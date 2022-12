Victimizarse, la estrategia de Sheinbaum

Francisco Rodríguez

Desgarriate político en Guerrero

Y se rajó “El Bronquito”

¡Pobrecita! ¡La “atacan” por ser mujer!

A su ya de por sí lánguido rostro, la “corcholata” Claudia Sheinbaum añade una mueca de dolor cuando se queja de los opositores y de los consejeros del INE.

Esto en tan sólo esta semana.

Porque ya antes ha habido más lloriqueos.

Y para consolarle, para prestarle un pañuelo, en su defensa, invariablemente aparece Andrés Manuel López Obrador, quien además la apapacha, la chiquea.

Primero, al inicio de la semana, la “regenta” de AMLO en CDMX se quejó porque, dijo, que a “algunos” consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “les cuesta mucho trabajo pensar que una mujer está arriba en las encuestas”, rumbo a la elección presidencial de 2024.

Dijo que presentará una acción ante la resolución de la Comisión de Quejas del INE, que le solicitó deslindarse públicamente de la campaña “orquestada e ilegal” de pintas, lonas y publicaciones en redes sociales a su favor, rumbo a 2024.

Amén de llorona, usando un feminismo impostado, la hipocresía. Como si de verdad no se estuviesen empleando recursos públicos -y muy probablemente “dinero negro”, producto de las “mordidas” y el cobro de piso que las autoridades demandan del ambulantaje, entre otros- en una muy adelantada campaña electoral.

¡Ah!, pero AMLO salió al quite y “sin querer queriendo” la desenmascaró.

En reciente matiné palaciega dijo que el INE coarta la libertad de expresión de quien dicen que va en primer lugar en las encuestas por la candidatura presidencial de Morena. Luego, entonces, sí es la “regenta” quien está detrás de la promoción o, ya sin máscaras, de autopromoción.

Y a media semana, la señora próxima a casarse, se lanzó en contra de Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, y de Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, pues afirma que ambos difundieron mentiras sobre la obra en Xochimilco que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Ya sabe usted que esas “mentiras” provocaron una batalla campal en la cual los policías se fueron de la mano, golpeando, lapidando, incluso a niños y a personas de la tercera edad que, en justicia, reclamaban que no les quitaran el agua con la cual satisfacen no sólo sus necesidades domésticas, incluso sus labores productivas.

Pero, tras inculpar a los alcaldes opositores, la misma señora Sheinbaum admitió que “hubo una mala difusión de los que se estaba haciendo y finalmente un mal uso de la fuerza pública que sancionamos en su momento y que hemos pedido a la Comisión de Derechos Humanos que intervenga”.

¡Para lo que sirve la maldita Comisión!

Y de nuevo, para no fallarle a la también llamada “favorita de Palacio”, el tabasqueño defendió a su subordinada:

El enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en alcaldía Xochimilco, se dio sin la orden de la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum y si se tiene que ofrecer disculpa que se haga, aseguró López Obrador.

Lloriquear y victimizarse le funciona a la señora frente a su patrón.

Pero, ¿ante el resto de los electores que impresión deja?

Porque no siempre estará AMLO en el poder para sacar la cara por ella.

¿O sí?

Severas acusaciones de Torreblanca

“Una aparición desde las catacumbas alteró a casi toda la fauna política de Guerrero”. Así inicia el escrito de los colegas Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena sobre la irrupción en el escenario político del ex alcalde de Acapulco y ex gobernador guerrerense Zeferino Torreblanca Galindo, quien hace unos días soltó de su ronco pecho todo lo mal que le está yendo a la entidad y al puerto turístico con las administraciones de la llamada Cuarta Transformación.

En pocas palabras, pues el escrito es extenso y detallado, Torreblanca acusa a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de no saber gobernar, de no entender nada de lo que es la administración pública. Que no se preparó para gobernar y que tiene al puerto hecho “una pocilga”, “un retrete”.

Y los redactores coinciden: (Torreblanca) no mintió. Acapulco es un verdadero desmadre. Un tiradero por donde sea y donde casi nada funciona, de verdad casi nada funciona. La ciudad está sucia, incluso, hasta la zona turística que, se supone, es de donde se sostiene. Y en corrupción ni hablamos: son muchas las denuncias donde policías y tránsitos extorsionan a pobladores y turistas con total libertad. De la violencia ni se diga: La ciudad está sumida en la desesperanza

De la gobernadora Evelyn Salgado su antecesor no dijo nada que no supiéramos. Que es hija de papi, el senador Félix Salgado Macedonio, quien es el verdadero gobernador, dictando órdenes, haciendo nombramientos y hasta contradiciendo a su propia hija, quien llegó al cargo porque a él se lo impidieron las denuncias de abusos sexuales que aún pesan en su contra.

Y dijo que a la señora Salgado, además, también “la tripula” uno de los muchos jovencitos de los que se ha rodeado -quien además es su “pareja sentimental”-, sobre todo en cuestiones económicas, como son licitaciones, contratos, etc.

Y en efecto, el ex mandatario estatal lanzó lodo hacia todas partes, pues también criticó severamente a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yoloczin Domínguez Serna, y hasta al caciquito de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, señalando a éste de múltiples casos de corrupción.

Torreblanca difundió lo anterior, y más, en un video que inmediatamente fue “bajado” de internet, por instrucciones de los criticados.

Total que, aunado a la violencia tradicional que azota al estado, los guerrerenses tienen que soportar a mandos políticos de la 4T que descomponen aún más el panorama.

Indicios

Primero dijo que sí… y luego que dijo su mamá que siempre no. Muy “bronquito”, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se autonombró precandidato a la Presidencia de la República, durante la Conferencia Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano “para que México se pinte de naranja” a partir de 2024. Un par de días después, García enfatizó que permanecerá los seis años en el cargo “para que no anden especulando”, y no como ocurrió con su predecesor Jaime Rodríguez Calderón, quien se separó del cargo anticipadamente para buscar la candidatura “independiente” a la presidencia del país. ¿Quién le jalaría las orejas al muchachito? ¿Dante Delgado Rannauro, propietario del MC? ¿Su esposa, la llamada influencer Mariana Rodríguez Cantú? ¿O de verdad sí fue su mamá? * * * Triste papel del gobierno de AMLO en el conflicto político que envuelve a Perú. En la matiné de este jueves reciente, el presidente dice ajustarse a los principios de la política exterior de no intervención, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, pero se metió de lleno a defender al ex presidente Pedro Castillo, luego de que fue arrestado, y a culpar a sus opositores de haberlo atacado desde el inicio de su administración. ¿Estará curándose en salud? * * * Por hoy es todo, aunque queda mucho en el tintero. Agradezco su compañía y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

