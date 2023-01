Se acerca la “hora cero” en Edomex

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Aunque no se aprecia en los ciudadanos una clara indiferencia al proceso electoral en el que habrán de votar el próximo 4 de junio para elegir al nuevo gobernador del Estado de México, en poder el PRI desde 1937, tampoco se observa un desbordante optimismo; por lo tanto, ni aún con Delfina Gómez, de Morena, a la cabeza en las encuestas, es posible anticipar quién será el ganador.

La maestra confía en que esta vez será la buena y saldrá con la mano en alto, lo cual no se puede asegurar del todo porque, a pesar del respaldo de la 4T, carga sobre sus espaldas un “pecadillo”.

Recordemos que en enero de 2022 el Tribunal Electoral ratificó la multa de más de 4 millones de pesos a Morena por financiación irregular, pues durante tres años retuvo el 10% del salario a trabajadores cuando Delfina Gómez era presidenta municipal de Texcoco.

En lo que hace a la oposición, ya estaba más que cantado que irían en alianza; sólo era cuestión de formalizar u oficializar la unión entre los tres partidos: PAN, PRI, PRD, lo cual, debió suceder este jueves (ayer) si otra cosa no sucedió.

Enrique Vargas del Villar, diputado del PAN, aspirante a la gubernatura mexiquense, confirmó, según Político MX, que “sí habrá alianza del PAN, PRI y PRD, tanto en el Edomex como en Coahuila”

Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, indicó que “se afinaban todos los detalles para que este jueves se anunciara formalmente la coalición Va por México y quién será el abanderado en la entidad mexiquense, junto con los presidentes de los otros partidos: Marko Cortés (PAN) y Alejandro Moreno (PRI).

La “santa alianza” Va por México fue creada por los tres partidos mencionados para competirle a Morena y sus aliados en las elecciones, sobre todo en procesos de gran importancia como los próximos comicios del 4 de junio de 2023 y del 2024, donde el tricolor se juega sus últimos bastiones.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. En la construcción de los acuerdos, la relación de los dirigentes de los tres partidos, Marko Cortés, Alejandro “Alito” Moreno y Jesús Zambrano, ha tenido momentos de victoria y otros de tensión, se han mantenido hasta ahora entre el amor y el odio pero siempre con la idea de ir juntos a la batalla.

Sandra, siempre en el “ojo del huracán”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no sale de una cuando ya está en otra. Ahora recibe amenazas por el caso de “La Polar”, un restaurante bar de negra historia y que funciona desde 1934 en la colonia San Rafael.

Hace apenas unos días, durante las celebraciones de fin de año, se supo que la hija del propietario del lugar realizó disparos al aire. Acción irresponsable porque las “balas perdidas” también matan.

“La Polar” fue clausura desde que sucedió el homicidio de un cliente identificado como Antonio Monrroy, a manos de empleados del lugar.

Por este hecho, las autoridades buscan al jefe de seguridad de la cantina, Sergio Gama.

La alcaldesa ha confirmado que fue amenazada en redes sociales por medio de una cuenta falsa de “La Polar”.

Político MX dio a conocer que la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por dicho homicidio.

En entrevista con Adela Micha, la alcaldesa Cuevas dijo estar segura de que buscan intimidarla por advertir que cerraría definitivamente el establecimiento.

Narró la velada amenaza:

“Solicitamos a la alcaldesa Sandra Cuevas que calme sus ímpetus de carroñera, nosotros vamos a cooperar con la Fiscalía capitalina, una institución honesta y sin corrupción, algo que ella desconoce. No importa cuántos padrinos políticos o grupos de choque tenga, la verdad prevalecerá”.

Por su parte, Cuevas dijo que “nosotros estuvimos buscando si hay alguna queja en la alcaldía de ese restaurante, no hay ninguna. Sin embargo, ahora, leyendo las redes sociales nos estamos dando cuenta de todas las atrocidades: golpizas, malos tratos, venta de droga, venta de alcohol adulterado”.

La funcionaria sostuvo:

“La Polar” será cerrada de manera definitiva pese a las amenazas y a las “grandes cantidades de dinero” que el restaurante estaba invirtiendo en abogados.

Fiel a su actitud temeraria, respondió: “Y si creen que a mí me van a amedrentar, me dan risa. Y este lugar no se vuelve a abrir”.

Veremos…

¿Habrá justicia en el caso del Metro?

El hecho de haber sido cesado el subdirector de Operaciones del Metro por el accidente en la L-3, es motivo suficiente para creer que el gobierno de la ciudad hará justicia.

La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (de Morena) afirmó que el gobierno ha dicho que habrá justicia y transparencia de la investigación y hay que creerle. Además, dijo que se formó un consejo consultivo asesor del STC, integrado por expertos de universidades públicas y oficinas de proyectos especiales de la ONU.

Bueno. Entonces ya no hay de qué preocuparse. Y que los ciudadanos estén tranquilos.

m0007tri@yahoo.com.mx