Duendes legislativos

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¡Qué mala entraña del Presidente! Su desprecio por las instituciones y la Constitución es visceralmente enfermizo. Con su “plan B” a las leyes secundarias del INE que han arrojado la aparición de por lo menos, la aparición 70 duendes traviesos y tramposos que la hacen inconstitucional representan un golpe de Estado contra la democracia mexicana que retrocede medio siglo.

Por demás cínica, por decirlo menos, resulta la declaración de AMLO del pasado viernes en la mañanera cuando sumamente extrañado dijo que las reformas electorales al “plan B” sobre el INE, realizadas por sus levantadedos y aliados en la Cámara de Diputados, las desconocía y atribuyó la maldad a un duende travieso y deshonesto que intentó dar un Golpe de Estado al más puro estilo de los autócratas dictadorzuelos.

¿Cómo se llamará ese duende travieso, tramposo y deshonesto o cómo se llamarán los duendes que se metieron en la reforma electoral? ¿Se llamarán Adán Augusto López, Ignacio Mier, AMLO o los corruptos dirigentes del PT y el Partido Verde o todos juntos? Pero, ¿qué es un duende? Un duende es un ser fantástico que habita en determinados lugares produciendo alboroto y estruendo; en los cuentos y fábulas populares lo representan como un viejo o un amigo de niños juguetones, traviesos, burlones y malosos.

¡Qué grave declaración la del presidente AMLO, sobre los duendes fantásticos en la reforma electoral! Esa infame declaración sería suficiente para que sea juzgado en México o en cortes internacionales por su intento de Golpe de Estado contra una institución que es garante de la democracia en México, aún imperfecta, pero perfectible.

Para el ex diputado morenista, uno de los políticos más honestos de México y quizá del mundo, Porfirio Muñoz Ledo, AMLO debería ir al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional y su infame declaración sobre los duendes y las 70 reformas inconstitucionales, contenidas en las leyes secundarias al INE, serían suficientes para un juicio histórico. Los explico así:

“GOLPE DE ESTADO” EN MÉXICO. La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado no debe aprobarla y el Presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos el derecho a rebelarnos contra la opresión”.

Pero, ¿qué nos dicen los duendes legislativos? Bueno, pues que los levantadedos diputados de Morena en la Cámara de Diputados y también en el Senado legislan a ciegas, sobre las rodillas, y sin saber qué es lo que están aprobando por órdenes supremas del Presidente de la República que suele engañarlos con duendes encubiertos que al ser contabilizados por el senador morenista Ricardo Monreal, dieron en total 70 reformas que debieron plantearse en la iniciativa de reforma constitucional al INE, pero como no contó con la mayoría calificada de 335 votos, pues entonces tramposamente se metieron esas reformas en las leyes secundarias que las hace ser inconstitucionales ante la Suprema Corte de Justica de la Nación.

No son pocos los duendes morenistas que se curan en salud diciendo que no debemos espantarnos los mexicanos, puesto que en la era priistas se hacía lo mismo, es decir que se legislaba sin ver y a lo bestia. Y tiene razón, sólo que la era priista no existía la figura reglamentaria del fast-track, es decir legislar al vapor, y tanto diputados como senadores tenían tiempo suficiente para leer las iniciativas de ley que se aprobarían usando la aplastante mayoría priista y con apego a la Constitución. Esa es la gran diferencia. Esto es, que los duendes eran levantadedos también, pero no tan tramposos como los de hoy.

Lo ocurrido la semana pasada en la industria de la política mexicana quedará para el anecdotario político, pues el Golpe de Estado que se dio contra el INE y la democracia azteca no debe quedar en la anécdota de los duendes tramposos.

info@agenciamn.com