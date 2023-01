Empiezan a aparecer fisuras en las filas del oficialismo

En 1988, el todavía joven (35 años) político Andrés Manuel López Obrador se postuló candidato a gobernador de su natal Tabasco por el desaparecido Frente Democrático Nacional (FDN) en contra de su anterior partido, el Revolucionario Institucional (PRI), del cual llegó a ser dirigente estatal, porque no se le nominó y en vez de ello se designó al líder del Senado, Salvador Neme Castillo.

Así como surgieron rumores de que en el mismo proceso electoral el candidato presidencial del FDN, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, había sido víctima de un fraude que favoreció al abanderado del PRI, Carlos Salinas de Gortari, el tabasqueño López Obrador también protestó por supuestas irregularidades para favorecer al priista.

Al contrario de Cárdenas, que evitó el conflicto, López Obrador se lanzó a las calles para reclamar su supuesto triunfo, con lo cual aunque no consiguió el gobierno estatal, orilló a su contendiente priista a la renuncia y se proyectó como figura política nacional y lo llevó a la presidencia nacional del recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrado en gran medida con disidentes priistas afiliados a la llamada Corriente Democrática y militantes de izquierda agrupados en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el cual cedió su registro oficial a la nueva organización.

Desde la dirigencia del PRD continuó con el proceso de socavar a su antiguo partido y así reclutó a populares figuras, entre las cuales están Alfonso Sánchez Anaya y Ricardo Monreal Ávila, a quienes llevó, respectivamente, a los gobiernos de Tlaxcala y de Zacatecas, con sendas derrotas para el antes invencible tricolor.

Esas y otras victorias alentaron a muchos inconformes a manifestarse abiertamente contra el PRI, con lo cual se hizo evidente el declive del otrora todopoderoso hasta llegar a su actual situación en donde siguen los desacuerdos internos y la pérdida de votos que sustenta fúnebres pronósticos en el sentido de que está en vías de perder el registro oficial.

Ahora las renuncias son por desacuerdos en Morena

Estos antecedentes vienen al caso porque el fundador y dirigente real de Morena -exitoso sucesor aquella disidencia priista surgida a fines del siglo pasado- el presidente López Obrador enfrenta su primera rebelión interna, con la renuncia del subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Berdeja, en protesta porque no se le concedió la candidatura al gobierno de Coahuila, que parecía ya estar en su poder, pero que finalmente el inquilino de Palacio Nacional le concedió al senador y rico empresario minero, proveedor de la CFE del supercontaminante carbón mineral, Armando Guadiana Tijerina.

Al confirmar su renuncia, Mejía Berdeja afirmó que luchará en contra del “moreirato” que tiene secuestrado al estado. En tanto, Armando Guadiana Tijerina, el candidato de Morena, aseguró que las acciones del ahora exfuncionario sólo beneficiarán al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual mantiene en la entidad uno de sus dos últimos bastiones. Curiosamente, una de las críticas contra Guadiana en las filas de simpatizantes el exsubsecretario, es que toda su vida se benefició de sus buenas relaciones en el priato y sólo cambió de filas cuando Morena se proyectaba para conquistar el gobierno federal.

Cabe destacar que Mejía ha procurador no lanzarse personalmente contra el presidente López Obrador. “Hace unos momentos presenté mi renuncia al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del @GobiernoMX, agradeciendo al líder Presidente @lopezobrador_ la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza. ¡Viva la #4T y Andrés Manuel López Obrador!”, escribió el ex funcionario en Twitter.

Pero el caso no es tan simple. Mejía Berdeja se queja de las encuestas como método para decidir las candidaturas en Morena, pues no es ningún secreto que esos supuestos estudios de opinión sólo toman en cuenta la voluntad de una sola persona: la del Presidente de la República, fundador, guía y dirigente real de Morena. El ex subsecretario no ha dejado de recordar que en encuestas reales de casas especializadas ajenas al partido oficial lo colocaban en primer sitio de las preferencias de los electores.

