y considero que es un momento crucial pues es un parteaguas, hacia el futuro del arte”, declaró.

Mr. Blockchain cuenta con obras expuestas en diferentes partes del mundo como Dubái, Londres, Madrid, Nueva York y dijo tener presencia también en galerías de coleccionistas privados, en México como su obra tributo a Salvador Dalí.

Sobre las obras colgadas en Nueva York explicó que son parte de una trilogía que hace honor a los 50 años de la filmación de la película El Padrino y adelantó que la tercera pieza de esta serie estará expuesta en este magno evento en Guadalajara.

“Entre 2014 y 2015 comencé a tener mayor acercamiento al mundo cripto a través de las divisas, lo que me ha permitido permanecer cercano y enterado del mundo cripto, un mundo con muchas oportunidades de crecimiento como Abogado, especialista en finanzas y como artista”, explicó.

