Puebla, de las vueltas que da la vida

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Ni canto de las sirenas, ni amenazas de nadie me mueven en mi posición”: Monreal

De las vueltas que da la vida. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, falleció ayer y con ello, no pudo concluir su periodo porque le faltaron dos años. Varias estampas vienen a la memoria, como aquella en la que aseguró que la Covid-19 sólo les daba a los ricos y que esa enfermedad que derivó en una pandemia, se curaba con un buen mole de guajolote.

Hay, desde luego, gran consternación en el estado de Puebla, sobre todo porque este lamentable hecho se dio a un día de que Barbosa Huerta rindiera su IV Informe de Gobierno, lo que ocurriría justo el día de hoy. Se registraron ayer varias reuniones en la entidad para que la secretaria de Gobierno del estado, Ana Gil, asumiera como encargada del despacho, no como gobernadora interina porque ese cargo lo decide el Congreso de Puebla.

Además, no hay posibilidad de convocar a elecciones extraordinarias, porque eso ocurrió cuando Martha Erika Alonso perdió la vida en un accidente aéreo.

Al respecto, lo que más queda en el recuerdo fueron las desafortunadas declaraciones que dio Barbosa Huerta, cuando la fugaz mandataria estatal, Martha Erika Alonso murió, en diciembre de 2018, en un trágico accidente cuando viajaba acompañada de su esposo, el entonces senador Rafael Moreno Valle, en una situación que nunca quedó del todo aclarada. Palabras más, palabras menos, Barbosa Huerta dijo que ese hecho había sido “justicia divina” o “un castigo de Dios”, porque eso automáticamente le despejó el camino para acceder a dicha gubernatura.

De lo más reciente, está el reproche público y sonoro que le hizo Barbosa, ni más ni menos que al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, hoy flamante aspirante presidencial al que no reconoce como “corcholata” ni siquiera el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el petista se sumó al apoyo del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, que aspira y suspira por ser gobernador de Puebla. La pregunta aquí sería, esto ¿le despejará el camino a Mier?

En el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa, Alejandro Armenta Mier, que se venía perfilando como otro de los aspirantes a ese mismo cargo, convocó a un minuto de silencio a la memoria de quien también se desempeñó como senador de la República, en ese entonces del PRD y, como se recordará, se pronunció por la candidatura presidencial del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y casi inmediatamente después, se fue a Morena.

El último evento que encabezó Luis Miguel Barbosa, fue una entrega de patrullas a diversos municipios y de ahí, el brindis de Año Nuevo con trabajadores y personal dependiente del gobierno estatal. La noche anterior no estuvo en la reinauguración del Museo Internacional del Barroco. Se dice que ya se veía mal.

La vocera del gobierno del estado, Verónica Vélez informó que se queda Ana Gil como encargada del despacho y para hoy habrá homenajes de cuerpo presente en honor de Barbosa. El Congreso del estado nombrará a un gobernador sustituto y cuenta con hasta diez días para nombrarlo y tendría como encomienda concluir el periodo.

Municiones

*** Sobre el “plan B” de la controvertida reforma electoral de López Obrador y su futuro político, el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, ha dicho: “Estoy del lado de la Constitución, de la ley, de la justicia y me conduzco con los principios y los valores de la democracia”. Añadió el también presidente de la Junta de Coordinación Política que en respuesta a quienes le exigen se defina si va a apoyar la reforma electoral o no, respondió que “ni canto de las sirenas, ni amenazas de nadie me mueve en mi criterio y en mi posición, ni mucho menos negociaciones subrepticias o condenas al ostracismo. Soy un hombre consciente de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en el Senado mexicano y de lo que cada uno tiene que asumir respecto de esta discusión, que tiene que ver con el futuro de la democracia de México”. Ante las tensiones vividas ayer en el Senado de la República, se pospuso la discusión de este áspero tema para hoy, prácticamente el plazo final. Dijo que tampoco busca acomodo para alcanzar otro cargo, como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mantengo mi decisión de ser candidato presidencial. “Continúo en el proceso interno de reflexión sobre mi futuro político: “Siempre en la valoración y estoy muy tranquilo, en el momento que llegue la decisión la habremos de ejercer con toda responsabilidad”. Rechazó las encuestas de Morena para definir candidatos.

*** No cabe duda que López Obrador no entiende y su tacto para la política exterior es de elefante. En este orden de ideas, se la pasa haciendo pausas. Ayer, en su gustadísimo “stand-up” mañanero dijo que no reconocía el gobierno de la hoy presidenta del Perú, Dina Boluarte. Este contexto, en realidad, no quiere decir nada, cuestión de recordar que el tabasqueño con España también declaró una pausa y ni caso le hicieron los españoles, porque mandó una carta en la que exigía una disculpa por los crímenes y represión cometidos durante la Conquista. Como coinciden en señalar diversos analistas, López Obrador se conduce con una gran frivolidad entre absurda, con una dosis generosa de impotencia verdaderamente preocupante, porque con esta actitud el de Tepetitán avala que Pedro Castillo haya decretado un autogolpe de Estado y que con el poder puede hacer prácticamente lo que quiera, ¿pues no que al ahora preso ex mandatario le habían dado un bebedizo y que no se acordaba de lo que había leído?

*** Muy desafortunadas declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell que vuelve a la carga y ofende al medio médico y da pena ajena porque eso de que sólo se tienen que vacunar contra la influenza personas mayores niños menores de 5 años o con alguna comorbilidad. López-Gatell hace caso omiso de que en México, los casos de influenza incluso, combinada con Covid. La máxima es que protegiéndose uno, protege a su entorno. Y por cierto, hay que seguir usando el cubrebocas porque está visto que los que pretende este ínfimo funcionario, es justificar que esta errada y llamada Cuarta Transformación, no ha gastado en vacunas y dañó severamente lo que era un esquema ejemplar de vacunación a nivel mundial.

morcora@gmail.com