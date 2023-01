Rector Graue: Choro mareador

Desde el portal

Ángel Soriano

Pese a la indignación generalizada por el plagio documentado en el que incurrió la ahora ministra Yasmín Esquivel Mossa para obtener su título de licenciada en Derecho por la UNAM, las autoridades no han hecho nada, no obstante en que incurrió en un ilícito quien ahora ejerce como impartidora de justicia y se graduó para la defensa de la Ley.

El informe del rector Enrique Graue reconoce el ilícito y, pese a que está penado por la Ley el incurrir en violaciones a la Ley, no se ha procedido para sancionar a quien cometió el agravio a la institución sino que, para la vergüenza nacional, todavía se buscan “mecanismos sancionadores” y se le permitiré alegatos a favor, aunque son permitidos, pero no en casos extremos.

Tal es el dislate en el que se han incurrido las autoridades universitarias que hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador —a quien señalan de proteger a la cuestionada ministra—, ha llamado “puro choro mareador” el informe del doctor Graue y lo insta a que ponga la denuncia correspondiente y se proceda si es que cometió el ilícito.

No se trata aquí de una disputa entre personas, sino es un agravio a la Nación que las más emblemáticas instituciones con las que cuenta el país sean agraviadas por sus integrantes: desconocimiento de la Ley, impunidad, incapacidad y falta de decisión para aplicar la Ley; no es el desprestigio de la persona, sino la autoridad moral de sus integrantes, ahora en duda.

TURBULENCIAS

Reacciona el gobernador Salomón Jara

Y ante otra decisión equivocada de un juez —Teódulo Pacheco Pacheco—, de determinar prisión domiciliaria para el ex diputado Juan Vera Carrizal, autor intelectual de la agresión con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, el gobernador Salomón Jara Cruz reaccionó y condenó esa decisión considerando que debe rectificarse tal determinación, en tanto que grupos feministas exigen el cese del impartidor de justicia, pues es una seria amenaza para las mujeres si es que los agresores son dinero e influencias tuercen la Ley. Este panorama generalizado en el país tiene necesariamente que cambiar, pues las leyes y el poder económico alejan cada vez más la justicia a las víctimas de los abusos… Por cierto, que el gobernador Jara debe exigir disciplina y respeto a los símbolos nacionales a sus colaboradores que, ni en ceremonias oficiales ni en sus oficinas, se descubren de las gorras de beisbolistas que suelen utilizar en todo tipo de eventos. A nadie le interesaría sus aficiones privadas, pero no en acciones públicas y menos faltando el respeto a la enseñanza a las nuevas generaciones sobre el respeto a la Ley y a los símbolos patrios que desconocen dichos funcionarios… Pese a las explicaciones diarias del director del Metro, Guillermo Calderón, existe la percepción entre millones de usuarios que en el STC no hay boicot, sino descuido y falta de mantenimiento en el tren subterráneo de la Ciudad de México, hecho que data del medio siglo de funcionamiento del más importante medio de transporte del Valle de México… Como una colosal obra es concebida la construcción de 1,500 kilómetros del Tren Maya que deja al descubierto para propios y extraños el esplendor de la cultura Maya, el rescate de la riqueza natural y arqueológica del sureste del país, y la integración al desarrollo nacional de miles de comunidades de la región que ahora trabajan arduamente para concluir la grandiosa obra… Y en Salina Cruz, la Directora de Ecología, Rocío Gómez Ortega, fue agredida con ácido y otra vez un juez liberó al responsable pese a que la criminal acción fue documentada. En ésta como en todas las ocasiones, debe procederse con determinación para que prevalezca el respeto no sólo a la mujer, sino a los derechos humanos ante la irracionalidad impune de los agresores.

