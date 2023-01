El Metro, una pesadilla para la 4T

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Está visto que los gobiernos de la 4T jamás reconocerán sus errores; antes preferirán culpar a otros de lo que suceda en la ciudad y en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, como quiera, ya se va. Pero se queda doña Claudia Sheinbaum. Y si de casualidad, por “obra y gracia” del destino, hereda la Presidencia, Dios nos agarre confesados.

Para poder enmendar un error, primero, en un acto de honestidad, hay que aceptar que se cometió; pero está claro que eso no sucederá.

Ejemplos, los hay. Pongamos por caso el más reciente: El accidente en la Línea 3 del Metro, donde perdió la vida la joven Yaretzi Adriana Hernández Fregoso y hubo un centenar de heridos. Se ha dicho hasta el cansancio que las fallas en este medio de transporte suceden por falta de mantenimiento a un Metro “viejo”, que “camina de milagro”. Entonces, ¿por suponen que las fallas pueden ser producto de sabotaje? Sin pruebas que lo sustenten, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, acusó que “hay sabotajes en el Metro”. Yo creo que están viendo “fantasmas”.

La presencia de la Guardia Nacional para realizar tareas de vigilancia en las 195 estaciones del STC, alertan a los usuarios de que “algo raro” está pasando. Pero, ¿quién puede estar dirigiendo desde las sombras esas criminales acciones? ¿Alguien que se vería beneficiado rumbo a los comicios de 2024?

Si efectivamente, como creen, se trata de sabotaje, con la presencia de elementos de la GN deberán acabar los accidentes y “sabotajes”, pero si no, si continúan, la situación se revertirá en contra de la 4T.

Por otra parte, ya que estamos en el terreno de las especulaciones, ¿sería capaz el gobierno de un montaje en el que se capture “in fraganti” a un individuo intentado hacer algo fuera de lo normal? Una de las muchas preguntas que se hace la gente es ¿por qué no se dice nada de los conductores del Metro (algunos, claro) que laboran bajo el influjo de alguna sustancia y nadie hace nada? Es muy probable que no lo digan porque eso dañaría la imagen de la jefa de Gobierno y eso no lo va a permitir, pues nada ni nadie se interpondrá en su camino rumbo a las elecciones en 2024.

No saben administrar

Legisladoras y legisladores federales de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, externaron comentarios sobre el funcionamiento del Metro de la Ciudad de México.

El diputado del PAN, Iván Arturo Rodríguez Rivera, resaltó que “no es falta de presupuesto, sino la irresponsabilidad de quienes administran el Metro. “Es un delito que se le llame ahorros; con esos subejercicios de más de 10 mil millones de pesos nos darían a los usuarios un servicio seguro y de calidad”.

Para el panista “es un homicidio lo que hizo la jefa de gobierno y las autoridades del Metro. Y espera que se sancione a los responsables”. Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, advierte que viajar en el subterráneo se ha convertido en una “aventura extrema”, pues a la fecha suman 30 muertos en prácticamente dos años.

Ocho tragedias y contando

Durante este gobierno capitalino, recordó la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, han sucedido ocho tragedias en el Metro.

En 2020, la Línea 1, estación Tacubaya, dejó un muerto y 41 heridos.

En 2021, dos transformadores de la Línea 5 tuvieron un corto circuito, dejando un muerto y 31 heridos. En ese mismo año, en la estación Indios Verdes hubo un incendió, y en la línea 12 hubo un derrumbe, dejando 27 muertos y más de 80 heridos.

En 2022, un corto circuito en Xola provocó un incendio y se evacuaron a más de mil 300 personas. Y en este naciente 2023, el choque de dos trenes dejó una persona fallecida y más de 50 lesionados.

Legisladoras y legisladores de la oposición en el Congreso de la Ciudad de México le respondieron a la jefa de Gobierno que la víctima no es ella, ni Florencia Serranía ni Guillermo Calderón; las verdaderas víctimas son “los muertos de Morena”.

El accidente dejó en los heridos secuelas por el horror vivido y el temor se hará presente cada que se vean en la necesidad de usar de nuevo este medio de transportación masiva,, comentó el diputado Diego Garrido.

Tecnología contra corrupción

El diputado Andrés Pintos Caballero (MC) propuso a las y los ejecutivos de las 32 entidades federativas el uso de la tecnología blockchain en funciones administrativas para mejorar la transparencia y el combate la corrupción.

Lo anterior fue expuesto mediante un punto de punto de acuerdo turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se exhorta a las y los mandatarios locales para que apliquen esta herramienta tecnológica que permite la transferencia de datos digitales con una codificación sofisticada y de manera segura.

A través de este instrumento, establece el documento, se tiene la capacidad de ayudar a resolver problemas políticos, sociales, industriales y económicos, ya que su implementación fortalecería los esfuerzos que se han aplicado para reducir, sancionar y prevenir los efectos de la corrupción.

De igual forma, se reduciría de manera muy significativa el margen de acción de los servidores públicos que suelen caer en prácticas ilícitas, garantizar la transparencia, aumentar la confianza ciudadana y beneficiar a todos en el país.

El exhorto presentado por Movimiento Ciudadano indica que el uso de las nuevas tecnologías ha revolucionado el mundo en el que vivimos por la inmensa cantidad de bondades que traen consigo, además de que su uso es cada vez más profundo a nivel nacional e internacional, lo que las ha convertido en indispensables.

Resalta que en el combate a la corrupción, la cantidad de recursos que se pierden por esta acción se eleva a miles de millones de pesos; tan sólo en 2021 el costo de los actos de corrupción en México derivado del pago de trámites, solicitud de servicios públicos y otros fue de casi 9 mil 500 millones de pesos, a pesar de haberse reducido en al menos 33 por ciento en comparación con 2019, destacó el legislador.

m0007tri@yahoo.com.mx