Segundo, un tema que puede tener impacto nacional es que Mejía Berdeja competirá como candidato del PT, uno de los partidos hasta ahora aliados con Morena, pero que ha tenido algunas diferencias -como la desechada reforma electoral para dar vida permanente a los partidos minoritarios- que podrían apartarlo de la coalición oficialista y reducir su mayoría en el Congreso, lo cual dificultará todavía más las reformas que tiene pendientes el primer mandatario.

Si la renuncia de Mejía Berdeja ha causado tanto revuelo, surgen muchas interrogantes acerca del caso del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien aspira no a un gobierno estatal, sino a la Presidencia de la República, pero hasta ahora ha sido relegado por López Obrador, quien sólo promueve a sus tres “corcholatas”, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Monreal ya sufrió personalmente la marginación encubierta por las supuestas encuestas “morenas” que lo mandaron hasta el tercer sitio del sondeo para decidir en 2018 la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

“Juguetón. Un regalo, una sonrisa” repite la hazaña como

la campaña de entrega de juguetes más grande del mundo

A una semana de la llegada de los Reyes Magos, en el Grupo Salinas y en particular en TV Azteca y Fundación Azteca siguen las expresiones de satisfacción por el éxito del programa altruista denominado Juguetón. Un regalo, una sonrisa.

Esto, porque, una vez más, la campaña de colecta y entrega de juguetes resultó la más grande del mundo, pues logró que millones de niños en situación vulnerable de todo México recibieran la magia de los Reyes Magos este 6 de enero.

La campaña de Grupo Salinas, TV Azteca y Fundación Azteca cumplió 28 años convocando a cientos de empresas y sociedad para recaudar la mayor cantidad de juguetes y entregarlos a niñas y niños de cientos de instituciones (fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, comunidades indígenas, casas hogar, centros de readaptación social, etc.) dedicadas a su cuidado y desarrollo en todo el país.

Para comenzar con la distribución de los juguetes, Jorge Garralda, fundador de la campaña, llevó a cabo el tradicional Banderazo de salida en una transmisión simultánea por los canales Azteca uno, Azteca 7, ADN 40 y a más +; estuvieron presentes también directivos de empresas aliadas, así como de TV Azteca y Grupo Salinas.

Para festejar los millones de sonrisas que logró el Juguetón, se llevó a cabo un magno concierto el mismo 6 de enero en punto de las 7:00 de la tarde, mismo que fue transmitido por Azteca 7, con la participación musical de La Sonora Santanera, Tatiana, Janeth Valenzuela, Picus, Lola Club, Irany y David, así como de Piedra, papel y Tijera.

Como complemento, el pasado sábado se transmitió el programa especial “Pago de sonrisas”, mismo que documenta detallada y emotivamente algunas historias y reportajes sobre las entregas de juguetes que se llevaron a cabo en todo el país y de esta manera agradecerle a todo México su participación en la campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo.

De esta manera, “Juguetón. Un regalo…una sonrisa” refrenda su compromiso con la niñez mexicana que no recibe la visita de los Reyes Magos, para que cuenten con un juguete que les ayudará a su desarrollo y provoque una sonrisa que contagie a todos a su alrededor. Porque su sonrisa, es el comienzo de un mundo mejor, sostiene Grupo Salinas.

La jerarquía de la Iglesia católica intercede por los periodistas

Ante el riesgo que representa la labor que realizan y por lo peligroso que es México para ejercer el periodismo, la Arquidiócesis de la Ciudad de México hizo un llamado a las autoridades para reforzar los mecanismos y protocolos que los protegen.

“México es considerado el país más peligroso para los periodistas, pues de acuerdo con datos de Reporteros sin Fronteras y Statista, por cuarto año consecutivo, México suma 11 periodistas asesinados, cerca de 20 por ciento del total mundial”, recordó el editorial de la revista Desde la Fe.

