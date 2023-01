Empresas eléctricas

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estableció el compromiso con el primer ministro Justin Trudeau de recibir a las empresas eléctricas que estén inconformes con las decisiones gubernamentales para resolver los diferendos y atender sus demandas mediante el diálogo y los acuerdos, pues su presencia en el país es importante.

Se refirió que una de esas empresas realiza importantes trabajos en el Golfo de México que permitirá abastecer energía eléctrica al sureste del país, entre otras que tienen inversiones importantes en el país, por lo cual se atenderán sus inconformidades a efecto de que continúen contribuyendo al desarrollo nacional.

Desde luego que Trudeau ha recibido quejas y solicitudes de intervención ante el gobierno mexicano por las medidas de regulación en la explotación de la energía eléctrica, cuyo servicio de generación y abasto recibió, en administraciones pasadas, trato privilegiado y concesiones que ponían en riesgo la existencia de la CFE, empresa social al servicio de México.

Tales serían los resultados, entre otros, del encuentro de mandatarios del norte de la región, pues mediante el entendimiento de alto nivel se pueden llevar a acuerdos sin afectar a la sociedad o a la Nación en su conjunto, pues anteriormente se acostumbraba a sostener negociaciones al margen de los intereses del pueblo y solo en beneficio de la cúpula.

TURBULENCIAS

Dañadas, instituciones icónicas

La UNAM y la SCJN, dos instituciones de gran prestigio en el país, resultaron dañadas al documentarse el plagio de la tesis que realizó la ahora ministra Yasmín Esquivel Mossa, pues se deduce que a lo largo de su existencia, la máxima casa de estudios seguramente dio entrada a otras muchas tesis más de origen dudosa y si ésta se conoció fue por el escándalo de la protagonista. También el Poder Judicial sufre un descalabro al admitir en su pleno a personas de dudosa reputación y trayectoria cuestionable, pues pierde credibilidad ante la Nación. El caso de Esquivel no es único y hay responsabilidades compartidas entre autoridades, catedráticos y alumnos sin ética profesional. Ojalá y este lamentable episodio lleve a la reflexión y ambas instituciones instrumenten medidas no sólo para sancionar a los defraudadores, sino para depurar sus filas… El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se reunió en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez con los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para instalar echar a caminar los acuerdos establecidos por la SCJN para ejecutar las obras pendientes en beneficio de Los Chimalapas una vez que la resolución sobre los límites han quedado definidos. El propósito del gobierno federal es llevar paz, tranquilidad y desarrollo a la población, señaló Yáñez Centeno… Una nueva falla en la Línea 3 del Metro demuestra que el STC requiere de una revisión total y del servicio de mantenimiento permanente, pues no se pueden permitir nuevas fallas que ponen en riesgo la vida de miles de usuarios que viajan con el Jesús en la boca. Esto necesariamente hará que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum distraiga sus actividades proselitistas para dar preferencia a la tranquilidad de la población… El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para revisar las perspectivas económicas y disciplina financiera para 2023, así como la fortaleza del peso luego de los estragos que generó la crisis de Covid-19 en el mundo, en tanto que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pide que el presidente López Obrador explique los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Líderes del Norte, especialmente con el presidente Biden.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista