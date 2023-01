Monreal invita a sus adversarios a plenaria de Morena en el Senado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El zacatecano afirma que en su foro no habrá desplantes ni ofensas para ninguna de las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador. Cero abucheos para Claudia Sheinbaum o para Marcelo Ebrard, ni para Adán Augusto López. Él mismo los acompañará a cada uno de ellos cuando lleguen a la plenaria del grupo parlamentario de Morena el martes 31 de enero para hablar ante los senadores de Morena.

Y hacerlo sin restricciones, de lo que quieran, de sus aspiraciones o hasta del Metro, afirmó.

Ricardo Monreal, reconocido como uno de los mejores negociadores políticos, no borda en terreno minado y por ello acordó con todos y cada uno de los 60 senadores de Morena no ir a expresiones que dañen la dignidad ni violen las normas de la civilidad política de sus invitados.

“Ante todo habrá respeto a todos ellos”, indicó.

Y aclaró que lo que sí habrá será “aplausómetro”. Cada senador podrá aplaudir a rabiar y todo lo que quiera a su aspirante preferido, eso no tendrá límite, indicó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, se ufanó de que sus compañeros de bancada “tienen un alto nivel político y no se va a alterar en esa reunión”.

Agregó:

“No va a haber ni abucheos, ni gritos, ni consignas, todos vamos a ser tratados con respeto, a todos los vamos a tratar con respeto y escuchar la propuesta sobre su responsabilidad, o incluso, sobre su aspiración, aunque sí podrá haber aplausómetro y el que quiera aplaudir más de la cuenta, lo puede hacer”.

Aseguró que la invitación a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum —con quien ha tenido fuertes roces mediáticos y a quien él mismo ha acusado de ser quien promueve una campaña en su contra—, para participar por primera vez en la plenaria, fue una idea y un gesto de cortesía política que él propuso y que avaló el grupo parlamentario.

Adelantó que con la jefa de Gobierno no habrá temas vedados y uno de ellos podría ser la situación actual del Metro.

Triste caso el de Yasmín

Respecto del escandaloso plagio de la ministra Yasmín Esquivel el coordinador de los senadores de Morena dijo que de entrada “yo no soy juez, no soy Ministerio Público y no soy Torquemada”.

“Vamos a esperar que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales se lleven a cabo, porque no me gusta hacer leña del árbol caído, ni sumarme a juicios de linchamiento de nadie ni contra nadie”.

Lo que le interesa, precisó, es que este hecho se aclare.

“Me entristecen hechos como este, pero siempre busco la verdad”, pero subrayó que “una golondrina no hace verano y que la UNAM está por encima de este tipo de circunstancias esporádicas que se presentan”.

Gobierno y empresarios van juntos

En un encuentro con empresarios, Monreal pidió reconocer que el sector más dinámico del país es el de la construcción y que por lo tanto debe haber una inversión creciente en este ramo.

El Estado mexicano, agregó, debe invertir más en infraestructura y mantenimiento, así como tener una relación más estrecha con el sector económico, especialmente con la industria de la construcción.

Ello permitirá impulsar más el desarrollo de nuestro país.

“El gobierno no puede estar separado del poder económico; el Estado Mexicano, compuesto por los tres Poderes de la Unión, debe estar junto a los empresarios para impulsar el desarrollo de México”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, llamó a realizar un esfuerzo legislativo, a fin de que en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones se impulsen las reformas que requiere el sector de la construcción en el país.

Entre los puntos más importantes, apuntó, se encuentra el tema de la subcontratación y la reactivación económica, así como el de crear un Instituto de Infraestructura para México, encargado de planear el desarrollo de las obras en el país.

“Desde la esfera que me toca, asumo mi responsabilidad; por ello digo que es necesario impulsar fuertemente nuestros pendientes, porque el rumbo que hemos asumido es el de entregar resultados a favor de la gente”, subrayó.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la senadora Lucía Meza dijo que la industria de la construcción es un sector de relevancia para cualquier país, pues genera bienestar hacia la sociedad a través de crear infraestructura así como escuelas, hospitales, centros de comercio y empresas dedicadas a los servicios.

El sector de la construcción en México es uno de los principales pilares de la economía y el más importante en cuanto a valor de mercado en América Latina; “un sector que ha demostrado traer una gran cantidad de inversión pública y privada”.

