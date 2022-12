AMLO arremete contra el INE y lo acusa de censurar a Sheinbaum

Los consejeros electorales son árbitros vendidos, señala

Anuncia que Sedena y Marina controlarán los aeropuertos de Campeche y Ciudad del Carmen

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de censurar a Claudia Sheinbaum, luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tuvo que acatar una medida cautelar impuesta por el organismo electoral de publicar un texto para deslindarse de la propaganda a favor de ella con miras a las elecciones de 2024.

“Pues que el INE no se toca, es una superestructura de poder, desde luego de facto de hecho, porque de manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución, el Artículo sexto, el séptimo de la Constitución General de la República (que) tienen que ver con los medios y da vergüenza que son los medios al servicio de los conservadores los que apoyen está decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este artículo han luchado por siglos periodistas”, aseguró López Obrador.

En su conferencia mañanera realizada desde Campeche, López Obrador cargó contra los consejeros del INE, dijo que son intocables de la mafia del poder y aseguró que el organismo electoral “sí se tocará” porque el pueblo sí quiere una reforma.

“Son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Deben de leer el Artículo sexto y séptimo de la Constitución. El Artículo sexto había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable.

“Pero es parte de esta actitud antidemocrática que prevalece. Yo le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso. Claro que sí se toca y se debe de tocar y también que se sepa que la mayoría de la gente en México quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas”, expresó.

López Obrador señaló que él ganó la Presidencia gracias a la gente, no por el INE, y que los consejeros electorales son árbitros vendidos.

“Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo. Cuando fui candidato, nunca me reuní con el INE y siempre procuré tener distancia con ellos y no creerle, porque sabía yo que eran árbitros vendidos”, consideró.

En Zacatecas hace falta más: López Obrador, tras hechos violentos

Tras los hechos violentos de este fin de semana en Zacatecas, donde un juez fue asesinado y hubo un intento de fuga de un penal y bloqueos con autos incendiados, el presidente López Obrador aseguró que trabajan fuerzas federales en coordinación con el estado y “se ha ido avanzando, pero hace falta más”.

“Ya tenemos mejores resultados de como estaba (Zacatecas), por el plan que se ha aplicado, no ha sido en vano; sin embargo, todavía hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo, está trabajando de manera conjunta Secretaría de la Defensa Nacional, también Marina, la Guardia Nacional, así como lamentamos la pérdida de este juez, también ahí se asesinó al responsable de la Guardia Nacional, hace una semana, precisamente por atender una orden de aprehensión de delincuentes vinculados con policías municipales de Pinos, Zacatecas.

“Estamos trabajando, se está avanzando, no vamos a dejar de darle protección a la gente, es nuestro trabajo, es una situación complicada porque se dejó crecer durante mucho tiempo, crecieron estas bandas y ahora estamos enfrentándonos y todavía son lodos de aquellos polvos (…), no es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores, surgieron, incluso se les protegió como ahora se sabe y se va a conocer más cuando se inicie el juicio de García Luna”, dijo.

Feminicidios, extorsión y otros 4 delitos van a la alza en Campeche

Mientras tanto, en Campeche, los feminicidios, la extorsión, lesiones dolosas y el robo en transporte, a casa-habitación, a transeúnte y a negocios van a la alza, informó el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

El almirante indicó que son tres municipios los que concentran la mayor incidencia delictiva: Campeche Ciudad del Carmen y Escárcega.

“Sedena y Marina controlarán aeropuertos

de Campeche y Ciudad del Carmen”

El mandatario federal anunció este lunes que el Aeropuerto Internacional de Campeche será controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que el Aeropuerto de Ciudad del Carmen estará bajo el mando de la Secretaría de Marina (Semar).

Desde las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar en Campeche, Campeche, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el Aeropuerto de Campeche estará a cargo de la empresa del Ejército que manejará el Tren Maya y que maneja los aeropuertos Felipe Ángeles (AIFA), así como el de Tulum, Chetumal y de Palenque.

“Aprovechar para informar, de qué si va haber una línea aérea nueva, que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejará el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Chetumal, Palenque y Campeche, ya tomamos la decisión”, señaló el Presidente.

“Como Campeche tiene de todo, es un estado muy importante, sobre todo por su gente, también informarles que el aeropuerto de Ciudad del Carmen lo va a manejar la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa (el de) Campeche. En el caso de Campeche para la Defensa es por el Tren Maya y el caso de Ciudad del Carmen, la Marina porque son los encargados de atender todo el mar de Campeche y la zona petrolera de nuestro país”, detalló.