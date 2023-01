Los ciudadanos, parte fundamental

Si verdaderamente Vamos por México quiere tener penetración y posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de 2024 debe de abrir la puerta a las organizaciones civiles, a los ciudadanos.

Los políticos, del partido que sea, deben de asociarse con la sociedad civil. El camino es invitar a las organizaciones civiles y que existen interesadas en participar.

La opinión pública tiene cierta desconfianza en ellas, porque no conocen su objetivo. Las organizaciones sociales o cívicas sólo hacen campañas para pedir, para recolectar, pero pocas informan o explican su objetivo y las dimensiones de su trabajo. La más transparente es Teletón y muestran sus construcciones de hospitales para atender a la niñez, bravo.

Normalmente estas organizaciones trabajan para un fin común y social. No buscan el poder sino buscan los resultados. Normalmente son resultados para grupos sociales vulnerables o bien para la comunidad.

La coalición política “Vamos por México” si no invita a los ciudadanos a participar activamente, las posibilidades de triunfo se reducen. Morena tiene muy aceitada la maquinaria de compra de adeptos. Los programas sociales, becas, regalos, dádivas y mentiras son su permanente lubricante, para que esta maquinaria gigantesca camine, cuando el patrón lo diga. Lo dijo AMLO los pobres son una estrategia política. Los pobres les importan un cacahuate, son una estrategia electoral sólo los quieren en las urnas, y por eso les dan más y seguirán dándoles más. En años de elección les dirán sino votas por Morena, por nosotros se te acaba tu pensión, tus programas, tus ayudas.

Durante estos años de la 4T las familias se quedaron sin programas sociales valiosísimos que fueron suspendidos como las escuelas de tiempos completo, las guarderías cancelas, el seguro popular desapareció, las medicinas gratuitas no hay, la atención a niños con cáncer sin medicinas, por mencionar algunos. Eso lo quieren compensar los programas electorales disfrazados de sociales.

La única forma que los partidos de oposición tienen para contrarrestar o competir con la maquinaria de los programas sociales de AMLO, es con otra maquinaria con mejor imagen. Las organizaciones civiles exitosas.

El público meta de Morena son los pobres. La clase media, que es la mayoría en este país, no les interesa. La desprecian porque saben que no los pueden manipular. Fueron bautizados como aspiracionistas. Los mexicanos de menos recursos es el objetivo.

La coalición de los partidos PAN, PRD Y PRI está firme por el momento, pero es un clamor popular que se ciudadanicé más que se politice. Las voces populares piden que los partidos voltear a ver los ciudadanos. Esto es certero porque las organizaciones ciudadanas quieren participar para lo cual han convocado a una concentración en el Zócalo el domingo 26 de febrero. Habrá noticias importantes.

Punto de partida

El 30 de enero presentarán un grupo de universitarios un proyecto para construir un México mejor. Políticos, investigadores y universitarios presentaran el proyecto llamado “PUNTO DE PARTIDA”, que trabajaron más de 25 personas de buena reputación política y académica como Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los ex rectores de la UNAM, José Narro y Francisco Barnés de Castro, Clara Jusidman, ex directora del Registro Federal de Electores, entre otros, que trabajaron y dialogaron durante meses para hacer una propuesta y probables rutas seguir para construir a un México mejor.

Los ex candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida participaron activamente en este proyecto “PUNTO DE PARTIDA” con la finalidad de convocar a apaciguar los ánimos y a construir un México mejor. Después de meses de diálogos este grupo de personajes políticos, académicos y sociales tienen un documento en el que muestran su visión del estado en que se encuentra el país. Llegó la hora de hablar de propuestas y rutas coinciden.

El caso Esquivel

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complica, porque cada día que pasa las declaraciones del alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez son confusas y contradictorias. El rector de la UNAM, Enrique Graue, salió para dar un mensaje de la comunidad universitaria que pedía su presencia y justicia. El rector declaro claramente que defenderá a la UNAM. Es claro que este caso pone en juego la honorabilidad de la UNAM.

El despido de la maestra fue bien recibido, pero el caso cada día se complica. En general la comunidad universitaria está enojada y piden a gritos y exigen la cancelación del título y la separación de Esquivel de la corte.

El rector Graue anunció que el caso será revisado por el Comité de Ética del Consejo Universitario que incluirá las evidencias presentadas. La opinión pública en redes sociales aplaudieron sobre la decisión de la UNAM con respecto al asunto del futbolista Dani Alves, que simplemente se resolvió sobre los que decía su contrato y los principios del Club Pumas. LA HONORABILIDAD.

Por lo pronto el presidente AMLO durante toda la semana ha insistido a la UNAM que decida sobre el tema e incluso que levante una denuncia ante la Fiscalía para retirar el título a la alumna Jasmín Esquivel, para el ministerio publico pida la SEP retirar su cedula profesional. Esto confunde a la opinión pública, porque se ha dicho que la ministra es hechura de AMLO y apoyada con todo desde Palacio. LA UNAM tiene que poner fin a esta novela y rescatar la HONORABILIDAD de la institución. Así las cosas, hasta pronto.

