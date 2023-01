Luis Alejandre está de regreso con “Si me tenías”

Viene por todo

Al estilo ranchero

Luis Alejandre es un intérprete mexicano, nacido un 18 de enero en la Ciudad de México en el emblemático del barrio de la colonia Guerrero, donde desde chico fue admirador de grandes compositores y cantantes como José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Cuco Sánchez, Antonio Aguilar, desde luego, Vicente Fernández. Es el menor de cuatro hermanos, pero, sin lugar a dudas el más apasionado por la música y más por la que nos ha representado a nivel internacional: la maravillosa ranchera.

“Soy un amante de la música en general, he tenido la oportunidad de manejar diferentes géneros, a lo largo de mi carrera, pero tanto mi corazón, como el público, me han marcado el camino y ese es el que siempre supe, el que lleva al regional mexicano, interpretado con el mariachi. Hoy estoy de vuelta y vengo con todo y por todo”, comentó Alejandre.

Su carrera musical arrancó en 1997, cuando formó un grupo musical llamado “Alma Discreta”. Sin embargo, se terminó inclinando por la música mexicana, en especial por la de mariachi. Sus primeras grabaciones fueron en 1999, en el género pop. No obstante, no tuvieron el éxito esperado en ese momento por lo que tuvo que dedicarse a otras actividades que nada tienen qué ver con el mundo musical.

Otras de dos pasiones, las cuales practica y también ha destacado por dedicarse a ellas, son el boxeo y el motociclismo, “aunque la música es algo que me sobrepasa, que me estremece, que me encanta, que me emociona y, sobre todo, me sensibiliza; la música es magia”.

Siempre con la inquietud de obtener éxito en el mundo musical, al poco tiempo decidió tomar al toro por los cuernos y hacer su carrera como solista, recordando que la música con mariachi le había dado éxito y reconocimiento, así que se aventó a lo grande y para sorpresa de él y de muchos tuvo gran aceptación, desde entonces no ha dejado de presentarse en conciertos privados, radiales y masivos, en los cuales ha encontrado la aceptación del público que disfruta de el regional mexicano.

“Es una carrera donde lo principal es el amor por lo que haces, la perseverancia y las novedades que el público pueda encontrar en la oferta que les presentas. A veces difícil, pero siempre llena de cosas bonitas. Escuchar a la gente cantando y disfrutando lo que hago con mucho respeto para ellos y por lo que merecen los compositores, músicos y todos los involucrados, es y lo que me ha motivado para seguir adelante”, siguió platicando Luis Alejandre

“Si me tenías” es el sencillo que actualmente está presentando y del cual también ya filmaron el video clip. Sin lugar a dudas, uno de los éxitos más importantes, con el cual ha recorrido gran parte de nuestro país, desde luego al cual le tiene mucho cariño y agradecimiento, por la cantidad de satisfacciones que le ha dado.

Este tema se trata de una obra compuesta por el peruano Gian Marco, Noel Schajris y Claudia Brant, pero a diferencia de otras versiones aquí fue con arreglos rancheros y hechos con mariachi pop. Con toda la ilusión, le dará la vida suficiente a esta canción. Sin embargo, ávido de seguir cantándole a sus fans, Luis ALejandre ya prepara su próximo sencillo, titulado “Júrame”, del cual ya, incluso, tiene listo el video clip.

