El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer que aprobó, en sesión pública, el ajuste a su Programa Operativo Anual y a su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso local para este año.

El ajuste se hizo debido a que se le autorizó un Presupuesto para este año por la cantidad mil 258 millones 736 mil 710 pesos, monto menor al que el Consejo General había aprobado en el mes de octubre de 2022.

Explicó el IECM que de la cantidad asignada por el Congreso capitalino, 499 millones 564 mil 380 pesos son para el Financiamiento Público de Partidos Políticos, y para el Instituto, 759 millones 172 mil 318 pesos.

Dijo que a pesar de la reducción, se cumplirá cabalmente con la obligación constitucional de organizar los procesos de Participación Ciudadana, “con calidad y certeza”.

Sin embargo, admitió que el monto asignado resulta insuficiente para el cumplimiento de las obligaciones tendientes a materializar el derecho de participación política de la ciudadanía en el presente año y, dada la reducción, el IECM optará por dejar de lado la obtención de algunos bienes y servicios, así como llevar a cabo el aplazamiento de ciertas actividades, por lo que solicitará una ampliación presupuestal al gobierno de la Ciudad de México, por un monto de 110 millones 694 mil 454 pesos.

En dicha sesión, el Consejo General también aprobó la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, así como el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI) del IECM como una modalidad adicional para recabar votos y opiniones en dichos procesos de Participación Ciudadana.

Igualmente aprobó la Convocatoria dirigida a las personas ciudadanas, habitantes, vecinas, así como a las Autoridades Tradicionales representativas de los 50 Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente, elaborado por el IECM, para que, de común acuerdo, en un sólo acto o evento de deliberación y decisión con el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización internas y procedimientos, en cada pueblo originario se determine el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, actividades recreativas, deportivas o culturales y en general cualquier mejora para la comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para los ejercicios fiscales 2023 y 2024.

“Sigue la mata dando” en el Metro

Un día sí y otro también, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro, siguen presentándose fallas en diferentes líneas de la red. Muy activos se les ha visto a los militares rescatando hasta latas “sospechosas” que envuelven en bolsas de plástico para ser analizadas y comprobar que no se trate de un artefacto “peligroso”.

Por cierto, nos comentan que el pasado jueves la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el director del STC, Guillermo Calderón Aguilera, realizaron una visita sorpresa a los talleres de Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para conocer, de viva voz de los trabajadores y sus representantes, cuáles son los problemas y de qué carecen.

Prácticamente de todo; le dijeron que no recibían ni ropa adecuada para trabajar, mucho menos refacciones para realizar su trabajo con calidad.

¿Y cómo con cuánto se soluciona el problema? preguntó la jefa de Gobierno. La respuesta no le gustó y para salir del atolladero, sugirió que mejor le enviaran sus peticiones por escrito. Dicho de otro modo: No se llegó a ninguna solución. ¿Y el director del Metro? Bien. De adorno. No sabía ni de lo que hablaban.

