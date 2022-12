Víctor Manuelle, primer salsero en presentarse en la Arena Ciudad de México

Festejando sus 30 años de carrera

La cita es el próximo 8 de diciembre a las 8:30 pm

Isabel Violeta

El reconocido salsero estadounidense está por cumplir 30 años de carrera, y ha decidido empezar su gira de festejo por México, el próximo 8 de diciembre a las 8:30 horas en la Arena Ciudad de México.

Muy emocionado, Víctor Manuelle ofreció una conferencia de prensa, “aún recuerdo la primera vez que me presenté aquí en México, fue en el Salón La Maraka, después llegué al Auditorio Nacional y ahora para mi festejo por tres décadas de carrera artística, tengo el honor de presentarme en la Arena Ciudad México”.

En cuanto a lo que podemos esperar del show, el cantante dijo “ya evolucionó el género, por eso podemos llegar a más gente y festejar ahí mis 30 años, será un show completamente nuevo con invitados especiales, que prefiero que se queden en sorpresa, tengo entendido que soy el primer salsero que se presenta ahí y me encuentro muy honrado por ello”.

El disco que lo acompaña para esta presentación es ‘Lado A, lado B’, el cual lanzó este mismo año siendo su reciente material.

“Lado A y lado B” es un disco que como dice el nombre tiene el lado A que es el lado mas clásico de Víctor Manuelle, y el otro lado es salsa más moderna, donde hasta jóvenes se han integrado. “Yo espero llenar las expectativas del público y la industria, aunque sabía que era muy riesgoso, jamás imagine que me presentaría en este recinto y menos que fuera con un disco así”.

Hablando de las colaboraciones, recordó la que hizo Bad Bunny “he hecho varias colaboraciones, me gustan mucho y la que realicé con Bad Bunny fue por una recomendación de mis hijas, y claro que no tenía el alcance que ahora, fue un caballero en toda la palabra y ahora ya casi no podemos coincidir, seguramente en el concierto cantaré la canción. Mientras el público lo acepte, yo seguiré haciendo colaboraciones”.

Víctor Manuelle se encuentra muy agradecido con el cariño que le demuestran y enfatizó “el que yo me presente en la Arena CDMX es gracias al público, pues mis seguidores me siguen apoyando, yo podría tener el sueño, pero sin ellos no se podría, me encuentro nervioso, pero seguro será un éxito”.

También aprovechó para adelantarnos “tengo un proyecto pensado que seguro será con muchas colaboraciones muy importantes y de personas que admiro mucho, quiero seguir experimentando el genero musical”.

Algo que también confesó es que el concierto no será como la primera vez que vino a México, pues Víctor Manuelle estará presentándose con su orquesta “es la vez que más gente viene de Puerto Rico conmigo, serán más de 40 personas entre orquesta y bailarines”.

Al momento en que le preguntaron ¿por qué México?, respondió, “desde que empecé mi carrera en México ha sido un mercado muy bueno y acogedor, lo mismo me preguntaron en Puerto Rico como resentidos que ¿por que en México?, pero ¿por qué no?, es un lugar al que quiero mucho y agradezco su amor. El concierto completo será dedicado a México cuando vaya a otro lado obviamente le haré unos ajustes”.

El salsero cerrará el año con muchas presentaciones más, entre ellas una actuación en la Feria de Cali.

