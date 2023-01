Militancia y acuerdos de cúpula

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al acuerdo de la coalición PRI-PAN-PRD para la selección de los candidatos a enfrentar a Morena en los comicios de este año en el Estado de México y en Coahuila, así como a la Presidencia de la República y a la jefatura de Gobierno de la CDMX el año próximo, en los cuales el PAN tendrá mano.

“Ya chuparon faros” los aspirantes del PRI porque el PAN decidirá sobre los candidatos a la Presidencia y a la jefatura de Gobierno, indicó el tabasqueño al considerar que la docena de aspirantes del tricolor a ser abanderados en la lucha por la primera magistratura de la Nación están ya descartados.

La coalición, en tanto, irá con candidatos consensuados para el Edomex y Coahuila, según el acuerdo cupular negociado y en los que seguramente la militancia quedó marginada y habrán de acatar los designios y los intereses de quienes deciden, lo cual resulta como un rechazo a las auténticas aspiraciones de los correligionarios.

Y aunque aparentemente hay la decisión de respetar tales acuerdos, seguramente no todos estarán de acuerdos ¿dónde quedarán las aspiraciones de una priista con ejemplar trayectoria como Beatriz Paredes que busca ser candidata presidencial?, o de Claudia Ruiz Massieu y otros destacados militantes del tricolor?. Todo estará por verse.

TURBULENCIAS

Mejía y su lejanía del poder

Apartado de los reflectores de la “mañanera” y del poder que da la subsecretaría de Seguridad federal y del Presidente, el precandidato del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía, deberá mostrar que tiene luz propia y capacidad para enfrentar la aceitada maquinaria electoral de Morena y del poder presidencial. Si en un tiempo acumuló poder, recursos y proyección política, esto fue consecuencia del cargo que ostentaba y de la aparente confianza que le otorgaba la figura presidencial, ya sin ellas se verá la realidad de las elecciones en México… El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, reconoció que hay un vacío legal en materia de plagio y que la máxima casa de estudios no puede actuar en casos como el de la ministra Yasmín Esquivel Mossa hasta en tanto el Consejo Universitario no reforme la legislación actual para actuar en consecuencia. Estamos actuando apegados en base a la normatividad actual y no haciendo filosofía, indicó… Será el 21 de marzo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador regrese a Oaxaca —y de paso ver si San Vicente Coatlán y Sola de Vega aceptaron su propuesta para resolver su litigio agrario—, para la conmemoración del natalicio de don Benito Juárez. De aceptarse el acuerdo agrario se concluirá rápido la supercarretera a Oaxaca, pues sólo faltan 15 kilómetros de la vía que está detenida por ese litigio agrario… El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se reunió con presidentes municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo para elaborar una estrategia de seguridad tomando en consideración que son la primera autoridad que tienen contacto con la sociedad y para lo cual deben generar acciones para capacitar y certificar a sus corporaciones, indicando que recibirán cursos e instrumentos legales para cumplir con sus funciones… Invitado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, asistió al Foro “México y España, una apuesta Empresarial del Futuro” al que acudieron también organizaciones empresariales de nuestro país para analizar la realidad económica y empresarial de ambos países e identificar nuevas oportunidades de inversión, y sostuvo encuentros con dirigentes de los mismos organismos en Madrid… De acuerdo al presidente López Obrador, 80% de los usuarios del Metro apoyan la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del SCT.

