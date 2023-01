Policía Auxiliar, a cargo de Gutiérrez Ibáñez, brinda apoyo tras el accidente en el Metro

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Las “maromas” de Beatriz Gutiérrez frente a la primera dama Jill Biden

Como se recordará, tras lamentable accidente del pasado sábado en el Servicio de Transporte Colectivo Metro, en su Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, que ocurrió en el tramo de La Raza a Potrero, hay acontecimientos que vale la pena recordar y que hacen la diferencia entre lo que es un funcionario comprometido y quien no lo es.

Ese desafortunado día, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en cuanto llegó de Michoacán, dio la instrucción de que se implementara un dispositivo de seguridad y movilidad coordinado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, local, Omar García Harfuch y Lorenzo Gutiérrez Ibáñez, Director de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, así como brindar apoyo del Metrobús en las Líneas 1 y 3 para dar servicio alterno a los usuarios de éste servicio de transporte durante varios días en los que la Línea 3 del Metro, no dará servicio completo y se restablecerá hasta realizar las reparaciones necesarias para reanudar dicho servicio.

Cabe destacar que las estaciones de mayor afluencia de los usuarios son Indios Verdes, La Raza, Buenavista, Guerrero, Hidalgo y Balderas; mismas estaciones que de forma paralela cubre la Línea 3 de Metrobús.

Este servicio está a cargo del Sector 66 dirigido por el Inspector Jefe Miguel Ángel Vargas Solís y como responsable de la Línea 3 de Metrobús funge el Primer Comandante Maestro Subinspector, Moisés Arturo Penilla Enríquez conocido también como Lobo 4, quienes han estado implementando las acciones para apoyar a los usuarios del Metro que resultaron afectados con este cierre de estaciones. Como siempre, el Jefe Corso mostró una vez más su liderazgo y capacidad para resolver los problemas que se suscitan día a día, especialmente en las redes de transporte y ello evidencia una gran coordinación de los responsables de la seguridad de esta gran ciudad. Con estas acciones tomadas durante el trágico accidente del sábado pasado, se puede inferir que en la CDMX se cuenta con una Policía Auxiliar capaz de enfrentar cualquier contratiempo.

En este sentido, no hay que olvidar que el pasado 11 de julio de 2022 la Línea 1 del STC Metro inició trabajos de remodelación y mantenimiento en el tramo de Salto del Agua-Pantitlán y en coordinación con el Mexibús y Metrobús, implementaron una ruta exprés que corre de Balderas a Pantitlán para la movilidad de los usuarios de dicha ruta. Muy bien por la labor de Gutiérrez Ibáñez y el gran apoyo que brinda la Policía Auxiliar.

Por otra parte, y en un tema muy diferente, las imágenes que se tomaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y su esposa, la doctora Jill Biden, tuvieron una lejana semejanza, como cuando hace ya muchos años, Vicente Fox y su esposa Marta María Sahagún, se reunieron en el Rancho del expresidente George W. Bush y su esposa Laura Bush y todos se creían los mejores amigos, capaces de entablar una muy cordial relación entre México y el poderoso país del norte. Incluso, Bush y su esposa devolvieron la visita al rancho de San Cristóbal.

El matrimonio Biden, a bordo de La Bestia, sí, ese potente vehículo al que el tabasqueño, tan doméstico como suele ser, intentó subirse el domingo pasado antes de que el presidente Biden lo hiciera y desde luego, la seguridad del mandatario norteamericano se lo impidió, arribaron ni más ni menos que a Palacio Nacional y entonces, todo se volvió felicidad en el Patio de Honor, pues López Obrador supuso que las relaciones entre ambas naciones, así como por arte de magia, ya estaban totalmente recompuestas. Bueno, si el de Tepetitán no habla inglés y a su esposa no le gusta ser su traductora, pues para eso está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Se ha difundido que en dicho encuentro, las mujeres, la no primera dama y la que en realidad sí lo es, la doctora Biden, tomaron el mando y se encargaron de los discursos oficiales en los que hablaron de pobreza y el difícil entorno que enfrentan las mujeres. Sin embargo, hay que recordar que horas antes, el lenguaje corporal de ambas, dijo mucho más que sus sonrisas y abrazos.

La esposa del presidente de EU, puso cara de hartazgo ante las palabras de la señora Gutiérrez de López, que en todo momento se esmeró por reflejar una cercanía que nunca ha existido. Muy difundida por las “ex benditas redes sociales”, la fotografía en la que la no primera dama toma de la mano a la esposa del inquilino de la Casa Blanca y se le recarga, al tiempo que ésta última hace cara como de asombro. Tiempo después, arribó al Aeropuerto “Felipe Angeles”, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acompañado por su esposa, Sophie Grégoire y curiosamente, la esposa del tabasqueño no hizo tantas “maromas” como las que ejecutó ante Jill Biden, así como para hacer pública que tiene muy buena relación con la canadiense, aunque a lo mejor ese tipo de protagonismos no son del agrado de los esposos Trudeau.

Al final, bien puede concluirse que Beatriz Gutiérrez hizo bien en no asumir el papel de primera dama porque evidentemente, nada más no da una, ni con las “maromas” y sí en cambio, tiene constantes enfrentamientos con todo mundo.

Municiones

*** Más problemas intestinos habrá en Morena. Como si no fuera suficiente el relajito que se ha hecho en Coahuila por los morenistas que se han manifestado en contra de la candidatura del senador Armando Guadiana al gobierno estatal y quieren rescatar como sea al Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, ahora, al parecer, será en la alcaldía de Iztapalapa donde estallará otra bomba. Resulta que por aquellos rumbos, se autodestapó para ocupar la alcaldía, Martha Ávila. Durante la primera Asamblea “A seguir transformando Iztapalapa”, que congregó a alrededor de 3 mil personas, la diputada local Ávila Ventura propuso formar un frente amplio para que continúe la transformación en dicha demarcación. Aún falta tiempo para que se definan en la Ciudad de México las alcaldías, no obstante, la que está que “trina” del coraje es ni más ni menos que la actual alcaldesa, Clara Brugada, que desde hace mucho tiempo, cuando Rafael Acosta, mejor conocido como “Juanito”, ganó la entonces delegación Iztapalapa y no quería pasarle la estafeta, se siente dueña de esa circunscripción y supone que tiene el derecho del tanto.

morcora@gmail.com