En “plan B”, Adán Augusto López se atribuye lo que no le corresponde

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Este tema podría acabar en la Suprema Corte de Justicia

No es posible que el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se atribuya cuestiones que no le corresponden y de plano anunciar que pudiera haber un periodo extraordinario para aprobar el famoso “plan “B” de la reforma electoral. Los pronósticos al momento, es que el controvertido plan se va a mayoritear y el asunto acabará ni más ni menos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a partir del 2 de enero del venidero 2023, ya contará con un nuevo o nueva ministro-presidente y se infiere que será cercano o cercana al inquilino de Palacio Nacional.

La consigna que trae el responsable de la política interior del país, es clara y se trata de sacar vía “fast-track” el referido y tan llevado y traído plan. Habrá que ver si es cierto que mañana se aprobaría dicha iniciativa que le urge a los de Morena sacar a más tardar el 15 de diciembre que ya está a “la vuelta de la esquina”, debido sus temores en cuanto a lo que pueda ocurrir en 2024, porque es un hecho que contra lo que él diga casi a diario, la popularidad le ha calado a la baja a López Obrador.

Pero el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, con su larga experiencia en la política, también en este caso está remando contra corriente y lo hace de la mejor manera que puede. incluso, el también coordinador de morena en el senado, destacó que en las reuniones que ha venido sosteniendo con el titular de la Segob, le ha hecho saber sobre los vicios del procedimiento en la Cámara de Diputados, lo que puede provocar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule la reforma, así como el contenido de las normas “que más nos preocupan”.

Una cuestión que dejó boquiabiertos a más de uno en la Cámara alta, es que el titular de la Segob negara que hubo desaseo cuando en el palacio legislativo de San Lázaro, se aprobó sobre las rodillas y sin leerla, el famoso “plan B”, sólo porque el Presidente tuvo a bien girar su apreciables instrucciones, aquella de que no le gusta que le quiten ni una coma a su iniciativa. por eso, como una de las medidas, legisladores morenistas intentaron hacer el vacío.

No obstante, el titular de la Segob, según lo declaró él mismo, aceptó que se reformaran o fueran objeto de modificación, seis de los 21 bloques de inconstitucionales del “plan B”.

Y sobre la preocupación que las rémoras morenistas, el PT y el PVEM, habían venido manifestando en torno a que ya no podrán recibir votos de regalo (ahora que estamos en época navideña), para no perder su registro, la senadora Geovanna Bañuelos, por ejemplo, casi, casi le rogó al secretario de Gobernación que se mantenga la transferencia de votos vía coalición candidatura común, para que este par de partidos, por qué no, se vean beneficiados. sin embargo, por lo menos al momento de escribir estas líneas, no le habían hecho caso a la referida senadora y el razonamiento es simple, no se pueden regalar los votos que los ciudadanos otorgaron a uno u otro partido. esta medida además de inconstitucional, deja ver que los de Morena y rémoras, ven como un botín dichos sufragios.

Municiones

*** Mientras, en la Cámara de Diputados, el bloque opositor hace lo suyo y vía el presidente de la mesa directiva de esa instancia legislativa, Santiago Creel, demandaron a la colegisladora, modificar no sólo los temas que PVEM y PT lograron incluir el minuta de la reforma electoral, sino igualmente, aquellos que fueron impulsadas como una prioridad para morena, entre ellas el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF).

***No cabe duda que López Obrador no predica con el ejemplo. Por un lado, intenta intervenir en la política peruana; ayer, al reunirse en Palacio Nacional con Chris Dodd, asesor especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard a decir que la alianza con Estados Unidos, debe estar exenta del intervencionismo que se ha dado en el pasado. si otra vez y para variar, en las postrimería de esta errada y llamada Cuarta Transformación, sale a relucir el pasado por enésima vez, lo que demuestra la incapacidad, tanto del Presidente, como de su flamante gabinete. El canciller señaló específicamente: “Que se trate a América Latina con respeto, con respeto a su integridad, como aliados y que dejemos atrás muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo”. ya no se acuerda el titular de la SRE, cuando el expresidente Donald Trump, le “tronó el dedo” para que enviara miles de soldados a la frontera con México, para que detuvieran el intenso flujo migratorio. por su parte, en un comunicado, el presidente Biden aseguró que “como vecinos y amigos” los dos países comparten “un conjunto de valores”, “un compromiso duradero con la libertad, la democracia y el estado de derecho”, esto, en el marco de la celebración del bicentenario de las relaciones México-EU. agregó el inquilino de la Casa Blanca, que ambos países están conectados irrevocablemente.

*** Gran sorpresa navideña brindó Morena, de cara a las elecciones de Coahuila, con algo que pocos esperaban. Resulta que de acuerdo de los resultados de la encuesta que aplicó el partido oficial para designar a quién será el candidato a las elecciones coahuilenses, ganó ni más ni menos que el senador Armando Guadiana Tijerina, quien defintivamente, no era el candidato preferido de Palacio Nacional, sin embargo, ¿qué habrá pedido a cambio u cuánto le costó? Ivonne Cisneros, encargada de la Comisión de Encuestas de Morena dio a conocer estos controvertidos resultados y por su parte, el senador Guadiana, llamó a la unidad de los otros contendientes como son: El ex diputado y ex senador Luis Fernando Salazar; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; y delegado de Programas del Bienestar para Coahuila, Reyes Flores Hurtado. habrá que ver si con este sólo llamado, todos se alinean, pero realmente se ve difícil.

*** Debido a que las instalaciones del Metro han registrado casos de agresores sexuales, que hieren a usuarios con armas punzocortantes, jóvenes que viajan en el techo de los vagones, de personas que bajan a las vías, así como de usuarios que consumen bebidas alcohólicas o de operadores en estado de ebriedad, urge instalar cámaras de vigilancia y botones de emergencia en ese transporte. para ello, el coordinador del PRD en el congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román, exhortó a la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno capitalino, así como al Sistema de Transporte Colectivo (STC) para que contemplen dentro del presupuesto de ese medio de transporte, una asignación especial para la compra de cámaras de vigilancia y de botones de emergencia.

