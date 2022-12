Arranca en Tlalnepantla el operativo Alcoholímetro, ante festejos navideños

Se busca disminuir accidentes de tránsito

Tlalnepantla, Estado de Mëxico.— El presidente Municipal de esta localidad, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, puso en marcha el Operativo Alcoholímetro en avenida Jinetes, en la entrada de Valle Dorado, con el propósito de prevenir y disminuir los accidentes de tránsito provocados por conducir en estado de ebriedad, que ponen en riesgo la vida de los peatones y los automovilistas.

El alcalde, junto con el secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero; el Comisionado de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Arturo Centeno Cano, supervisaron el programa “Conduce sin alcohol” donde los conductores fueron revisados, de manera aleatoria, para conocer su estado óptimo al frente del volante, ya que no podrán rebasar el límite de 0.40 grados de alcohol establecido en el Reglamento de Tránsito.

“Yo exhortaría a los ciudadanos, pareciera molesto, pero para nosotros es importante que salvemos lo más preciado que tenemos que es la vida, la integridad física de las personas”, afirmó el munícipe tras subrayar que el programa será aleatorio en avenidas importantes como Mario Colín, Gustavo Baz, Jesús Reyes Heroles, además de la zona Oriente de Tlalnepantla.

Tony Rodríguez enfatizó que también habrá un programa para motivar a los establecimientos mercantiles que promuevan el denominado “conductor designado”, pues se trata de generar conciencia entre los automovilistas de no provocar un accidente cuando se ha consumido demasiado alcohol.

Explicó que quienes superen los 0.41 grados de alcohol en la sangre serán sancionados con ocho horas de arresto, mismas que serán inconmutables. Tendrán que cumplir las horas, su vehículo será detenido y también deberán pagar la multa por la detención de la unidad, agregó.

El alcalde precisó que no habrá consideración alguna para los servidores públicos del municipio, o choferes de diversas áreas de Gobierno que conduzcan las unidades con logotipos oficiales. “Somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo, y no es que haya un funcionario de nivel alto, medio o bajo que diga ‘yo no tengo ningún problema’, al contrario son los primeros en cumplir”, remarcó.