AMLO, falso perdonavidas

Índice político

Francisco Rodríguez

El pueblo enjuiciará a Monreal, dice

Sesma, peleador callejero

Al final, Ricardo Monreal debe haber pedido a los senadores que están más cerca de él que no lo acompañaran votando en contra de la ilegal y, sobre todo, inconstitucional serie de reformas aprobadas ayer por la mañana en la Cámara alta.

Y son cercanos dichos legisladores porque comparten las mismas ideas y posiciones ante la ilegalidad y, reitero, inconstitucionalidad del llamado “plan B” de Andrés Manuel López Obrador.

De haber permitido que todos ellos lo acompañaran votando en contra, de otra historia estaríamos platicando esta ocasión.

López Obrador estaría echando espuma por la boca y en su matiné de ayer no hubiese mostrado una falsa generosidad hacia Monreal, la de un perdonavidas cualquiera, dejando en manos del pueblo “bueno y sabio” —léase: la chairiza— la decisión de juzgar al líder de Morena en el Senado.

“No, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas… Nosotros tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quién en su lugar, no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, porque existe un tribunal popular, la gente está más que consciente. Yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes…” y bla, bla, bla.

Pero no hay que creerle. Porque nunca entenderá que el voto del zacatecano —otra vez— fue en apego no solamente en lo que él cree, sino centrado dentro del marco constitucional que no sólo es la materia que enseña a los estudiantes de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, sino que también en la Carta Magna que él y otros cientos más, López Obrador entre ellos, juraron obedecer, cumplir, respetar y hacer respetar en diciembre de 2018.

Monreal lo tiene presente.

AMLO, no.

Al contrario. Ha violado innumerables capítulos y artículos de esa Carta Fundacional en un impulsivo afán de garantizar la permanencia de su Movimiento por varios sexenios más —su Maximato— y, de ser posible que él mismo siga en el poder más allá de 2024 si es que su estado de salud se lo permite.

¡Cuidado, senador Monreal!

Ya sabemos, lo sabe todo México, cómo se las gasta López Obrador.

Es rencoroso.

Vengativo. Muy vengativo.

¡Cuidado!

Indicios

Fuera de sí, como clon de AMLO, el cuatrotero verde Jesús Sesma se fue a las patadas, los golpes y los empujones en contra del perredista Jorge Gaviño, hace un par de días en el añoso edificio de Donceles que ahora alberga al Congreso de la CDMX. Ambos son legisladores y fueron videograbados soltando cada cual unas muy buenas carretadas de esas que los puritanos llaman “palabrotas”. Amén de presentar disculpas, como al parecer ya lo hizo, el socialité Sesma debería ser atendido por un especialista en cuestiones de conducta. Nunca es tarde. * * * Inician formalmente las vacaciones. Pero no para los ministros de la Sumisa Corta de Justicia de la Facción cuatrotera que seguirán grillándose —y los seguirán grillando desde el Ejecutivo—, en busca del sucesor de Arturo Zaldívar. * * * Y si nada ni nadie de lo ya acostumbrado en los últimos cuatro años se entromete en el camino de la magistrada Magda Zulema Mosri, bien podría encabezar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que también renueva su presidencia los primeros días de 2023. * * * Por las mismas fechas fallecieron el ex rector de la UNAM, Octavio Rivero Serrano, y el gobernador poblano Luis Miguel Barbosa. Para el primero, académico de prestigio nacional e internacional, ni una palabra de condolencia en alguna de las matinés palaciegas. Para el segundo, con quien AMLO mantuvo amplias diferencias y quien por lo que se ha escrito en medios y en redes no gozaba de una gran reputación entre la tropa, homenajes y hasta guardia de cuerpo presente, amén de panegírico. Todo es cuestión de votos. Puebla es el cuarto granero de sufragios en el país. La UNAM, se los regatea. * * * En apenas medio mes que lleva al frente del gobierno de Oaxaca, el cuatrotero Salomón Jara ha acumulado todos los problemas desde feminicidios hasta plantones y manifestaciones, pero ninguno ha quedado resuelto, justo como se comprometió al anunciar que en la entidad había llegado “la primavera”. Me recordó al cartonista Abel Quezada, pero región IV, a quien despidieron de la dirección de aquel Canal 13 cuando mencionó justo en su toma de posesión del cargo y respecto al relevo LEA-JLP, que había “terminado el invierno y comenzado la primavera.” * * * Por hoy es todo. Le agradezco me acompañe cuando lee usted estas líneas.

Pido permiso para ausentarme unos días de este espacio y estar de vuelta el miércoles 4 de enero, no sin antes desearle ¡buenas gracias, muchos, muchos días y felices fiestas decembrinas!

