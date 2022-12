Dr. Emmanuel Flores, pionero en México de la técnica Ugraft, que esculpe tu cuerpo después del parto

Especialista en contorno corporal

Hará una versión mejor de ti

El doctor Emmanuel Flores es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cédula 4508259 y actualmente ofrece servicios especializados en cirugía estética, avalado con su certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER) número 1798.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos cuenta algunos detalles sobre estos procedimientos “me he enfocado mucho en contorno corporal, es dentro de la cirugía plástica, lo que se enfoca en la transformación del contorno de una persona, lo que está de la cabeza para abajo, las mamas, aumento de glúteo, entre otras posibilidades”.

Explica que la liposucción es la que se conoce más, “porque la gente está muy familiarizada con ese proceso, es la herramienta más importante que tenemos para formar a una persona, disminuimos volumen y en otras colocamos ese mismo volumen para mayor atractivo en otras áreas. Va enfocado a hombres y mujeres no hay distinción, cada uno tiene posibilidades diferentes y todo lo podemos hacer”.

Para los procedimientos con liposucción, explica que “hay que valorar entre todas las cosas además de la grasa y volumen corporal, también la piel, no solo se trata de hacerlo, sino de cambiarle la calidad de vida a las personas, hay que atender flacidez, abdominoplastia, se pueden combinar esos procesos es lo que más hacemos, lipo combinado con otras cosas aumento de mama, aumento de glúteo, entre otras”.

En general, afirma que los procesos son seguros, “se deben valuar dos cosas importantes antes de estos procesos, primero que el doctor esté certificado, hay un lineamiento al respecto en México, los únicos que podemos hacer estos procesos somos los miembros de AMCPER y CMCPER, esas instancias nos dan validez en México, de modo que cualquier otro que se ufane o quiera hacerlo sin pertenecer a estas asociaciones no puede hacerlo”.

Una vez que el paciente confirma lo anterior “deben checar que sea en un lugar seguro, que sea un hospital, no porque en clínicas no se pueda, pero a veces carecen de algunos servicios, así que es mejor que sea en hospital con banco de sangre o terapia intensiva, para que se pueda reaccionar ante cualquier situación”.

Después de que se haya valorado la salud del paciente, dice “se puede hacer el procedimiento a cualquier persona, incluso, no importa la edad, mayores de 50 o 60 años, ninguno tiene características diferentes, es importante valuar las condiciones de salud, no tanto la edad, no es tan relevante, hay pacientes de 18 años que no cumplen con características propias y otros de hasta de 75 años que enfrentan una lipo abdominoplastia sin problema, lo importante es la salud. Hay que tomar en cuenta la hipertensión, diabetes entre otras cosas que hay que tener bajo control”.

Asimismo, dijo que en su caso opera en un mismo volumen a hombres que a mujeres “la proporción mundial de varones que se opera es de 7 por ciento del total, ha ido creciendo poco a poco, pero en mi caso soy especialista en contorno masculino, de modo que. mi proporción es de 50 a 50, entre hombres y mujeres. Liposucción, abdominoplastia, y ‘UGRAFT’, de la cual soy pionero en México”

El doctor es especialista en procedimientos estéticos y reconstructivos de contorno corporal como liposucción de definición, abdominoplastia, voluminizacion muscular con lipotransferencia, mamoplastia de aumento y gliteoplastia, conjunto de cirugías plásticas que tienen como finalidad transformar el cuerpo de mujeres y hombres que buscan modificar su cuerpo para obtener una mejor definición o resolver problemas secundarios a pérdida de peso o embarazos.

Se le puede contactar en Instagram @edflorescirugiaplastica o @dremmanuelflores, asimismo al teléfono 5531295088. Mientras que los costos son personalizados porque cada paciente necesita algo diferente.

El galeno cuenta con Posgrado en Cirugía General bajo en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Asimismo, subespecialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” por la Universidad Nacional Autónoma de México, cédula 09585835. Y es presidente del Comité de Residentes y jefe de Residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Por supuesto, es Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER).

EL DOCTOR EMMANUEL FLORES GONZÁLEZ SE ENCUENTRA EN: Hospital Ángeles Clínica Londres, Torre Frontera Frontera 74, 3er piso. Consultorio 320, Colonia Roma Norte, Ciudad de México Teléfono de Whatsapp para agendar una cita: 5531295088, de lunes a viernes de 9 am a 7 pm Página web dremmanuelflorescp.com Instagram: @eflorescirugiaplastica TikTok: @dremmanuelflores Facebook. @dremmanuelflores.cirujanoplastico YouTube Dr. Emmanuel Flores Consulta de valoración virtual (videoconferencia con el envío de fotos previas) es de 1,200 pesos Costo de valoración presencial es de 2 mil pesos