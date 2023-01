“AMORES QUE ENGAÑAN”

Lifetime, Vip 2000 Tv y Yahayra Films anuncian

la segunda temporada de su exitosa coproducción:

El tema musical original de esta nueva temporada de “Amores que Engañan” será interpretado por el reconocido cantante José Luis Rodríguez, “El Puma”

Debido al exitoso estreno de la primera temporada de “Amores que Engañan” en 2022, se anunció durante la realización del evento Content Américas en el Hotel Hilton de Miami el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de esta exitosa coproducción de Lifetime, VIP 2000 TV y Yahayra Films.

Luego de la primera temporada de “Amores que engañan”, que contó con un gran éxito en toda América Latina, Carmen Larios, Senior VP de Contenido de Lifetime, junto con Roxana Rotundo, CEO of VIP 2000 TV y parte del reconocido elenco que participará este año en la serie, anunciaron el comienzo del rodaje de los nuevos capítulos en la ciudad de Guadalajara, los que serán estrenados durante el primer semestre de 2023. Esta segunda temporada contará con un total de doce episodios unitarios de una hora dirigidos por José L. Rodríguez y Henry Colmenares, los que reunirán un conjunto de historias independientes protagonizadas por un talentoso elenco de primera línea con reconocidos actores y actrices internacionales como Marjorie D’ Sousa, Gaby Spanic, Carlos Ponce, Mark Tacher, Aylin Mujica, Marlene Favela, Helena Rojo, Scarlet Ortiz, Yul Bürkle, Cristián de la Fuente, Luciano D’Alessandro, Laura Flores, Elizabeth Gutiérrez, Juan Soler, Alejandra Espinoza, Pedro Moreno, Sergio Basañez, Julia Gama, Héctor Suárez Gomis, Erika De La Rosa, Ivonne Montero , Francisco Gatorno, entre otros.

En esta nueva temporada el tema musical principal de “Amores que Engañan” será interpretado por el famoso y reconocido cantante venezolano José Luis Rodríguez, “El Puma”, quien, con su inigualable voz y talento dará vida a la canción que pondrá la fuerza y el toque musical que una producción latinoamericana como ésta requiere.

“Amores que engañan” sigue el exitoso formato de Lifetime Movies, y cuenta historias de mujeres en situaciones reales y cotidianas. “Estamos muy orgullosos del resultado obtenido con la primera temporada, por ello, en Lifetime seguimos apostando a Amores que Engañan, nuestra coproducción original con contenido premium para nuestra región. Para Lifetime es muy significativo ofrecer a nuestra audiencia esta serie dramática de 12 episodios únicos y relevantes donde las mujeres son las grandes protagonistas. Las historias que cuenta Amores que Engañan están inspiradas en hechos reales y abordan temas de gran actualidad”, asegura Carmen Larios.

““Amores que Engañan es una franquicia que reúne todo para ser un éxito Internacional, las historias que contamos en esta temporada descubren a la mujer hispana, una mujer resiliente, que siempre sale adelante ante cualquier adversidad, en VIP nos sentimos muy orgullosas de esta coproducción, con los mejores socios Lifetime & Yahayra Films, una serie con maravillosos libretos y super estrellas internacionales, ahora vamos a Content Americas a cruzar las fronteras hispanas”, aseguró por su parte Roxana Rotundo.

Cabe destacar que la primera temporada de la serie original de Lifetime registró grandes marcas en toda América Latina: fue visto por más de 10.5 millones de personas y ubicó a Lifetime en el Top 10 de Mujeres 35+ y Top 15 Mujeres Amas de Casa. (*), siendo un suceso tanto en México como en la Argentina, donde los episodios estreno registraron un share promedio del 0,7 y 0,38 en cada mercado respectivamente, unos aumentos del 105% vs. el PT y del 55% vs. benchmark en México y un incremento del 122%vs. PT y del 22% vs. benchmark en la Argentina, en el target W18+. (**)

Al igual que en la temporada anterior, esta nueva producción de Lifetime no sólo sus historias son protagonizadas por mujeres, sino que también cuentan con una participación de un 70% en las áreas de producción y detrás de cámara.

El inicio del rodaje de la nueva temporada de la producción original de Lifetime en Latinoamérica se anunció en el Content Américas, congregando una vez más a un elenco estelar internacional para protagonizar cada una de las historias de los unitarios que conforman la serie